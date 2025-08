Palpite: Kaio Jorge vai marcar contra Botafogo? Saiba as chances e odds

Em nosso análise, sim, Kaio Jorge tem boas chances de marcar contra o Botafogo. Por quê? Vejamos os números!

O Botafogo aceita, em média, 12,3 finalizações por jogo dos seus adversários. O Cruzeiro costuma chutar 14,2 vezes por partida. Ou seja: apesar do Fogão ter uma boa defesa, o time acaba cedendo chances em 90 minutos.

Dos 14,2 chutes do Cruzeiro, Kaio Jorge é responsável por 3,4 (24%). Dessas finalizações, ele acerta 1,6 no alvo (47%). Ou seja, ele tem ótimo direcionamento de remates e, com certeza, terá chances.

Com a odd de 3.40 no mercado, as bets enxergam uma chance de 28% de chances do Kaio Jorge marcar a qualquer momento. Considerando sua média de 0.8 gols por jogo no Brasileirão, a aposta vale a pena. Afinal, mesmo que ela seja errada aqui, tem boas chances de dar certo no próximo jogo e o retorno da cotação compensaria.

Quais os argumentos para o Kaio Jorge não marcar?

Não acha que o Kaio Jorge vai marcar? Sem problemas! Tem um bom mercado para você neste Cruzeiro x Botafogo: