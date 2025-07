Palmeiras x Chelsea: Placar Exato provável - Mundial de Clubes 2025 (04/07)

A presença de Estêvão e Facundo Torres nas laterais do ataque promete criar dificuldades. O meio-campo com Richard Ríos garante equilíbrio entre defesa e ataque.

Do lado do Chelsea, a escalação deve seguir o 3-4-2-1 utilizado contra o Benfica. Pedro Neto vem sendo o principal destaque, com três gols no Mundial.

Pontos táticos importantes:

Cole Palmer garante a criatividade no meio-campo inglês

Fase eliminatória deixa ambos cautelosos no primeiro tempo

Mais chances de gol na etapa final quando a urgência aumenta

Jogo estudado inicialmente é o padrão esperado

A experiência de Abel Ferreira em finais pode ser decisiva. O Chelsea busca repetir 2022 com novo elenco.

Estratégias para Apostar em Placar Exato

Combinar o palpite de 1x1 com under 2.5 gols pode ser estratégia interessante. A cobertura dupla oferece proteção para cenário de jogo truncado.