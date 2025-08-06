Palmeiras x Corinthians: Quem Vai Ganhar? Nossa Análise do Dérbi Decisivo
Nesta quarta-feira, 06 de agosto, acontece o jogo de volta entre Palmeiras x Corinthians no Allianz Parque, às 21h30. Com o Timão vencendo o jogo de ida por 1x0, o Verdão precisa da vitória para seguir vivo na Copa do Brasil 2025.
A grande pergunta dos apostadores é: quem vai ganhar em Palmeiras x Corinthians neste confronto decisivo? Este é o jogo mais importante do ano para o Palmeiras, como definiu o próprio técnico Abel Ferreira.
O dérbi paulista promete ser eletrizante, com ingressos esgotados e mais de 40 mil torcedores esperados no Allianz Parque. Descubra nossa análise completa sobre este confronto histórico.
Palmeiras x Corinthians: Quem Vai Vencer?
Mesmo precisando reverter a desvantagem, o Palmeiras é favorito para vencer a partida desta quarta-feira, segundo as principais casas de apostas brasileiras. O fator casa e a necessidade de buscar o resultado colocam o Verdão como candidato natural ao triunfo.
Contudo, a situação não é simples para o time de Abel Ferreira. Para avançar direto às quartas de final, precisa vencer por dois gols ou mais. Se ganhar por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.
Confira as odds das principais casas para o resultado final da partida:
Bet365
- 🟢 Palmeiras vence: Odd de 1.60
- 🟡 Empate: Odd de 3.50
- ⚫ Corinthians vence: Odd de 7.00
F12.Bet
- 🟢 Palmeiras vence: Odd de 1.59
- 🟡 Empate: Odd de 3.60
- ⚫ Corinthians vence: Odd de 6.40
Superbet
- 🟢 Palmeiras vence: Odd de 1.61
- 🟡 Empate: Odd de 3.50
- ⚫ Corinthians vence: Odd de 7.00
Esportes da Sorte
- 🟢 Palmeiras vence: Odd de 1.61
- 🟡 Empate: Odd de 3.69
- ⚫ Corinthians vence: Odd de 6.69
Novibet
- 🟢 Palmeiras vence: Odd de 1.66
- 🟡 Empate: Odd de 3.50
- ⚫ Corinthians vence: Odd de 7.20
Com base nas cotações, as probabilidades para a partida são:
- 🟢 Palmeiras vence: 60%
- 🟡 Empate: 27%
- ⚫ Corinthians vence: 14%
O favoritismo palmeirense se justifica pela força em casa e pelo momento superior na temporada. Para quem se pergunta quem vai ganhar entre Palmeiras e Corinthians, os números apontam para o Verdão, que tem 83% de aproveitamento no Allianz Parque.
Provável Placar de Palmeiras x Corinthians
Nossa previsão é de vitória do Palmeiras por 2x1. O time alviverde deve pressionar desde o início, aproveitando o apoio da torcida e a necessidade do resultado positivo.
O Corinthians pode assustar no contra-ataque, especialmente com Memphis Depay, mas a pressão palmeirense deve ser decisiva. Com esse placar, a decisão da vaga iria para os pênaltis.
Se o Palmeiras conseguir fazer 3x1 ou mais, avança direto às quartas de final. Mas acreditamos que o Timão vai marcar pelo menos uma vez, considerando a qualidade ofensiva que possui.
Confrontos Recentes entre Palmeiras x Corinthians
O histórico recente favorece o equilíbrio, mas o Corinthians leva vantagem nos últimos encontros. Veja os cinco jogos mais recentes:
Copa do Brasil 2025 - Jogo de Ida (30/07)
- Corinthians 1x0 Palmeiras (gol de Memphis Depay)
Brasileirão 2025 (12/04)
- Palmeiras 2x0 Corinthians
Paulistão 2025 - Final (27/03)
- Corinthians 0x0 Palmeiras (Corinthians campeão no agregado)
Paulistão 2025 - Final (16/03)
- Palmeiras 0x1 Corinthians
Paulistão 2025 - Primeira Fase (06/02)
- Palmeiras 1x1 Corinthians
Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias do Corinthians, duas do Palmeiras e um empate. Contudo, o time alvinegro venceu os dois confrontos mais recentes e decisivos.
Últimas Notícias do Palmeiras
O Palmeiras chega pressionado para o confronto após empatar por 2x2 com o Vitória no último sábado pelo Brasileirão. O resultado manteve o time na terceira posição da tabela.
Abel Ferreira tem problemas na defesa para escalar a equipe. Bruno Fuchs não se recuperou de um edema na coxa, enquanto Murilo segue em transição física após lesão.
A boa notícia é que o time não tem jogadores suspensos para o dérbi. O técnico português deve apostar na força ofensiva para buscar a classificação em casa.
Últimos Jogos do Palmeiras
- Vitória 2x2 Palmeiras (Brasileirão - 03/08)
- Corinthians 1x0 Palmeiras (Copa do Brasil - 30/07)
- Palmeiras 1x0 Grêmio (Brasileirão - 26/07)
- Fluminense 1x2 Palmeiras (Brasileirão - 23/07)
- Palmeiras 3x2 Atlético-MG (Brasileirão - 20/07)
O Verdão não vence há dois jogos, mas mantém sequência positiva no Brasileirão. A equipe busca voltar ao caminho das vitórias justamente no jogo mais importante da temporada.
Últimas Notícias do Corinthians
O Corinthians vive momento de instabilidade, mas a vitória no jogo de ida trouxe alívio para o ambiente. O time empatou por 1x1 com o Fortaleza no último domingo em casa.
A principal novidade é o retorno de Yuri Alberto, que se recuperou de lesão e voltou a marcar. O atacante é fundamental para o esquema tático de Dorival Júnior.
José Martínez se queixou de desconforto na coxa, mas deve ser titular. O venezuelano é peça-chave no meio-campo corintiano e dificilmente ficará fora do dérbi.
Últimos Jogos do Corinthians
- Corinthians 1x1 Fortaleza (Brasileirão - 03/08)
- Corinthians 1x0 Palmeiras (Copa do Brasil - 30/07)
- Botafogo 1x1 Corinthians (Brasileirão - 26/07)
- Corinthians 0x0 Cruzeiro (Brasileirão - 23/07)
- São Paulo 2x0 Corinthians (Brasileirão - 19/07)
O Timão não perde há quatro jogos, mas soma apenas uma vitória neste período. A equipe precisa manter a solidez defensiva que mostrou no jogo de ida.
Um dado preocupante para o Corinthians: o time nunca eliminou o Palmeiras em confrontos eliminatórios fora do Paulistão. Em cinco duelos mata-mata na história, o Verdão venceu todos.
Onde Assistir Palmeiras x Corinthians
O dérbi paulista terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:
- TV Globo (rede aberta para todo o Brasil)
- SporTV (TV fechada)
- Premiere (pay-per-view)
- Amazon Prime Video (streaming)
O Allianz Parque deve receber mais de 40 mil torcedores para este confronto histórico pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
A partida promete ser um dos jogos do ano no futebol brasileiro, com tudo em jogo para as duas maiores torcidas de São Paulo.