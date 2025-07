Palmeiras x Mirassol: Palpite, Onde Assistir, Escalações | Brasileirão 2025 (16/07)

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 16/07, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 19:00 no Allianz Parque, em São Paulo, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Palmeiras volta a campo após participar do Mundial de Clubes, onde chegou até as quartas de final antes de ser eliminado pelo Chelsea. Com dois jogos a menos, o Verdão ocupa a 5ª posição e busca se aproximar do líder Flamengo. Já o Mirassol vem surpreendendo no campeonato, está na 10ª colocação e chega invicto há quatro partidas.

Confira nosso palpite de Palmeiras x Mirassol, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palmeiras x Mirassol Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Handicap Asiático: Palmeiras -1.5 - odd pagando 2.25 na Bet365

Palpite 2 - Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.53 na Superbet

Palpite 3 - Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.38 na Superbet



Para as apostas em Palmeiras x Mirassol nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos no Brasileirão.

Handicap Asiático: Palmeiras -1.5 - odd pagando 2.20

O Palmeiras tem média de 1.71 gols marcados em casa contra apenas 0.57 sofridos, demonstrando grande superioridade técnica no Allianz Parque. O time mantém 71% de clean sheets quando atua como mandante, indicando controle defensivo.

O Mirassol, como visitante, tem apenas 1 vitória em 6 jogos fora de casa e média de apenas 1.2 gols marcados por partida. No confronto direto, o Palmeiras venceu as últimas três partidas, incluindo dois triunfos por dois gols de diferença, o que justifica apostar na vitória palmeirense por pelo menos dois gols.

Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.75

A defesa do Palmeiras é extremamente sólida em casa, com 71% de jogos sem sofrer gols no Allianz Parque. Nos últimos 10 jogos, o time sofreu apenas 0.57 gols por partida quando atua como mandante.

O Mirassol tem dificuldades ofensivas fora de casa, conseguindo abrir o marcador em apenas 40% dos jogos como visitante. A equipe marcou somente 1.2 gols por jogo fora de casa e tem apenas 2 gols nos últimos 5 jogos como visitante, reforçando a probabilidade de não marcar contra a defesa palmeirense.

Total de Gols no 1º Tempo: Menos de 1.5 - odd pagando 1.85

Analisando o momento dos gols, o Palmeiras tem 70% dos primeiros tempos terminando em 0x0 nos últimos jogos. A equipe costuma construir seus resultados de forma gradual, especialmente após períodos de inatividade.

O Mirassol também tem início de jogos mais cauteloso, com 30% dos primeiros tempos terminando 0x0 quando joga fora de casa. Considerando que este é o primeiro jogo do Palmeiras após o Mundial de Clubes, a tendência é de um início mais estudado, com os gols saindo principalmente na segunda etapa.

Palmeiras x Mirassol - Últimos 5 jogos Entre Os Times



23/02/2025 - Mirassol 2x3 Palmeiras (Paulistão 2025)

24/02/2024 - Palmeiras 3x1 Mirassol (Paulistão 2024)

01/02/2023 - Mirassol 0x2 Palmeiras (Paulistão 2023)

25/04/2021 - Palmeiras 1x2 Mirassol (Paulistão 2021)



Últimas Notícias do Palmeiras

O Palmeiras retorna aos gramados brasileiros após uma participação satisfatória no Mundial de Clubes, onde chegou até as quartas de final. O time de Abel Ferreira enfrentou Chelsea, Botafogo, Inter Miami, Al-Ahly e Porto na competição, mostrando bom futebol mesmo sendo eliminado pelos ingleses.

O grande desfalque do Verdão é Estevão, que foi vendido ao Chelsea e não está mais à disposição. Contudo, a equipe conta com um elenco robusto e tem dois jogos a menos no Brasileirão, o que pode ser uma vantagem para buscar a liderança.

Atualmente na 5ª posição com 22 pontos, o Palmeiras precisa aproveitar os jogos em casa para diminuir a distância para o líder Flamengo, que soma 27 pontos. O time alviverde não perde em casa há três jogos no campeonato nacional.

Palmeiras - Últimos 5 jogos



❌ Palmeiras 1x2 Chelsea



🟡 Palmeiras 0x0 Botafogo (1x0 na prorogação)



🟡 Inter Miami 2x2 Palmeiras



✅ Palmeiras 2x0 Al-Ahly



🟡 Palmeiras 0x0 Porto



Últimas Notícias do Mirassol

O Mirassol vem fazendo uma campanha surpreendente no Brasileirão 2025 e ocupa a 10ª posição com 17 pontos. A equipe comandada por Rafael Guanaes não perde há quatro jogos, período em que conquistou três vitórias e um empate.

O destaque da boa fase são as vitórias sobre Corinthians (2x1) e São Paulo (2x0), mostrando que o time do interior paulista não se intimida contra os grandes. A equipe também tem dois jogos atrasados, o que pode fazer diferença na tabela.

O Mirassol tem se mostrado competitivo especialmente em casa, onde conquistou a maioria dos seus pontos. Contudo, como visitante, o time tem apenas 1 vitória em 6 jogos, o que pode ser um obstáculo diante do Palmeiras no Allianz Parque.

Mirassol - Últimos 5 jogos



✅ Mirassol 1x0 Sport



✅ São Paulo 0x2 Mirassol



🟡 Internacional 1x1 Mirassol



✅ Mirassol 2x1 Corinthians



❌ RB Bragantino 1x0 Mirassol



Palmeiras x Mirassol: quem ganha? - Melhores odds

O Palmeiras tem 69% de probabilidade de ganhar o jogo desta quarta-feira, 16/07. Isso porque o time tem qualidade técnica superior, atua em casa e possui um histórico favorável contra o Mirassol. A recente participação no Mundial de Clubes também deu ritmo de jogo ao elenco.



Palmeiras ganha - Odd de 1.44 na Superbet



Empate - Odd de 4.45 na Superbet



Mirassol ganha - Odd de 7.70 na Superbet



As melhores odds mostram claramente o favoritismo do time da casa, que além de ter melhor elenco, conta com o apoio da torcida no Allianz Parque para conquistar os três pontos.

Palmeiras x Mirassol: Palpite de Odds altas para o jogo

Quer tentar uma cotação mais alta? Veja essa múltipla que separamos para você:



Ambas as equipes levam mais de 1.5 cartões + Ambas as equipes marcam - Odd @4.50 na Bet365.



Palmeiras x Mirassol: Estatísticas



Palmeiras tem média de 1.7 gols por partida nos últimos 10 jogos



Mirassol possui média de 1.6 gols marcados por jogo no mesmo período



Palmeiras mantém 71% de jogos sem sofrer gols em casa



Mirassol tem apenas 1 vitória em 6 jogos como visitante



70% dos primeiros tempos do Palmeiras terminam 0x0



Palmeiras x Mirassol - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir Palmeiras x Mirassol exclusivamente no Premiere (pay-per-view). A partida está marcada para às 19:00, desta quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo.

Tudo o que você precisa saber de como assistir Palmeiras x Mirassol:



⚽️ Confronto: Palmeiras x Mirassol - Brasileirão Série A



📅 Data: 16/07/25

⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo

📺 Onde vai passar Palmeiras x Mirassol: Premiere (pay-per-view)



Palmeiras x Mirassol: Escalações



Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Vanderlan; Martínez, Richard Rios, Allan, Facundo Torres, Raphael Veiga; Vitor Roque.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, José Aldo, Gabriel, Negueba, Yago Felipe; Edson Carioca.



As escalações podem sofrer alterações até o horário da partida. O Palmeiras não terá Estevão, vendido ao Chelsea, enquanto o Mirassol deve ir com força máxima para buscar um resultado positivo fora de casa.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.