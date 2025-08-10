Assine UOL
Palmeiras
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
Serie A - Brazil
Allianz Parque
Ceara
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 14:01

Palmeiras x Ceará: Palpite - Odds 5+, 7+, Onde Assistir, Brasileirão (10/08)

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 16h no Allianz Parque, em São Paulo.


O Palmeiras quer juntar os cacos após eliminação dolorosa na Copa do Brasil para o rival Corinthians. O Verdão ocupa a terceira posição com 33 pontos.


O Ceará chega em momento delicado e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O Vozão tem 22 pontos e ocupa a 11ª colocação.


Confira nossos palpites de Palmeiras x Ceará, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Palmeiras x Ceará: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Palmeiras - odd 1.49

  • 🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.54

  • 🎯 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 1.60


Nossos palpites para este domingo levam em conta as estatísticas recentes e o histórico entre as equipes. O Palmeiras tem 80% de aproveitamento em casa contra times da parte de baixo da tabela.


O confronto promete ser truncado taticamente, já que o Ceará costuma se fechar quando joga fora de casa. O Vozão sofreu gols em sete dos últimos oito jogos como visitante.


Palpites Alternativos Palmeiras x Ceará


Para quem busca retornos maiores, separamos opções que podem render bons lucros. O histórico recente mostra que o Palmeiras costuma decidir no primeiro tempo.


Os mercados de gols e escanteios também oferecem oportunidades interessantes para apostadores mais experientes neste duelo.



  • 🎯 Palmeiras vence o primeiro tempo - odd 2.03

  • 🎯 Roque marca a qualquer momento - odd 2.80

  • 🎯 Ceará marca - odd 4.60


Super Palpites Palmeiras x Ceará



  • 🚀 Palmeiras vence + Menos 2.5 gols + Veiga marca - odd 8.20


💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Ceará



  • 🔵 Vitória do Palmeiras - odd 1.49

  • 🟢 Double Chance 1X - odd 1.11

  • 🟡 Menos de 2.5 gols - odd 1.64


⚖️ Palpites de Odds Médias Palmeiras x Ceará



  • 🔵 Empate - odd 4.10

  • 🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.16

  • 🟡 Ambos marcam: Sim - odd 2.37


🚀 Palpites de Odds Altas Palmeiras x Ceará



  • 🔵 Ceará vence - odd 7.00

  • 🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.90

  • 🟡 Palmeiras vence por 3+ gols - odd 5.00


Palmeiras x Ceará: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Palmeiras x Ceará - Brasileirão 2025

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo

  • 📺 Transmissão: TV Globo e Premiere


 

Palmeiras x Ceara: Palpite do Dia

Palmeiras Vence
Superbet logo
1.43
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Palmeiras x Ceara: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Palmeiras x Ceara: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Ceara
0 - 0
Palmeiras
2025 Copa Do Brasil
Palmeiras
3 - 0
Ceara
2025 Copa Do Brasil
Ceara
0 - 1
Palmeiras
2022 Serie A
Ceara
1 - 2
Palmeiras
2022 Serie A
Palmeiras
2 - 3
Ceara

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Palmeiras
Empate
Ceara

Como Palmeiras e Ceará Chegam Para o Confronto


O Palmeiras vive momento delicado após eliminação na Copa do Brasil diante do Corinthians nos dois jogos das quartas de final.


O time precisa reconquistar a confiança jogando em casa diante de sua torcida para não perder terreno na briga pelo título.


Últimos Jogos do Palmeiras


O Verdão alterna bons e maus resultados recentemente. A equipe sofreu duas derrotas seguidas para o rival Corinthians na Copa do Brasil.


No Brasileirão tem campanha sólida com 33 pontos em 16 jogos, ocupando a terceira posição na tabela de classificação.


O time busca voltar ao caminho das vitórias para se manter colado nos líderes Flamengo e Cruzeiro na competição.



  • ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - Copa do Brasil

  • 🟡 Vitória 2x2 Palmeiras - Brasileirão

  • ❌ Corinthians 1x0 Palmeiras - Copa do Brasil

  • ✅ Palmeiras 1x0 Grêmio - Brasileirão

  • ✅ Fluminense 1x2 Palmeiras - Brasileirão


Últimos Jogos do Ceará


O Vozão vive momento complicado com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados no campeonato nacional.


A equipe sofre jogando longe de casa onde conquistou apenas oito pontos em oito partidas como visitante na competição.


O time cearense precisa reagir rapidamente e somar pontos para se distanciar da temida zona de rebaixamento.



  • 🟡 Ceará 1x1 Flamengo - Brasileirão

  • ✅ Cruzeiro 1x2 Ceará - Brasileirão

  • ❌ Ceará 0x2 Mirassol - Brasileirão

  • ❌ Internacional 1x0 Ceará - Brasileirão

  • ❌ Ceará 0x1 Corinthians - Brasileirão


Nossa Opinião para Palmeiras x Ceará


O Palmeiras é favorito absoluto jogando em casa e tendo elenco mais qualificado que o adversário cearense neste domingo.


O Ceará deve apostar no contra-ataque e tentar surpreender o time paulista para conquistar pontos preciosos na luta contra o Z4.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

