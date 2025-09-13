- E
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Palmeiras x Internacional: Palpite, Odds +6, +14 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)
Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.
Confira palpite para Palmeiras e Internacional, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O Palmeiras é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Internacional, 10º, tenta subir na classificação. O confronto entre as duas equipes promete ser equilibrado e com muita rivalidade. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Palpite para Palmeiras x Internacional
- ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.67 na Betnacional
- ⚽ Palmeiras - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.85 na Esportes da Sorte
- ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.12 na Stake
Total de Gols - Menos de 2.5
Apesar de o Palmeiras ter um ataque eficiente, o Internacional tem uma defesa sólida e a partida será no Allianz Parque, o que pode influenciar o ritmo de jogo.
O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que a maioria dos jogos tem sido com placares baixos, o que torna provável que o jogo tenha menos de 2.5 gols.
Palmeiras - Total de Gols - Menos de 1.5
O Internacional tem um desempenho defensivo razoável, com uma média de 1.4 gols sofridos por jogo. O Palmeiras, por sua vez, tem um ataque potente, mas pode ter dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Internacional.
A aposta de o Palmeiras marcar menos de 1.5 gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.
Ambos os times marcam - Sim
As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Palmeiras, jogando em casa, tem um ataque potente, e o Internacional, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do Palmeiras.
O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Palmeiras x Internacional - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 13/09/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Allianz Parque, São Paulo
- 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Palmeiras x Internacional
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.05 na Stake
- 🎯 Marcar a qualquer momento - Vitor Roque - Odd de 2.79 na Betnacional
- 🎯 Múltiplos Placares - Empate - Odd de 3.50 na Superbet
Palpite Odds Altas Palmeiras x Internacional
- 🚀 Placar Exato - 1x1 - Odd de 6.75 na Stake
- 🚀 Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Empate/Sim - Odd de 5.52 na Betnacional
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Internacional/Empate - Odd de 14.00 na Stake
Quem vai ganhar Palmeiras x Internacional
Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.70.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.70 e 3.80. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 5.70.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Palmeiras x Internacional:
- Vitória Palmeiras - Odd de 1.62 na Superbet
- Empate - 3.80 na Superbet
- Vitória Internacional - 5.75 na Superbet
Histórico entre Palmeiras x Internacional
O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e Internacional nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Palmeiras venceu duas vezes, o Internacional venceu duas e houve um empate.
Últimos 5 jogos do Palmeiras
- ❌ Corinthians 1x1 Palmeiras
- ✅ Palmeiras 3x0 Sport
- 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario
- ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras
- ✅ Universitario 0x4 Palmeiras
Últimos 5 jogos do Internacional
- ✅ Internacional 2x1 Fortaleza
- ❌ Cruzeiro 2x1 Internacional
- ❌ Internacional 0x2 Flamengo
- ❌ Internacional 1x3 Flamengo
- ❌ Flamengo 1x0 Internacional
Palmeiras x Internacional: Palpite do Dia
Palmeiras x Internacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Palmeiras x Internacional: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros.
É crucial apostar com responsabilidade, destinando apenas valores que não comprometam suas contas pessoais ou o orçamento familiar. Lembre-se, o objetivo principal é se divertir.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- D
- D
Botafogo Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- V
Konyaspor Vence
- V
- D
- V
- E
- E
- E
- E
- E
- E
- E
Empate