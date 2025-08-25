- E
Palmeiras x Sport: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (25/08)
Confira palpite para Palmeiras e Sport, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) no Allianz Parque, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. O Palmeiras é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Sport, na lanterna, tenta se afastar da zona de rebaixamento.
Palpite para Palmeiras x Sport
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.97 na Novibet
- ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.55 na Stake
- ⚽ Total de Gols 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.52 na Betsul
Total de Gols - Menos de 2.5
O Sport tem um dos piores ataques da competição e tem tido dificuldades para balançar as redes. O Palmeiras, apesar de ter um ataque eficiente, tem focado em jogos de mata-mata recentemente, o que pode influenciar o seu ritmo de jogo. Em um confronto onde o Sport deve se fechar na defesa, é provável que o jogo tenha um placar baixo, com poucos gols.
Ambos os times marcam - Não
Este palpite se justifica pela mesma lógica do anterior. O Sport tem um ataque que tem tido dificuldades para marcar, e o Palmeiras, jogando em casa e com uma defesa sólida, deve conseguir segurar o adversário. O Palmeiras, mesmo com um ataque potente, não tem um histórico de goleadas recentes, o que torna provável que apenas um dos times consiga marcar.
Total de Gols 1º Tempo - Mais de 1.5
Apesar dos palpites de placar baixo, a necessidade do Palmeiras de vencer para se manter na briga pelo título pode fazer com que a equipe comece o jogo de forma mais agressiva. O Sport tem uma defesa que tem sofrido muitos gols, o que pode ser explorado pelo Palmeiras. A aposta em mais de 1.5 gols no primeiro tempo é arriscada, mas a odd elevada e o fator surpresa de um Palmeiras ofensivo tornam essa aposta interessante.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Palmeiras x Sport - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 25/08/2025
- 🕡 Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Allianz Parque, São Paulo
- 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Palmeiras x Sport
- 🎯 Handicap Asiático -1.5 Palmeiras - Odd de 2.20 na Novibet
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.61 na Betsul
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 Odd de 1.87 na Stake
Palpite Odds Altas Palmeiras x Sport
- 🚀 Palmeiras marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 4.33 na Novibet
- 🚀 Resultado Correto - 2x0 para o Palmeiras - Odd de 5.50 na Stake
- 🚀 Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.20 na Superbet
Quem vai ganhar Palmeiras x Sport
Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.30 a 1.45. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.00 e 4.50. Já uma vitória do Sport é considerada a menos provável, com odds acima de 9.00.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Palmeiras x Sport:
- Vitória Palmeiras - Odd de 1.33 na Superbet
- Empate - 5.35 na Superbet
- Vitória Sport - 9.70 na Superbet
Histórico entre Palmeiras x Sport
O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e Sport mostra um grande domínio do Palmeiras. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu 4 vezes, com um empate. É importante notar que os jogos costumam ter placares baixos, o que demonstra a dificuldade do Sport em marcar contra a defesa do Palmeiras.
Últimos 5 jogos do Palmeiras
- 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario
- ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras
- ✅ Universitario 0x4 Palmeiras
- ✅ Palmeiras 2x1 Ceará
- ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians
Últimos 5 jogos do Sport
- 🟡 Sport 2x2 São Paulo
- ✅ Grêmio 0x1 Sport
- 🟡 Sport 0x0 Bahia
- 🟡 Sport 2x2 Santos
- 🟡 Vitória 2x2 Sport
Palmeiras x Sport Recife: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Palmeiras x Sport Recife: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Palmeiras x Sport Recife: Confrontos Diretos
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
