Palmeiras x Internacional: Palpite, Odds +6, +14 e Onde Assistir Brasileirão (13/09)

Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado, 13 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

Confira palpite para Palmeiras e Internacional, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O Palmeiras é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o Internacional, 10º, tenta subir na classificação. O confronto entre as duas equipes promete ser equilibrado e com muita rivalidade. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para Palmeiras x Internacional



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 1.67 na Betnacional



⚽ Palmeiras - Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 1.85 na Esportes da Sorte



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.12 na Stake



Total de Gols - Menos de 2.5

Apesar de o Palmeiras ter um ataque eficiente, o Internacional tem uma defesa sólida e a partida será no Allianz Parque, o que pode influenciar o ritmo de jogo.

O histórico de confrontos diretos entre as equipes mostra que a maioria dos jogos tem sido com placares baixos, o que torna provável que o jogo tenha menos de 2.5 gols.

Palmeiras - Total de Gols - Menos de 1.5

O Internacional tem um desempenho defensivo razoável, com uma média de 1.4 gols sofridos por jogo. O Palmeiras, por sua vez, tem um ataque potente, mas pode ter dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Internacional.

A aposta de o Palmeiras marcar menos de 1.5 gols é uma opção com boas chances de acontecer, especialmente em um jogo tão importante.

Ambos os times marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Palmeiras, jogando em casa, tem um ataque potente, e o Internacional, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do Palmeiras.

O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambos os times marcam" bastante sólida.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Palmeiras x Internacional - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 13/09/2025

🕡 Horário : 18h30 (horário de Brasília)

🏟️ Estádio : Allianz Parque, São Paulo

📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Palmeiras x Internacional



🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.05 na Stake



🎯 Marcar a qualquer momento - Vitor Roque - Odd de 2.79 na Betnacional



🎯 Múltiplos Placares - Empate - Odd de 3.50 na Superbet



Palpite Odds Altas Palmeiras x Internacional



🚀 Placar Exato - 1x1 - Odd de 6.75 na Stake



🚀 Resultado Final/Ambos os Times Marcam - Empate/Sim - Odd de 5.52 na Betnacional



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Internacional/Empate - Odd de 14.00 na Stake



Quem vai ganhar Palmeiras x Internacional

Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.60 a 1.70.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.70 e 3.80. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 5.70.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Palmeiras x Internacional:



Vitória Palmeiras - Odd de 1.62 na Superbet



Empate - 3.80 na Superbet



Vitória Internacional - 5.75 na Superbet



Histórico entre Palmeiras x Internacional

O histórico de confrontos diretos entre Palmeiras e Internacional nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Palmeiras venceu duas vezes, o Internacional venceu duas e houve um empate.

Últimos 5 jogos do Palmeiras



❌ Corinthians 1x1 Palmeiras



✅ Palmeiras 3x0 Sport



🟡 Palmeiras 0x0 Universitario



✅ Botafogo 0x1 Palmeiras



✅ Universitario 0x4 Palmeiras



Últimos 5 jogos do Internacional