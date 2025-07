Palmeiras x Chelsea: Odds 5+ - Melhores apostas altas - Mundial de Clubes FIFA 2025

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palmeiras x Chelsea: Palpites com Odds Entre 5 e 10

O mercado "Ambas Marcam & Mais de 2.5 gols" oferece odd de 6.50 na Novibet. A justificativa se baseia no padrão ofensivo do Chelsea (1.7 gols por jogo) combinado com a capacidade de reação do Palmeiras em mata-mata.

O resultado "Intervalo/Final - X/Chelsea" apresenta odd de 5.00. Cenário onde o jogo fica empatado no primeiro tempo e o Chelsea decide na etapa final, padrão comum em suas vitórias recentes.

Outros mercados atrativos nesta faixa: