Palmeiras x Corinthians: Quem vai marcar gol? Odds para Yuri Alberto, Vitor Roque

💥 Yuri Alberto – Odd 5.09 → 19.6% de chance

Atacante de área, boa presença em lances decisivos. Foi artilheiro do Brasileirão ano passado e o homem-gol do Corinthians.

– Odd → Atacante de área, boa presença em lances decisivos. Foi artilheiro do Brasileirão ano passado e o homem-gol do Corinthians. ⚡ Memphis Depay – Odd 5.42 → 18.5% de chance

Autor do gol da ida, mesmo não fazendo uma boa partida. Participação determinante em jogos decisivos e referência no ataque. Tem estrela para decidir de novo.

– Odd → Autor do gol da ida, mesmo não fazendo uma boa partida. Participação determinante em jogos decisivos e referência no ataque. Tem estrela para decidir de novo. 🧨 Rodrigo Garro – Odd 9.51 → 10.5% de chance

Apesar de ser um meia de criação, Garro costuma chegar bem ao ataque. Odd alta reflete menos oportunidades (até porque o Corinthians deve se defender na maior parte do tempo), mas pode surpreender.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Quem vai marcar?

Vitor Roque desponta como o favorito mais incisivo, seguido por Torres e Sosa, que mesmo com odds mais baixas, são apostas com chance moderada de sucesso. Memphis e Yuri Alberto têm potencial de decidir com chances menores, mas com retorno mais alto. Para quem quer equilíbrio, o mercado de chutes no alvo pode ser estratégia inteligente.

Vale mencionar também a chance de zagueiros aparecerem com destaque. Nomes como André Ramalho, Gustavo Gómez, Gustavo Henrique e outros