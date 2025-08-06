Palmeiras x Corinthians: Palpite com Super Odds, Copa do Brasil, 06/08
Palmeiras x Corinthians: veja o Palpite com Super Odds para o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (06/08), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.
O Verdão e o Timão se encontram para decidir quem irá para as quartas de final da Copa do Brasil, em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A Bet365 e Superbet liberaram Super Odds para o confronto, com cotações especiais para certas combinações de eventos.
👉 Leia mais informações no nosso palpite de Palmeiras x Corinthians!
Veja a seguir!
Palmeiras x Corinthians: Super Odds com odd 8.00
- ⚽ 🎯 Vitor Roque com +2 chutes no alvo
- ⚽ 🎯 Facundo Torres com +2 chutes no alvo
- ⚽ 🏆 Resultado Final: Palmeiras vence
Esta Super Odd vale a pena?
Sim, a Super Odd para este palpite de Palmeiras x Corinthians vale muito a pena. Com odd que subiu de 7.00 para 8.00, oferece excelente valor considerando o cenário da partida.
O Palmeiras precisa da vitória em casa e deve atacar desde o início. Vitor Roque tem média de 1.4 finalizações por jogo e, como referência no ataque, pode facilmente superar os dois chutes no alvo necessários.
Facundo Torres, pela ponta, costuma finalizar bastante e tem liberdade no sistema tático de Abel Ferreira. Com o Palmeiras pressionando, ambos os jogadores terão várias oportunidades de chutar ao gol.
Palmeiras x Corinthians: Super Odds com odd 2.25
- ⚽ 🎯 Vitor Roque com +1 chute no alvo
- ⚽ 🎯 Yuri Alberto com +1 chute no alvo
Esta Super Odd vale a pena?
Este é o palpite de Palmeiras x Corinthians com Super Odd que mais vale a pena. A odd subiu de 1.75 para 2.25, tornando-se ainda mais atrativa para um cenário muito provável.
Tanto Vitor Roque quanto Yuri Alberto são os principais finalizadores de suas equipes. O atacante palmeirense tem média de 1.4 chutes no alvo por jogo, enquanto Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada.
Mesmo com o Timão jogando mais defensivamente, Yuri Alberto costuma aparecer nos contra-ataques. É bastante provável que ambos consigam pelo menos uma finalização certeira ao gol.
Palmeiras x Corinthians: Super Odds com odd 5.00
- ⚽ 🟨 Ambos os treinadores recebem cartão: Sim
Esta Super Odd vale a pena?
Esta Super Odd oferece um cenário interessante, especialmente considerando o histórico explosivo entre Abel Ferreira e Dorival Júnior em clássicos.
O dérbi paulista costuma ser tenso, e com a pressão da eliminatória, é comum que os treinadores se exaltem nas laterais. Abel Ferreira já foi advertido algumas vezes nesta temporada, enquanto Dorival também é conhecido por contestar lances polêmicos.
A odd de 5.00 oferece bom valor para quem acredita que a tensão do jogo pode resultar em cartões para ambos os técnicos.
Palmeiras x Corinthians: Super Odds com odd 4.00
- ⚽ ⚫ Maurício marca a qualquer momento
- ⚽ 🏆 Palmeiras vence
Esta Super Odd vale a pena?
Aqui temos uma Super Odd que combina dois cenários distintos: um gol específico e o resultado final.
Maurício tem sido peça importante no meio-campo do Palmeiras, contribuindo com dois gols na temporada. Embora não seja o principal finalizador, o volante costuma aparecer em jogadas ensaiadas e pode surpreender.
O cenário de vitória palmeirense é o mais provável segundo as casas de apostas. Combinando os dois eventos, a odd de 4.00 oferece valor interessante para apostadores que confiam na força do Verdão em casa.
Palmeiras x Corinthians: Jogo Responsável
Antes de apostar nas Super Odds oferecidas para o confronto entre Palmeiras e Corinthians, é importante reforçar a prática do jogo responsável. Apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma fonte de renda ou solução financeira.
Estabeleça limites de tempo e dinheiro, nunca aposte mais do que pode perder e evite tentar recuperar prejuízos com novas apostas. Se o jogo começar a afetar negativamente sua rotina, relacionamentos ou bem-estar emocional, busque apoio. Existem diversas instituições que oferecem ajuda gratuita e sigilosa para quem enfrenta problemas com apostas.
Palmeiras x Corinthians: Onde Assistir
Os torcedores poderão acompanhar Palmeiras e Corinthians ao vivo a partir das 21h30 (horário de Brasília), diretamente do Allianz Parque, em São Paulo. A transmissão será feita nos canais TV Globo, SporTV e Premiere, com opção de streaming pelo Amazon Prime Video, para quem preferir assistir pelo celular, tablet ou computador.
- Confronto: Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil
- Data: 06/08/2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Parque, São Paulo
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video