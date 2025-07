Palmeiras x Chelsea: quem vai ganhar? Veja quem tem mais chances de avançar

Palmeiras x Chelsea: quem vai ganhar o duelo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025? Com base nas estatísticas e nas odds das casas de apostas, trazemos uma análise completa.

O confronto desta sexta-feira, às 22h no Lincoln Financial Field, coloca frente a frente duas equipes com campanhas sólidas. Mas os números apontam um favorito claro para avançar às semifinais.

Além da análise técnica e tática, você vai descobrir as probabilidades exatas de vitória, onde assistir e o que está em jogo. Continue lendo para tomar a melhor decisão antes do apito inicial.