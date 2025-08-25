Palmeiras x Sport: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (25/08)

Confira palpite para Palmeiras e Sport, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 19h (horário de Brasília) no Allianz Parque, e terá transmissão do Premiere e Globoplay. O Palmeiras é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Sport, na lanterna, tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Palpite para Palmeiras x Sport



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.97 na Novibet



⚽ Ambos os times marcam - Não - Odd de 1.55 na Stake



⚽ Total de Gols 1º Tempo - Mais de 1.5 - Odd de 2.52 na Betsul



Total de Gols - Menos de 2.5

O Sport tem um dos piores ataques da competição e tem tido dificuldades para balançar as redes. O Palmeiras, apesar de ter um ataque eficiente, tem focado em jogos de mata-mata recentemente, o que pode influenciar o seu ritmo de jogo. Em um confronto onde o Sport deve se fechar na defesa, é provável que o jogo tenha um placar baixo, com poucos gols.

Ambos os times marcam - Não

Este palpite se justifica pela mesma lógica do anterior. O Sport tem um ataque que tem tido dificuldades para marcar, e o Palmeiras, jogando em casa e com uma defesa sólida, deve conseguir segurar o adversário. O Palmeiras, mesmo com um ataque potente, não tem um histórico de goleadas recentes, o que torna provável que apenas um dos times consiga marcar.

Total de Gols 1º Tempo - Mais de 1.5

Apesar dos palpites de placar baixo, a necessidade do Palmeiras de vencer para se manter na briga pelo título pode fazer com que a equipe comece o jogo de forma mais agressiva. O Sport tem uma defesa que tem sofrido muitos gols, o que pode ser explorado pelo Palmeiras. A aposta em mais de 1.5 gols no primeiro tempo é arriscada, mas a odd elevada e o fator surpresa de um Palmeiras ofensivo tornam essa aposta interessante.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Palmeiras x Sport - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 25/08/2025



🕡 Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Allianz Parque, São Paulo



📺 Onde Assistir: Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Palmeiras x Sport



🎯 Handicap Asiático -1.5 Palmeiras - Odd de 2.20 na Novibet



🎯 Total de Cartões Amarelos - Mais de 4.5 - Odd de 1.61 na Betsul



🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 Odd de 1.87 na Stake



Palpite Odds Altas Palmeiras x Sport



🚀 Palmeiras marcar através de um pênalti - Sim - Odd de 4.33 na Novibet



🚀 Resultado Correto - 2x0 para o Palmeiras - Odd de 5.50 na Stake



🚀 Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.20 na Superbet



Quem vai ganhar Palmeiras x Sport

Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o claro favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.30 a 1.45. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 4.00 e 4.50. Já uma vitória do Sport é considerada a menos provável, com odds acima de 9.00.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Palmeiras x Sport:



Vitória Palmeiras - Odd de 1.33 na Superbet



Empate - 5.35 na Superbet



Vitória Sport - 9.70 na Superbet



Histórico entre Palmeiras x Sport

O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e Sport mostra um grande domínio do Palmeiras. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu 4 vezes, com um empate. É importante notar que os jogos costumam ter placares baixos, o que demonstra a dificuldade do Sport em marcar contra a defesa do Palmeiras.

Últimos 5 jogos do Palmeiras



🟡 Palmeiras 0x0 Universitario



✅ Botafogo 0x1 Palmeiras



✅ Universitario 0x4 Palmeiras



✅ Palmeiras 2x1 Ceará



❌ Palmeiras 0x2 Corinthians



Últimos 5 jogos do Sport