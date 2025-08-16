- D
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- V
Palmeiras x Flamengo: Palpite Odds Altas +20, Onde Assistir, Brasileirão Feminino
Confira os melhores palpites Palmeiras x Flamengo Feminino para o duelo decisivo do Brasileirão Feminino.
A partida acontece neste domingo, 17 de agosto de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, com transmissão de TV Brasil e SporTV.
O Palmeiras chega embalado na competição, mantendo regularidade ofensiva e bom aproveitamento em casa. Já o Flamengo busca surpreender e melhorar o rendimento fora de casa para avançar na tabela.
Veja onde assistir e como chegam as equipes ao duelo.
Ficha do Jogo: Palmeiras x Flamengo Feminino
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Palmeiras (F) x Flamengo (F) - Brasileirão Feminino
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Barueri, Barueri-SP
- 📺 Transmissão: TV Brasil e SporTV
Para mais análises de jogos e previsões, acesse nossos palpites de futebol para hoje.
Palmeiras x Flamengo Feminino Palpite: 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Palmeiras (F) vence - odd 1.55
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.57
- 🎯 Palpite: Ambas marcam - Sim - odd 1.62
O palpite do dia vai para a vitória do Palmeiras, que vive um momento sólido na temporada com média alta de gols marcados como mandante. O mercado de mais de 2.5 gols é reforçado pelo bom aproveitamento ofensivo das equipes e pela necessidade do Flamengo buscar o resultado. O cenário de ambas marcam também ganha força, visto que o time visitante vem a melhorar a produção ofensiva nas últimas rodadas.
🚀 Palmeiras x Flamengo Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Palmeiras (F) vence por 3-1 - odd 11.00
- 🟢 Palpite: Resultado Exato 4-1 - odd 20.00
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final – X/1 - odd 4.10
Esses mercados apresentam boas oportunidades para quem busca retorno elevado. O placar 3-1 e 4-1 refletem a força ofensiva do Palmeiras em casa, enquanto a virada no intervalo/final indica um possível jogo equilibrado no primeiro tempo com domínio das donas da casa na etapa final.
💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Flamengo Feminino
- 🔵 Mais de 0.5 gols - odd 1.04
- 🟢 Palmeiras (F) empate anula - odd 1.21
- 🟡 Chance dupla 1X - odd 1.16
Essas opções oferecem mais segurança e podem ser combinadas em múltiplas para aumentar o retorno, reduzindo o risco individual de cada aposta.
📺 Onde Assistir Palmeiras x Flamengo Feminino
O jogo terá transmissão de TV Brasil e SporTV. Também é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login e ter saldo disponível na conta.
Como Palmeiras e Flamengo Chegam Para o Confronto
O Palmeiras chega embalado, mantendo a liderança e com um ataque que figura entre os mais produtivos da competição. Jogando na Arena Barueri, a equipe soma mais de 80% de aproveitamento e dificilmente deixa de marcar gols. As jogadoras Amanda Gutierres e Tainá Maranhão vivem bom momento, sendo peças fundamentais no setor ofensivo.
O Flamengo, por sua vez, vem alternando bons e maus resultados, mas ainda sonha com vaga no G4. O time carioca aposta na experiência de Cristiane para desequilibrar e no entrosamento de suas meio-campistas para tentar surpreender. Fora de casa, no entanto, o rendimento é mais modesto.
Palmeiras W x Flamengo W: Palpite do Dia
Palmeiras W x Flamengo W: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Palmeiras W x Flamengo W: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se que apostas devem ser feitas com moderação. Estabeleça limites e não comprometa mais do que pode perder. Para mais informações, acesse nossa página de Jogo Responsável.