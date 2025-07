Palmeiras x Grêmio: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (26/07)

O Palmeiras x Grêmio palpite aponta para um duelo decisivo no sábado, 26/07, pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 21h00 no Allianz Parque, São Paulo, com transmissão da SporTV e Premiere.

O Palmeiras está em 3º lugar com 29 pontos, enquanto o Grêmio está em 13º e buscando se distanciar da zona de rebaixamento possuindo 17 pontos. Confira nosso palpite de hoje, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Palmeiras x Grêmio Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites hoje, selecionamos três apostas com base nas estatísticas da temporada 2025:



Palpite 1. Ambas equipes marcam (sim) - odd 1.80 na Bet365

Ambas equipes marcam (sim)

Palpite 2. Total de gols mais de 2,5 - odd 2.10 na Sportingbet

Total de gols mais de 2,5

Palpite 3. Vitória do Palmeiras - odd 2.00 na F12.Bet



Para as apostas em palpites apostas esportivas, esses três palpites se baseiam na forma ofensiva do Palmeiras e fragilidade defensiva do Grêmio. Como você verá a seguir, os dois times têm comportamentos distintos em campo.

Palpite 1. Ambas equipes marcam (sim) – odd 1.80

O Palmeiras tem média combinada de 2,15 gols por jogo, com 60% dos jogos acima de 2,5 gols, enquanto o Grêmio, em jogos fora, apresenta média de 2,43 gols por partida e 20% de partidas com mais de 2,5 gols.

O cenário, portanto, favorece ambas equipes balançarem as redes com frequência nas partidas recentes.

Palpite 2. Total de gols mais de 2,5 - odd 2.10

Com 60% dos jogos do Palmeiras e 20% dos jogos do Grêmio tendo mais de 2,5 gols, o confronto se coloca como promissor para gols. Especialmente considerando a média de 2,43 de gols por jogo do Grêmio e 2,15 do Palmeiras, o duelo pode surpreender, ultrapassando as expectativas de gols.

Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Palpite 3. Vitória do Palmeiras - odd 2.00

O Palmeiras abriu o placar em 57% dos jogos em casa, vencendo 75% dessas partidas. O histórico recente favorece o time paulista: dos últimos quatro confrontos diretos, venceu três, inclusive uma goleada de 4 a 1 em 2023.

Já o Grêmio, fora de casa, abre o placar apenas 43% das vezes, embora esteja à frente no intervalo quando faz.

Palmeiras x Grêmio - Últimos 5 jogos entre os times

Confira o retrospecto direto:



08/11/2024 - Palmeiras 1-0 Grêmio (Série A 2024)



04/07/2024 - Grêmio 2-2 Palmeiras (Série A 2024)



21/09/2023 - Grêmio 1-0 Palmeiras (Série A 2023)



10/05/2023 - Palmeiras 4-1 Grêmio (Série A 2023)



31/10/2021 - Grêmio 1-3 Palmeiras (Série A 2021)



Últimas Notícias do Palmeiras

O Palmeiras vive bom momento, com vitória recente sobre o Atlético-MG por 3-2 e barrado pelo Mirassol com empate 1-1. Está consolidado na 3ª posição, com elenco sem grandes lesões ou suspensões. Foco total para seguir firme no G-4 no restante da temporada.

Palmeiras - Últimos jogos



✅ Fluminense 1-2 Palmeiras



✅ Palmeiras 3‑2 Atlético‑MG



🟡 Palmeiras 1‑1 Mirassol



❌ Palmeiras 1‑2 Chelsea



🟡 Inter Miami 2‑2 Palmeiras



✅ Palmeiras 2‑0 Ahly



Últimas Notícias do Grêmio

O Grêmio chega modesto, com empate por 1-1 contra Vasco e derrota pesada de 4-1 para o Cruzeiro. Ocupa a 13ª colocação, com desempenho apagado e defesa exposta, sobretudo como visitante. O técnico ainda tenta engrenar um padrão competitivo para sair do sufoco.

Grêmio - Últimos jogos



🟡 Grêmio 1-1 Alianza Lima



🟡 Vasco 1‑1 Grêmio



❌ Alianza Lima 2‑0 Grêmio



❌ Cruzeiro 4‑1 Grêmio



🟡 Grêmio 1‑1 Corinthians



✅ Juventude 0‑2 Grêmio



Palmeiras x Grêmio: quem ganha? - Melhores odds

O Palmeiras tem 50% de probabilidade de vitória. Isso se justifica pela eficiência ofensiva, mando de campo e histórico positivo recente.



Palmeiras ganha - Odd 1.49 na F12.Bet



Empate - Odd 4.10 na F12.Bet



Grêmio ganha - Odd 7.00 na F12.Bet



Palmeiras x Grêmio: Palpite de Odds altas para o jogo



Vitória do Palmeiras + Mais de 2,5 gols - Odd 4.50 na Superbet



Com a combinação da força ofensiva do Palmeiras e expectativa de jogo com gols, a múltipla agrega valor para quem busca odds alternativas.

Palmeiras x Grêmio: Estatísticas



Palmeiras tem média de 1,29 gols por partida no Brasileirão



Grêmio sofre média de 1,43 gols por jogo



Jogos do Palmeiras com mais de 2,5 gols: 60%



Grêmio fora com mais de 2,5 gols: 20%



Palmeiras abre o placar em 57% dos jogos em casa



Palmeiras x Grêmio - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Palmeiras x Grêmio no SporTV e Premiere, a partir das 21h00 deste sábado, no Allianz Parque, São Paulo. Confira mais detalhes na nossa seção de onde assistir.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Palmeiras x Grêmio - Brasileirão Série A



📅 Data: 26/07/25



⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo



📺 Onde vai passar Palmeiras x Grêmio: SporTV e Premiere



Palmeiras x Grêmio: Escalações

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque.

Provável escalação do Grêmio: Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

As escalações são previsões com base em últimas partidas. Até o apito inicial, pode haver mudanças.

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.