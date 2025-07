Palmeiras x Chelsea: Escalações prováveis - Mundial de Clubes 04/07

No meio-campo, Emiliano Martínez e Richard Ríos oferecem equilíbrio entre recuperação e criatividade, enquanto Mauricio acrescenta chegada e intensidade ofensiva. No ataque, Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque são as principais armas, combinando velocidade e movimentação para criar oportunidades.

Apesar da juventude, o Palmeiras demonstra um modelo de jogo intenso e bem organizado, preparado para enfrentar a qualidade técnica do Chelsea.

A defesa do Chelsea combina força com laterais ofensivos, com Colwill e Chalobah no centro, e Gusto e Cucurella nas alas. Enzo Fernández é o motor criativo, enquanto Lavia entra no lugar de Caicedo, lesionado, para equilibrar o meio-campo.

Cole Palmer e Pedro Neto trazem velocidade e criatividade no ataque, com Liam Delap como referência ofensiva, garantindo mobilidade apesar da juventude da equipe.

Fique atento aos nossos palpites para esse duelo do Mundial de Clubes da FIFA e muitos outros jogos!