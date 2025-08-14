Palmeiras x Santos Feminino: Palpite, Onde Assistir e Prévia - Paulista Feminino
Confira os melhores palpites Palmeiras x Santos feminino para o clássico Paulista no Paulista Feminino promete agitar a 6.ª rodada da competição.
A partida acontece nesta quinta-feira (14/08), às 19h00, na Arena Barueri, com transmissão ao vivo por Max, CazéTV, Record News e Space.
O Palmeiras chega como favorito, embalado por boas atuações e ocupando a parte de cima da tabela, enquanto o Santos busca surpreender fora de casa para se aproximar da zona de classificação.
Aqui você vai encontrar melhores palpites, prognósticos com odds altas e análise de desempenho das equipes para o duelo.
Palmeiras x Santos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Palmeiras - Feminino vence - odd 1.38 - Betnacional
🎯 Palpite: Mais de 3 gols - odd 1.74 - Betnacional
🎯 Palpite: Ambos marcam: Sim - odd 1.67 - Betnacional
O palpite do dia vai para a vitória do Palmeiras, que apresenta melhor desempenho e qualidade técnica superior, principalmente no ataque. O Santos, no entanto, tem mostrado boa capacidade ofensiva, o que abre espaço para o mercado de ambos marcam e para a linha de mais de 3 gols, considerando o histórico ofensivo das equipes no Paulista Feminino.
🚀 Palmeiras x Santos Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar exato 3-1 odd 10.35
🟢 Palpite: Placar exato 4-0 odd 16.76
🟡 Palpite: Placar exato 2-2 odd 16.65
Esses palpites de odds mais elevadas se baseiam na capacidade ofensiva do Palmeiras em jogos em casa e no histórico de gols do Santos. O 3-1 reflete um cenário de domínio palmeirense, mas com o Santos deixando seu gol. O 4-0 vem como aposta ousada caso o Palmeiras converta a superioridade em muitos gols. Já o 2-2 é um palpite para quem acredita em um clássico aberto e cheio de alternativas.
💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Santos
- 🔵 Dupla hipótese: Palmeiras ou Empate - odd 1.10
- 🟢 Mais de 1,5 gols - odd 1.20
- 🟡 Handicap Asiático Palmeiras -1.5 - odd 2.01
Esses mercados oferecem riscos menores e são interessantes para compor múltiplas. O handicap -1.5 vem com valor elevado para quem confia em uma vitória confortável do Palmeiras.
Informações do Jogo: Palmeiras x Santos - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Palmeiras x Santos - Paulista Feminino
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
- 📺 Transmissão: Max, CazéTV, Record News e Space
📺 Onde Assistir Palmeiras x Santos
O jogo será transmitido ao vivo por Max, CazéTV, Record News e Space. Além disso, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para assistir, basta estar logado e ter uma conta verificada.
Como Palmeiras e Santos Chegam Para o Confronto
O Palmeiras chega embalado, ocupando a parte de cima da tabela e com uma das melhores campanhas do Paulista Feminino. O ataque, liderado por suas artilheiras, tem média superior a três gols por jogo, enquanto a defesa mantém boa solidez. A equipe ainda conta com elenco completo e poucas ausências.
O Santos, por outro lado, vive momento de oscilação. Apesar de bons resultados nas rodadas iniciais, a equipe vem sofrendo defensivamente contra times do topo da tabela. Mesmo assim, o ataque apresenta nomes capazes de criar perigo, tornando o clássico imprevisível.
Santos Feminino x Palmeiras Feminino - Retrospecto
O clássico Santos x Palmeiras no futebol feminino apresenta histórico equilibrado.
No total, foram 15 jogos disputados, com 5 vitórias para cada lado e 5 empates.
📊 Histórico Geral
- Total de jogos: 15
- Vitórias do Santos: 5 (33%)
- Empates: 5 (33%)
- Vitórias do Palmeiras: 5 (33%)
- Gols marcados (Santos): 16 (média 1,07 por jogo)
- Gols marcados (Palmeiras): 18 (média 1,20 por jogo)
📍 Desempenho por Mandos
Jogos na casa do Santos (7 partidas)
- Santos: 3 vitórias (43%)
- Empates: 3 (43%)
- Palmeiras: 1 vitória (14%)
Jogos na casa do Palmeiras (8 partidas)
- Santos: 2 vitórias (25%)
- Empates: 2 (25%)
- Palmeiras: 4 vitórias (50%)
🏆 Por Competição
Paulista Feminino (10 jogos)
- Santos: 5 vitórias (50%)
- Empates: 3 (30%)
- Palmeiras: 2 vitórias (20%)
Brasileiro Feminino (5 jogos)
- Santos: 0 vitórias (0%)
- Empates: 2 (40%)
- Palmeiras: 3 vitórias (60%)
📅 Últimos Confrontos
- 20/06/2024 - Paulista Feminino: Palmeiras 1×2 Santos
- 11/05/2024 - Brasileiro Feminino: Palmeiras 6×0 Santos
- 27/03/2024 - Brasileiro Feminino: Santos 1×1 Palmeiras
- 21/12/2023 - Paulista Feminino: Palmeiras 2×1 Santos
- 17/12/2023 - Paulista Feminino: Santos 0×1 Palmeiras
📌 Curiosidades
- Maior invencibilidade do Santos: 4 jogos
- Maior invencibilidade do Palmeiras: 7 jogos
- Santos ficou até 7 jogos sem vencer no histórico
- Palmeiras já ficou 4 jogos sem vencer
- Maior vitória recente: Palmeiras 6×0 Santos (11/05/2024, Brasileiro Feminino)
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas devem ser vistas como entretenimento e não como fonte de renda. Estabeleça limites, jogue com moderação e evite perseguir perdas. Respeite o Jogo Responsável para garantir uma experiência saudável nas apostas.