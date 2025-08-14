Assine UOL
Palmeiras x Santos Feminino: Palpite, Onde Assistir e Prévia - Paulista Feminino

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Confira os melhores palpites Palmeiras x Santos feminino para o clássico Paulista no Paulista Feminino promete agitar a 6.ª rodada da competição.

A partida acontece nesta quinta-feira (14/08), às 19h00, na Arena Barueri, com transmissão ao vivo por Max, CazéTV, Record News e Space.

O Palmeiras chega como favorito, embalado por boas atuações e ocupando a parte de cima da tabela, enquanto o Santos busca surpreender fora de casa para se aproximar da zona de classificação.
Aqui você vai encontrar melhores palpites, prognósticos com odds altas e análise de desempenho das equipes para o duelo.

Palmeiras x Santos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Palmeiras - Feminino vence - odd 1.38 - Betnacional
🎯 Palpite: Mais de 3 gols - odd 1.74 - Betnacional
🎯 Palpite: Ambos marcam: Sim - odd 1.67 - Betnacional

Análise
O palpite do dia vai para a vitória do Palmeiras, que apresenta melhor desempenho e qualidade técnica superior, principalmente no ataque. O Santos, no entanto, tem mostrado boa capacidade ofensiva, o que abre espaço para o mercado de ambos marcam e para a linha de mais de 3 gols, considerando o histórico ofensivo das equipes no Paulista Feminino.

🚀 Palmeiras x Santos Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Placar exato 3-1 odd 10.35
🟢 Palpite: Placar exato 4-0 odd 16.76
🟡 Palpite: Placar exato 2-2 odd 16.65

Análise
Esses palpites de odds mais elevadas se baseiam na capacidade ofensiva do Palmeiras em jogos em casa e no histórico de gols do Santos. O 3-1 reflete um cenário de domínio palmeirense, mas com o Santos deixando seu gol. O 4-0 vem como aposta ousada caso o Palmeiras converta a superioridade em muitos gols. Já o 2-2 é um palpite para quem acredita em um clássico aberto e cheio de alternativas.

💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Santos

  • 🔵 Dupla hipótese: Palmeiras ou Empate - odd 1.10
  • 🟢 Mais de 1,5 gols - odd 1.20
  • 🟡 Handicap Asiático Palmeiras -1.5 - odd 2.01
Análise
Esses mercados oferecem riscos menores e são interessantes para compor múltiplas. O handicap -1.5 vem com valor elevado para quem confia em uma vitória confortável do Palmeiras.

Informações do Jogo: Palmeiras x Santos - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

  • Confronto: Palmeiras x Santos - Paulista Feminino
  • 📅 Data: 14/08/2025
  • Horário: 19h00 (horário de Brasília)
  • 🏟️ Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
  • 📺 Transmissão: Max, CazéTV, Record News e Space

📺 Onde Assistir Palmeiras x Santos

O jogo será transmitido ao vivo por Max, CazéTV, Record News e Space. Além disso, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para assistir, basta estar logado e ter uma conta verificada.

Análise
Como Palmeiras e Santos Chegam Para o Confronto

O Palmeiras chega embalado, ocupando a parte de cima da tabela e com uma das melhores campanhas do Paulista Feminino. O ataque, liderado por suas artilheiras, tem média superior a três gols por jogo, enquanto a defesa mantém boa solidez. A equipe ainda conta com elenco completo e poucas ausências.

Análise
Santos, por outro lado, vive momento de oscilação. Apesar de bons resultados nas rodadas iniciais, a equipe vem sofrendo defensivamente contra times do topo da tabela. Mesmo assim, o ataque apresenta nomes capazes de criar perigo, tornando o clássico imprevisível.

Santos Feminino x Palmeiras Feminino - Retrospecto

O clássico Santos x Palmeiras no futebol feminino apresenta histórico equilibrado.
No total, foram 15 jogos disputados, com 5 vitórias para cada lado e 5 empates.

📊 Histórico Geral

  • Total de jogos: 15
  • Vitórias do Santos: 5 (33%)
  • Empates: 5 (33%)
  • Vitórias do Palmeiras: 5 (33%)
  • Gols marcados (Santos): 16 (média 1,07 por jogo)
  • Gols marcados (Palmeiras): 18 (média 1,20 por jogo)

📍 Desempenho por Mandos

Jogos na casa do Santos (7 partidas)

  • Santos: 3 vitórias (43%)
  • Empates: 3 (43%)
  • Palmeiras: 1 vitória (14%)

Jogos na casa do Palmeiras (8 partidas)

  • Santos: 2 vitórias (25%)
  • Empates: 2 (25%)
  • Palmeiras: 4 vitórias (50%)

🏆 Por Competição

Paulista Feminino (10 jogos)

  • Santos: 5 vitórias (50%)
  • Empates: 3 (30%)
  • Palmeiras: 2 vitórias (20%)

Brasileiro Feminino (5 jogos)

  • Santos: 0 vitórias (0%)
  • Empates: 2 (40%)
  • Palmeiras: 3 vitórias (60%)

📅 Últimos Confrontos

  • 20/06/2024 - Paulista Feminino: Palmeiras 1×2 Santos
  • 11/05/2024 - Brasileiro Feminino: Palmeiras 6×0 Santos
  • 27/03/2024 - Brasileiro Feminino: Santos 1×1 Palmeiras
  • 21/12/2023 - Paulista Feminino: Palmeiras 2×1 Santos
  • 17/12/2023 - Paulista Feminino: Santos 0×1 Palmeiras

📌 Curiosidades

  • Maior invencibilidade do Santos: 4 jogos
  • Maior invencibilidade do Palmeiras: 7 jogos
  • Santos ficou até 7 jogos sem vencer no histórico
  • Palmeiras já ficou 4 jogos sem vencer
  • Maior vitória recente: Palmeiras 6×0 Santos (11/05/2024, Brasileiro Feminino)

Jogo Responsável

Lembre-se sempre que apostas devem ser vistas como entretenimento e não como fonte de renda. Estabeleça limites, jogue com moderação e evite perseguir perdas. Respeite o Jogo Responsável para garantir uma experiência saudável nas apostas.