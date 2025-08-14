Palmeiras x Santos Feminino: Palpite, Onde Assistir e Prévia - Paulista Feminino

Confira os melhores palpites Palmeiras x Santos feminino para o clássico Paulista no Paulista Feminino promete agitar a 6.ª rodada da competição.

A partida acontece nesta quinta-feira (14/08), às 19h00, na Arena Barueri, com transmissão ao vivo por Max, CazéTV, Record News e Space.

O Palmeiras chega como favorito, embalado por boas atuações e ocupando a parte de cima da tabela, enquanto o Santos busca surpreender fora de casa para se aproximar da zona de classificação.

Aqui você vai encontrar melhores palpites, prognósticos com odds altas e análise de desempenho das equipes para o duelo.