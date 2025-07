Palmeiras x Chelsea: Palpites e Onde Assistir - Copa do Mundo de Clubes FIFA - 04/07

Palmeiras x Chelsea: confira os palpites para o jogo que ocorre no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, na sexta-feira, 04/07, às 22:00 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Palmeiras x Chelsea Palpites – Copa do Mundo de Clubes



Palpite 1 – Ambas Equipas Marcam: Sim

Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5

Palpite 3 – Resultado Final: Empate



Palpite 1 - Ambas Equipas Marcam: Sim

O Palmeiras tem média de 1.8 gols marcados por jogo na temporada 2025, com destaque para José López (6 gols) e Estêvão (4 gols). O time alviverde balançou as redes em 71% dos confrontos como mandante.

O Chelsea também demonstra força ofensiva com média de 1.7 gols por partida na Copa do Mundo de Clubes. Pedro Neto marcou 3 gols na competição, enquanto Cole Palmer e Christopher Nkunku são ameaças constantes no setor ofensivo.

Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5

Ambas as equipes possuem ataques produtivos que sugerem um jogo movimentado nas quartas de final. O Palmeiras tem média de 2.5 gols por jogo considerando marcados e sofridos na temporada.

O Chelsea registra estatísticas similares com 50% dos jogos terminando com mais de 2.5 gols. Em jogos eliminatórios decisivos, ambos os times tendem a se expor mais na busca pelo gol da classificação.

Palpite 3 - Resultado Final: Empate

O histórico recente mostra equilíbrio entre as equipes, com o único confronto direto terminando 0x0 no tempo regulamentar em 2022. O Palmeiras tem 70% de empates no intervalo nos últimos jogos.

Ambos os times chegam em momentos similares na Copa do Mundo de Clubes, com campanhas consistentes mas sem domínio total. A pressão de uma partida eliminatória pode favorecer um resultado equilibrado nos 90 minutos.

Como chegam Palmeiras x Chelsea

O confronto marca o reencontro entre as equipes após a final de 2021, quando o Chelsea venceu por 2x1. Agora, ambos lutam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes em formato expandido.

Palmeiras

O Verdão avançou às quartas após campanha sólida na fase de grupos com 5 pontos. Empatou 0x0 com Porto, venceu Al Ahly por 2x0 e empatou 2x2 com Inter Miami.

Nas oitavas de final, eliminou o Botafogo por 1x0 na prorrogação após empate sem gols no tempo regulamentar. José López tem sido o principal artilheiro da equipe na competição.

Chelsea

Os Blues se classificaram em segundo lugar do grupo com 6 pontos, atrás do Flamengo. Venceram Los Angeles FC por 2x0, perderam para o Flamengo por 3x1 e golearam Espérance de Tunis por 3x0.

Nas oitavas, superaram o Benfica por 4x1 na prorrogação após empate por 1x1 no tempo regulamentar. Pedro Neto foi decisivo com 3 gols marcados até aqui na Copa do Mundo de Clubes.

Palmeiras x Chelsea – Onde Assistir

Palmeiras x Chelsea terá transmissão da Globo, SporTV, CazéTV e DAZN. A partida ocorre dia 04/07, às 22:00 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: Palmeiras x Chelsea – Copa do Mundo de Clubes

📅 Data: 04/07/2025

⏰ Horário: 22:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia

📺 Onde vai passar: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN



