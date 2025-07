Palpites com odds 5+ 7+ 10+ para Fluminense x Cruzeiro - Brasileirão 17/07

Palpite com odds 5+, 7+ e 10+ para o Fluminense x Cruzeiro de quinta-feira, 17 de julho de 2025, às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, TV Record e CazéTV.

O Fluminense retorna ao Brasileirão após a participação na Copa do Mundo de Clubes, onde terminou em quarto lugar e foi o melhor sul-americano do torneio. Já o Cruzeiro vive grande fase: está invicto há 13 jogos e ocupa a vice-liderança, impulsionado pelo faro de gol de Kaio Jorge, artilheiro isolado do campeonato.