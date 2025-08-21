Palmeiras x Universitário Palpite; Onde Assistir e Escalações; Libertadores (21/08)

O Allianz Parque será o palco do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, com o Palmeiras recebendo o Universitário-PER. A partida acontece nesta quinta-feira (21/08), às 21:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

O Verdão tem uma enorme vantagem, tendo vencido o jogo de ida por 4 a 0. A classificação está praticamente garantida, mas o time de Abel Ferreira quer fechar o confronto com uma vitória em casa para ganhar ainda mais moral.

Neste artigo você encontrará os palpites Palmeiras x Universitário, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Palmeiras x Universitário

Nossa análise aponta um claro favoritismo para o Palmeiras. A equipe já demonstrou sua superioridade no jogo de ida, e a tendência é que o time vença o confronto em casa.



Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.64

- odd de 1.64

Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.67

- odd de 1.67

Handicap Asiático: Palmeiras (-1.50) - odd de 1.82



Com a vitória por 4x0 no primeiro jogo, a aposta de Total de Gols: Acima de 2.5 (odd 1.64) se mostra uma excelente opção. Além disso, a defesa do Universitário se mostrou muito vulnerável, o que faz do Handicap Asiático: Palmeiras (-1.50) (odd 1.82) um palpite de alto valor.

Análise de Palmeiras x Universitário

A vantagem do Palmeiras no jogo de ida é o principal ponto de análise. O time já tem a classificação encaminhada, mas jogará em casa para fechar o confronto com chave de ouro.

Momento do Palmeiras

O Palmeiras vem de uma ótima sequência de vitórias, com três vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols por partida, e uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol por jogo. A equipe tem tudo para se impor em casa e conquistar mais uma vitória.

Momento do Universitário

O Universitário vive um momento de instabilidade, com uma derrota e um empate em seus últimos dois jogos. A equipe precisa de um verdadeiro milagre para reverter a desvantagem. A defesa se mostrou muito vulnerável contra o Palmeiras, o que deve ser um problema novamente.

O que esperar da Partida

Com a classificação praticamente garantida, o Palmeiras deve entrar em campo para controlar o jogo e garantir a vitória. O Universitário, por sua vez, tentará se defender e buscar o gol de honra. Esperamos uma partida com a dominância do Palmeiras, que deve sair com a vitória.

Com base na nossa análise, acreditamos que o Palmeiras tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.

Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.