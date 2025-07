Palpite para Ambas Marcam nos Jogos de Hoje, 31/07

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Flamengo x Atlético-MG - NÃO - Odd pagando 1.46

O placar magro do último Flamengo x Atlético-MG (1x0) não foi um acaso; ele reflete a pressão e a falta de foco que a instabilidade financeira e administrativa está causando no time mineiro. Em um jogo de mata-mata da Copa do Brasil, a prioridade do Atlético-MG deve ser a solidez defensiva, buscando não sofrer gols fora de casa. Essa estratégia, aliada ao momento delicado do clube, sugere que o setor ofensivo do Galo terá dificuldades em se impor no Maracanã, tornando mais provável que apenas o Flamengo, ou nenhuma equipe, consiga balançar as redes.

Vila Nova x Coritiba - NÃO - Odd pagando 1.50

No contexto da Série B, a probabilidade de ambas as equipes marcarem é moderada. O Vila Nova é conhecido por ter uma defesa consistente em casa, mas o Coritiba, que disputa a ponta da tabela, tem um ataque mais forte e é mais propenso a balançar as redes. As equipes da Série B tendem a se priorizar a defesa para garantir pontos, e os jogos costumam ser de placares baixos. A aposta em "ambos marcam" para este jogo tem viabilidade baixa a moderada, dependendo muito do desempenho ofensivo do Coritiba.