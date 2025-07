Estatísticas de Palmeiras x Chelsea - Apostas no Mundial de Clubes 2025

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Destaques Individuais

Estêvão lidera as estatísticas ofensivas do Palmeiras na temporada com quatro gols e quatro assistências. O jovem registra 2.4 finalizações por jogo e cria 1.8 chances claras por partida.

Flaco López apresenta eficiência impressionante: seis gols em 18 jogos, com aproveitamento de 26% das finalizações. Como reserva, pode entrar para decidir nos momentos finais. Richard Ríos comete 1.5 faltas por jogo, padrão para apostas em cartões.

Do lado inglês, Pedro Neto desponta com três gols no Mundial. Cole Palmer lidera em passes-chave com 2.7 por jogo e registra 15 gols na temporada.

Enzo Fernández acumula 1.8 cartões por 10 jogos, sendo opção para mercado de cartões. Reece James cria 1.9 chances por partida quando escalado.