Brasileiro Women - Brazil
Flamengo W
  • V
  • E
  • V
  • D
  • V
Palmeiras x Flamengo: Palpite Odds Altas +20, Onde Assistir, Brasileirão Feminino

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Palmeiras x Flamengo Feminino para o duelo decisivo do Brasileirão Feminino


A partida acontece neste domingo, 17 de agosto de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, com transmissão de TV Brasil e SporTV.


O Palmeiras chega embalado na competição, mantendo regularidade ofensiva e bom aproveitamento em casa. Já o Flamengo busca surpreender e melhorar o rendimento fora de casa para avançar na tabela. 


Veja onde assistir e como chegam as equipes ao duelo. 


Ficha do Jogo: Palmeiras x Flamengo Feminino


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Palmeiras (F) x Flamengo (F) - Brasileirão Feminino

  • 📅 Data: 17/08/2025

  • ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Barueri, Barueri-SP

  • 📺 Transmissão: TV Brasil e SporTV


Para mais análises de jogos e previsões, acesse nossos palpites de futebol para hoje.


Palmeiras x Flamengo Feminino Palpite: 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Palmeiras (F) vence - odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.57

  • 🎯 Palpite: Ambas marcam - Sim - odd 1.62


O palpite do dia vai para a vitória do Palmeiras, que vive um momento sólido na temporada com média alta de gols marcados como mandante. O mercado de mais de 2.5 gols é reforçado pelo bom aproveitamento ofensivo das equipes e pela necessidade do Flamengo buscar o resultado. O cenário de ambas marcam também ganha força, visto que o time visitante vem a melhorar a produção ofensiva nas últimas rodadas.


🚀 Palmeiras x Flamengo Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Palmeiras (F) vence por 3-1 - odd 11.00

  • 🟢 Palpite: Resultado Exato 4-1 - odd 20.00

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final – X/1 - odd 4.10


Esses mercados apresentam boas oportunidades para quem busca retorno elevado. O placar 3-1 e 4-1 refletem a força ofensiva do Palmeiras em casa, enquanto a virada no intervalo/final indica um possível jogo equilibrado no primeiro tempo com domínio das donas da casa na etapa final.


💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Flamengo Feminino



  • 🔵 Mais de 0.5 gols - odd 1.04

  • 🟢 Palmeiras (F) empate anula - odd 1.21

  • 🟡 Chance dupla 1X - odd 1.16


Essas opções oferecem mais segurança e podem ser combinadas em múltiplas para aumentar o retorno, reduzindo o risco individual de cada aposta.


📺 Onde Assistir Palmeiras x Flamengo Feminino


O jogo terá transmissão de TV Brasil e SporTV. Também é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login e ter saldo disponível na conta.


Como Palmeiras e Flamengo Chegam Para o Confronto


O Palmeiras chega embalado, mantendo a liderança e com um ataque que figura entre os mais produtivos da competição. Jogando na Arena Barueri, a equipe soma mais de 80% de aproveitamento e dificilmente deixa de marcar gols. As jogadoras Amanda Gutierres e Tainá Maranhão vivem bom momento, sendo peças fundamentais no setor ofensivo.


O Flamengo, por sua vez, vem alternando bons e maus resultados, mas ainda sonha com vaga no G4. O time carioca aposta na experiência de Cristiane para desequilibrar e no entrosamento de suas meio-campistas para tentar surpreender. Fora de casa, no entanto, o rendimento é mais modesto.

Palmeiras W x Flamengo W: Palpite do Dia

Palmeiras W x Flamengo W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Palmeiras W x Flamengo W: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Brasileiro Women
Flamengo W
3 - 2
Palmeiras W
2025 Brasileiro Women
Flamengo W
2 - 5
Palmeiras W
2024 Brasileiro Women
Palmeiras W
3 - 2
Flamengo W
2023 Brasileiro Women
Flamengo W
0 - 1
Palmeiras W
2022 Brasileiro Women
Palmeiras W
3 - 0
Flamengo W

Jogo Responsável


Lembre-se que apostas devem ser feitas com moderação. Estabeleça limites e não comprometa mais do que pode perder. Para mais informações, acesse nossa página de Jogo Responsável.

