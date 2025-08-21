Assine UOL
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Allianz Parque
Universitario
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Palmeiras x Universitário Palpite; Onde Assistir e Escalações; Libertadores (21/08)

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
3 min

O Allianz Parque será o palco do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, com o Palmeiras recebendo o Universitário-PER. A partida acontece nesta quinta-feira (21/08), às 21:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


O Verdão tem uma enorme vantagem, tendo vencido o jogo de ida por 4 a 0. A classificação está praticamente garantida, mas o time de Abel Ferreira quer fechar o confronto com uma vitória em casa para ganhar ainda mais moral.


Neste artigo você encontrará os palpites Palmeiras x Universitário, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Palmeiras x Universitário


Nossa análise aponta um claro favoritismo para o Palmeiras. A equipe já demonstrou sua superioridade no jogo de ida, e a tendência é que o time vença o confronto em casa.



  • Total de Gols: Acima de 2.5 - odd de 1.64

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.67

  • Handicap Asiático: Palmeiras (-1.50) - odd de 1.82


Com a vitória por 4x0 no primeiro jogo, a aposta de Total de Gols: Acima de 2.5 (odd 1.64) se mostra uma excelente opção. Além disso, a defesa do Universitário se mostrou muito vulnerável, o que faz do Handicap Asiático: Palmeiras (-1.50) (odd 1.82) um palpite de alto valor.


Análise de Palmeiras x Universitário


A vantagem do Palmeiras no jogo de ida é o principal ponto de análise. O time já tem a classificação encaminhada, mas jogará em casa para fechar o confronto com chave de ouro.


Momento do Palmeiras


O Palmeiras vem de uma ótima sequência de vitórias, com três vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.6 gols por partida, e uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol por jogo. A equipe tem tudo para se impor em casa e conquistar mais uma vitória.


Momento do Universitário


O Universitário vive um momento de instabilidade, com uma derrota e um empate em seus últimos dois jogos. A equipe precisa de um verdadeiro milagre para reverter a desvantagem. A defesa se mostrou muito vulnerável contra o Palmeiras, o que deve ser um problema novamente.


O que esperar da Partida


Com a classificação praticamente garantida, o Palmeiras deve entrar em campo para controlar o jogo e garantir a vitória. O Universitário, por sua vez, tentará se defender e buscar o gol de honra. Esperamos uma partida com a dominância do Palmeiras, que deve sair com a vitória.


Com base na nossa análise, acreditamos que o Palmeiras tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Palmeiras x Universitario: Palpite do Dia

Palmeiras Vence
Superbet logo
1.33
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Palmeiras x Universitario: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Palmeiras x Universitario: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
Universitario
0 - 4
Palmeiras
2021 CONMEBOL Libertadores
Palmeiras
6 - 0
Universitario
2021 CONMEBOL Libertadores
Universitario
2 - 3
Palmeiras

Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto direto é totalmente favorável ao Palmeiras, com três vitórias em três jogos.


Últimos 5 jogos do Palmeiras



  • ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Universitário 0x4 Palmeiras

  • ✅ Palmeiras 2x1 Ceará

  • ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras


Últimos 5 jogos do Universitário



  • 🟡 Sport Huancayo 1x1 Universitário

  • ❌ Universitário 0x4 Palmeiras

  • ✅ Universitário 1x0 Boys

  • ✅ Alianza Univ 0x2 Universitário

  • ✅ Universitário 3x1 Grau


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Palmeiras e Universitário, válida pelas oitavas de final da Libertadores 2025, terá transmissão ao vivo e exclusiva pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Allianz Parque a partir das 21:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Palmeiras x Universitário

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 21:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Allianz Parque

