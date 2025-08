Palpite Super Múltiplas da 18ª Rodada do Brasileirão: Odds Altas +79.00

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Como funciona a promoção de Super Múltiplas no Brasileirão da Superbet?

A Superbet anunciou uma promoção de "altos ganhos" em apostas múltiplas nesta rodada do Brasileirão (e em outras, anteriores).

As regras da promoção são simples:

O usuário precisa apostar cumulativamente, ao menos, R$100 em jogos do Brasilerão Série A ou B durante o fim de semana. Todas as apostas devem ser múltiplas com, no mínimo, dois mercados.

Caso cumpra o requisito, o usuário recebe uma Aposta Grátis de R$30 para usar em qualquer esporte. É importante lembrar, entretanto, que cada seleção das múltiplas deve ter odd mínima de 1.2, além de cotação mínima de 3.0 por cupom.