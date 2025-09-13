Assine UOL
Palmeiras x Internacional: Palpite, Odds +6, +14 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

13.09.2025
13.09.2025
5 min

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.


Confira palpite para Palmeiras e Internacional, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O Palmeiras é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Internacional, 10º, tenta subir na classificação. O confronto entre as duas equipes promete ser equilibrado e com muita rivalidade. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para Palmeiras x Internacional



  • ⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.67 na Betnacional

  • ⚽ Palmeiras - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.85 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.12 na Stake


Total de Gols - Menos de 2.5


Apesar de o Palmeiras ter um ataque eficiente, o Internacional tem uma defesa sólida e a partida será no Allianz Parque, o que pode influenciar o ritmo de jogo.


O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que a maioria dos jogos tem sido com placares baixos, o que torna provável que o jogo tenha menos de 2.5 gols.


Palmeiras - Total de Gols - Menos de 1.5


O Internacional tem um desempenho defensivo razoável, com uma média de 1.4 gols sofridos por jogo. O Palmeiras, por sua vez, tem um ataque potente, mas pode ter dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Internacional.


A aposta de o Palmeiras marcar menos de 1.5 gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.


Ambos os times marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Palmeiras, jogando em casa, tem um ataque potente, e o Internacional, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do Palmeiras.


O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.


Ficha da Partida



  • Jogo: Palmeiras x Internacional - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 13/09/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Allianz Parque, São Paulo

  • 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Palmeiras x Internacional



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.05 na Stake

  • 🎯 Marcar a qualquer momento - Vitor Roque - Odd de 2.79 na Betnacional

  • 🎯 Múltiplos Placares - Empate - Odd de 3.50 na Superbet


Palpite Odds Altas Palmeiras x Internacional



  • 🚀 Placar Exato - 1x1 - Odd de 6.75 na Stake

  • 🚀 Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Empate/Sim - Odd de 5.52 na Betnacional

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Internacional/Empate - Odd de 14.00 na Stake


Quem vai ganhar Palmeiras x Internacional


Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.70.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.70 e 3.80. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 5.70.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Palmeiras x Internacional:



  • Vitória Palmeiras - Odd de 1.62 na Superbet

  • Empate - 3.80 na Superbet

  • Vitória Internacional - 5.75 na Superbet


Histórico entre Palmeiras x Internacional


O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e Internacional nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Palmeiras venceu duas vezes, o Internacional venceu duas e houve um empate.


Últimos 5 jogos do Palmeiras



  • ❌ Corinthians 1x1 Palmeiras

  • ✅ Palmeiras 3x0 Sport

  • 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario

  • ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Universitario 0x4 Palmeiras


Últimos 5 jogos do Internacional



  • ✅ Internacional 2x1 Fortaleza

  • ❌ Cruzeiro 2x1 Internacional

  • ❌ Internacional 0x2 Flamengo

  • ❌ Internacional 1x3 Flamengo

  • ❌ Flamengo 1x0 Internacional

Palmeiras x Internacional: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Palmeiras x Internacional: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Internacional
0 - 1
Palmeiras
2024 Serie A
Internacional
1 - 1
Palmeiras
2024 Serie A
Palmeiras
0 - 1
Internacional
2023 Serie A
Palmeiras
3 - 0
Internacional
2023 Serie A
Internacional
0 - 0
Palmeiras

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Palmeiras
Empate
Internacional

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros.


É crucial apostar com responsabilidade, destinando apenas valores que não comprometam suas contas pessoais ou o orçamento familiar. Lembre-se, o objetivo principal é se divertir.

