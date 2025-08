Palmeiras x Corinthians: Palpite, Odds 4+, 7+, Onde Assistir - Copa do Brasil (06/08)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 06/07, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A bola rola às 21:30 no Allianz Parque, em um Derby Paulista decisivo.

O confronto terá transmissão especial da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming). O Palmeiras precisa reverter a desvantagem após perder o jogo de ida por 1x0.

Com esse resultado, o Verdão precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Já o Corinthians pode administrar a vantagem e até empatar para avançar às quartas de final.

Confira nossos palpites de Palmeiras x Corinthians, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Palmeiras x Corinthians: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Palmeiras x Corinthians analisamos as estatísticas das equipes na temporada 2025. O momento atual de cada time na Copa do Brasil mostra um cenário favorável ao confronto equilibrado.

Como você verá a seguir, o Palmeiras chega pressionado pela necessidade de resultado. O Corinthians, por sua vez, tem a vantagem psicológica da vitória no jogo de ida e pode jogar de forma mais cautelosa.



🎯 Palmeiras vence - odd 1.57

- odd 1.57

🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.57

- odd 1.57

🎯 Ambos os times não marcam - odd 1.55



Palpites Alternativos Palmeiras x Corinthians

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Essas apostas são baseadas no histórico recente entre os times e no contexto da partida de volta.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. Confira nossas sugestões para apostadores que querem explorar diferentes possibilidades do Derby.



🎯 Palmeiras vence por exatamente 1 gol - odd 4.50

- odd 4.50

🎯 Palmeiras marca no primeiro tempo - odd 2.14

- odd 2.14

🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.11



💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Corinthians



🔵 Palmeiras dupla chance (1X) - odd 1.13

- odd 1.13

🟢 Palmeiras ou empate - odd 1.25

- odd 1.25

🟡 Menos de 1,5 gols - odd 1.43



⚖️ Palpites de Odds Médias Palmeiras x Corinthians



🔵 Empate - odd 3.65

- odd 3.65

🟢 Mais de 2,5 gols - odd 2.30

- odd 2.30

🟡 Ambos os times marcam - odd 2.36



🚀 Palpites de Odds Altas Palmeiras x Corinthians



🔵 Corinthians vence - odd 6.20

- odd 6.20

🟢 Resultado exato 2-0 Palmeiras - odd 5.40

- odd 5.40

🟡 Palmeiras vence por mais de 1 gol - odd 3.75



Palmeiras x Corinthians: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil 2025

Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil 2025

📅 Data: 06/07/2025

06/07/2025

⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)

21:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo

Allianz Parque, São Paulo

📺 Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video



Como Palmeiras e Corinthians Chegam Para o Confronto

As duas equipes chegam em momentos distintos para esta partida decisiva das oitavas de final. O contexto da Copa do Brasil traz pressões diferentes para cada lado, considerando o resultado do jogo de ida.

O Palmeiras precisa de uma atuação decisiva em casa para reverter a desvantagem construída pelo rival. Já o Corinthians pode administrar a vantagem e jogar com mais tranquilidade, sabendo que um empate já garante a classificação.

Últimos Jogos do Palmeiras

O Palmeiras vive momento irregular na temporada 2025. Nos últimos jogos, o Verdão apresenta sequência instável com alternância entre vitórias, empates e derrotas.

A equipe tem média de 1,4 gols marcados por partida nos últimos confrontos. O time não perde há um jogo mas vem de empate que deixou a pressão para este confronto decisivo.



🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - Brasileirão Série A



❌ Corinthians 1x0 Palmeiras - Copa do Brasil



✅ Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileirão Série A



✅ Fluminense 1x2 Palmeiras - Brasileirão Série A



✅ Palmeiras 3x2 Atlético-MG - Brasileirão Série A



Últimos Jogos do Corinthians

O Corinthians chega em situação privilegiada após a vitória por 1x0 no jogo de ida. O Timão tem mostrado consistência defensiva e ocupa boa posição na Copa do Brasil.

Nos últimos 10 jogos, o time alvinegro apresenta números defensivos superiores. A equipe tem média de apenas 0,6 gols marcados por partida, mas defesa sólida com 0,8 gols sofridos por jogo.



🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza - Brasileirão Série A



✅ Corinthians 1x0 Palmeiras - Copa do Brasil



🟡 Botafogo 1x1 Corinthians - Brasileirão Série A



🟡 Corinthians 0x0 Cruzeiro - Brasileirão Série A



❌ São Paulo 2x0 Corinthians - Brasileirão Série A



A vantagem construída no jogo de ida coloca o Corinthians em situação confortável para esta partida de volta. O time pode até empatar para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Com uma defesa mais organizada e experiência em decisões, o Timão tem tudo para confirmar a classificação. A estratégia defensiva deve prevalecer mesmo jogando no Allianz Parque contra o rival pressionado.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma consciente. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.