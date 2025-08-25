Assine UOL
Palmeiras
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
Serie A - Brazil
Allianz Parque
Sport Recife
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.3
x
5
2
10
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.32
x
5.4
2
10.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.29
x
5.05
2
10.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.33
x
5.45
2
9.7
Apostar agora
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 15:00

Palmeiras x Sport: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (25/08)

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Palmeiras e Sport, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) no Allianz Parque, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. O Palmeiras é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Sport, na lanterna, tenta se afastar da zona de rebaixamento. 


Palpite para Palmeiras x Sport



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.97 na Novibet

  • ⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.55 na Stake

  • ⚽ Total de Gols 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.52 na Betsul


Total de Gols - Menos de 2.5


O Sport tem um dos piores ataques da competição e tem tido dificuldades para balançar as redes. O Palmeiras, apesar de ter um ataque eficiente, tem focado em jogos de mata-mata recentemente, o que pode influenciar o seu ritmo de jogo. Em um confronto onde o Sport deve se fechar na defesa, é provável que o jogo tenha um placar baixo, com poucos gols.


Ambos os times marcam - Não


Este palpite se justifica pela mesma lógica do anterior. O Sport tem um ataque que tem tido dificuldades para marcar, e o Palmeiras, jogando em casa e com uma defesa sólida, deve conseguir segurar o adversário. O Palmeiras, mesmo com um ataque potente, não tem um histórico de goleadas recentes, o que torna provável que apenas um dos times consiga marcar.


Total de Gols 1º Tempo - Mais de 1.5


Apesar dos palpites de placar baixo, a necessidade do Palmeiras de vencer para se manter na briga pelo título pode fazer com que a equipe comece o jogo de forma mais agressiva. O Sport tem uma defesa que tem sofrido muitos gols, o que pode ser explorado pelo Palmeiras. A aposta em mais de 1.5 gols no primeiro tempo é arriscada, mas a odd elevada e o fator surpresa de um Palmeiras ofensivo tornam essa aposta interessante.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Palmeiras x Sport - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 25/08/2025

  • 🕡 Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Allianz Parque, São Paulo

  • 📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Palmeiras x Sport



  • 🎯 Handicap Asiático -1.5 Palmeiras - Odd de 2.20 na Novibet

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.61 na Betsul

  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5  Odd de 1.87 na Stake


Palpite Odds Altas Palmeiras x Sport



  • 🚀 Palmeiras marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 4.33 na Novibet

  • 🚀 Resultado Correto - 2x0 para o Palmeiras - Odd de 5.50 na Stake

  • 🚀 Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.20 na Superbet


Quem vai ganhar Palmeiras x Sport


Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.30 a 1.45. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.00 e 4.50. Já uma vitória do Sport é considerada a menos provável, com odds acima de 9.00. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Palmeiras x Sport:



  • Vitória Palmeiras - Odd de 1.33 na Superbet

  • Empate - 5.35 na Superbet

  • Vitória Sport - 9.70 na Superbet


Histórico entre Palmeiras x Sport


O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e Sport mostra um grande domínio do Palmeiras. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu 4 vezes, com um empate. É importante notar que os jogos costumam ter placares baixos, o que demonstra a dificuldade do Sport em marcar contra a defesa do Palmeiras.


Últimos 5 jogos do Palmeiras



  • 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario

  • ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Universitario 0x4 Palmeiras

  • ✅ Palmeiras 2x1 Ceará

  • ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians


Últimos 5 jogos do Sport



  • 🟡 Sport 2x2 São Paulo

  • ✅ Grêmio 0x1 Sport

  • 🟡 Sport 0x0 Bahia

  • 🟡 Sport 2x2 Santos

  • 🟡 Vitória 2x2 Sport

Palmeiras x Sport Recife: Palpite do Dia

Palmeiras Vence
Superbet logo
1.33
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

Múltipla do Dia
Palmeiras - Sport Recife
1
1.33
FC Copenhagen - FC Basel 1893
1
1.8
Athletic Club - Rayo Vallecano
1
1.76
Múltipla
4.21
x
Aposta
20
=
Ganhos
84.27
Apostar agora

Palmeiras x Sport Recife: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Palmeiras x Sport Recife: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Serie A
Sport Recife
1 - 2
Palmeiras
2021 Serie A
Palmeiras
2 - 1
Sport Recife
2021 Serie A
Sport Recife
0 - 1
Palmeiras
2020 Serie A
Sport Recife
0 - 1
Palmeiras
2020 Serie A
Palmeiras
2 - 2
Sport Recife

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.


 

