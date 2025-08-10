- D
Palmeiras x Ceará: Palpite - Odds 5+, 7+, Onde Assistir, Brasileirão (10/08)
Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 16h no Allianz Parque, em São Paulo.
O Palmeiras quer juntar os cacos após eliminação dolorosa na Copa do Brasil para o rival Corinthians. O Verdão ocupa a terceira posição com 33 pontos.
O Ceará chega em momento delicado e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O Vozão tem 22 pontos e ocupa a 11ª colocação.
Confira nossos palpites de Palmeiras x Ceará, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Palmeiras x Ceará: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Palmeiras - odd 1.49
- 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.54
- 🎯 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 1.60
Nossos palpites para este domingo levam em conta as estatísticas recentes e o histórico entre as equipes. O Palmeiras tem 80% de aproveitamento em casa contra times da parte de baixo da tabela.
O confronto promete ser truncado taticamente, já que o Ceará costuma se fechar quando joga fora de casa. O Vozão sofreu gols em sete dos últimos oito jogos como visitante.
Palpites Alternativos Palmeiras x Ceará
Para quem busca retornos maiores, separamos opções que podem render bons lucros. O histórico recente mostra que o Palmeiras costuma decidir no primeiro tempo.
Os mercados de gols e escanteios também oferecem oportunidades interessantes para apostadores mais experientes neste duelo.
- 🎯 Palmeiras vence o primeiro tempo - odd 2.03
- 🎯 Roque marca a qualquer momento - odd 2.80
- 🎯 Ceará marca - odd 4.60
Super Palpites Palmeiras x Ceará
- 🚀 Palmeiras vence + Menos 2.5 gols + Veiga marca - odd 8.20
💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Ceará
- 🔵 Vitória do Palmeiras - odd 1.49
- 🟢 Double Chance 1X - odd 1.11
- 🟡 Menos de 2.5 gols - odd 1.64
⚖️ Palpites de Odds Médias Palmeiras x Ceará
- 🔵 Empate - odd 4.10
- 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.16
- 🟡 Ambos marcam: Sim - odd 2.37
🚀 Palpites de Odds Altas Palmeiras x Ceará
- 🔵 Ceará vence - odd 7.00
- 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.90
- 🟡 Palmeiras vence por 3+ gols - odd 5.00
Palmeiras x Ceará: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Palmeiras x Ceará - Brasileirão 2025
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo
- 📺 Transmissão: TV Globo e Premiere
Palmeiras x Ceara: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Palmeiras x Ceara: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Palmeiras x Ceara: Confrontos Diretos
Como Palmeiras e Ceará Chegam Para o Confronto
O Palmeiras vive momento delicado após eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians nos dois jogos das quartas de final.
O time precisa reconquistar a confiança jogando em casa diante de sua torcida para não perder terreno na briga pelo título.
Últimos Jogos do Palmeiras
O Verdão alterna bons e maus resultados recentemente. A equipe sofreu duas derrotas seguidas para o rival Corinthians na Copa do Brasil.
No Brasileirão tem campanha sólida com 33 pontos em 16 jogos, ocupando a terceira posição na tabela de classificação.
O time busca voltar ao caminho das vitórias para se manter colado nos líderes Flamengo e Cruzeiro na competição.
- ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - Copa do Brasil
- 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - Brasileirão
- ❌ Corinthians 1x0 Palmeiras - Copa do Brasil
- ✅ Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileirão
- ✅ Fluminense 1x2 Palmeiras - Brasileirão
Últimos Jogos do Ceará
O Vozão vive momento complicado com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados no campeonato nacional.
A equipe sofre jogando longe de casa onde conquistou apenas oito pontos em oito partidas como visitante na competição.
O time cearense precisa reagir rapidamente e somar pontos para se distanciar da temida zona de rebaixamento.
- 🟡 Ceará 1x1 Flamengo - Brasileirão
- ✅ Cruzeiro 1x2 Ceará - Brasileirão
- ❌ Ceará 0x2 Mirassol - Brasileirão
- ❌ Internacional 1x0 Ceará - Brasileirão
- ❌ Ceará 0x1 Corinthians - Brasileirão
Nossa Opinião para Palmeiras x Ceará
O Palmeiras é favorito absoluto jogando em casa e tendo elenco mais qualificado que o adversário cearense neste domingo.
O Ceará deve apostar no contra-ataque e tentar surpreender o time paulista para conquistar pontos preciosos na luta contra o Z4.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
