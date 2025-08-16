Palmeiras x Flamengo: Palpite Odds Altas +20, Onde Assistir, Brasileirão Feminino

Confira os melhores palpites Palmeiras x Flamengo Feminino para o duelo decisivo do Brasileirão Feminino.

A partida acontece neste domingo, 17 de agosto de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, com transmissão de TV Brasil e SporTV.

O Palmeiras chega embalado na competição, mantendo regularidade ofensiva e bom aproveitamento em casa. Já o Flamengo busca surpreender e melhorar o rendimento fora de casa para avançar na tabela.

Veja onde assistir e como chegam as equipes ao duelo.

Ficha do Jogo: Palmeiras x Flamengo Feminino

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Palmeiras (F) x Flamengo (F) - Brasileirão Feminino



📅 Data: 17/08/2025



⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Arena Barueri, Barueri-SP



📺 Transmissão: TV Brasil e SporTV



Para mais análises de jogos e previsões, acesse nossos palpites de futebol para hoje.

Palmeiras x Flamengo Feminino Palpite: 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Palmeiras (F) vence - odd 1.55



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.57



🎯 Palpite: Ambas marcam - Sim - odd 1.62



O palpite do dia vai para a vitória do Palmeiras, que vive um momento sólido na temporada com média alta de gols marcados como mandante. O mercado de mais de 2.5 gols é reforçado pelo bom aproveitamento ofensivo das equipes e pela necessidade do Flamengo buscar o resultado. O cenário de ambas marcam também ganha força, visto que o time visitante vem a melhorar a produção ofensiva nas últimas rodadas.

🚀 Palmeiras x Flamengo Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Palmeiras (F) vence por 3-1 - odd 11.00



🟢 Palpite: Resultado Exato 4-1 - odd 20.00



🟡 Palpite: Intervalo/Final – X/1 - odd 4.10



Esses mercados apresentam boas oportunidades para quem busca retorno elevado. O placar 3-1 e 4-1 refletem a força ofensiva do Palmeiras em casa, enquanto a virada no intervalo/final indica um possível jogo equilibrado no primeiro tempo com domínio das donas da casa na etapa final.

💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Flamengo Feminino



🔵 Mais de 0.5 gols - odd 1.04



🟢 Palmeiras (F) empate anula - odd 1.21



🟡 Chance dupla 1X - odd 1.16



Essas opções oferecem mais segurança e podem ser combinadas em múltiplas para aumentar o retorno, reduzindo o risco individual de cada aposta.

📺 Onde Assistir Palmeiras x Flamengo Feminino

O jogo terá transmissão de TV Brasil e SporTV. Também é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login e ter saldo disponível na conta.

Como Palmeiras e Flamengo Chegam Para o Confronto

O Palmeiras chega embalado, mantendo a liderança e com um ataque que figura entre os mais produtivos da competição. Jogando na Arena Barueri, a equipe soma mais de 80% de aproveitamento e dificilmente deixa de marcar gols. As jogadoras Amanda Gutierres e Tainá Maranhão vivem bom momento, sendo peças fundamentais no setor ofensivo.

O Flamengo, por sua vez, vem alternando bons e maus resultados, mas ainda sonha com vaga no G4. O time carioca aposta na experiência de Cristiane para desequilibrar e no entrosamento de suas meio-campistas para tentar surpreender. Fora de casa, no entanto, o rendimento é mais modesto.