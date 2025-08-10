Palmeiras x Ceará: Palpite - Odds 5+, 7+, Onde Assistir, Brasileirão (10/08)

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo, 10/08, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2025. A bola rola às 16h no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras quer juntar os cacos após eliminação dolorosa na Copa do Brasil para o rival Corinthians. O Verdão ocupa a terceira posição com 33 pontos.

O Ceará chega em momento delicado e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O Vozão tem 22 pontos e ocupa a 11ª colocação.

Confira nossos palpites de Palmeiras x Ceará, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Palmeiras x Ceará: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Palmeiras - odd 1.49

🎯 Ambos marcam: Não - odd 1.54

🎯 Total de cartões: Mais de 4.5 - odd 1.60



Nossos palpites para este domingo levam em conta as estatísticas recentes e o histórico entre as equipes. O Palmeiras tem 80% de aproveitamento em casa contra times da parte de baixo da tabela.

O confronto promete ser truncado taticamente, já que o Ceará costuma se fechar quando joga fora de casa. O Vozão sofreu gols em sete dos últimos oito jogos como visitante.

Palpites Alternativos Palmeiras x Ceará

Para quem busca retornos maiores, separamos opções que podem render bons lucros. O histórico recente mostra que o Palmeiras costuma decidir no primeiro tempo.

Os mercados de gols e escanteios também oferecem oportunidades interessantes para apostadores mais experientes neste duelo.



🎯 Palmeiras vence o primeiro tempo - odd 2.03

🎯 Roque marca a qualquer momento - odd 2.80

🎯 Ceará marca - odd 4.60



Super Palpites Palmeiras x Ceará



🚀 Palmeiras vence + Menos 2.5 gols + Veiga marca - odd 8.20



💰 Palpites de Odds Baixas Palmeiras x Ceará



🔵 Vitória do Palmeiras - odd 1.49

🟢 Double Chance 1X - odd 1.11

🟡 Menos de 2.5 gols - odd 1.64



⚖️ Palpites de Odds Médias Palmeiras x Ceará



🔵 Empate - odd 4.10

🟢 Mais de 2.5 gols - odd 2.16

🟡 Ambos marcam: Sim - odd 2.37



🚀 Palpites de Odds Altas Palmeiras x Ceará



🔵 Ceará vence - odd 7.00

🟢 Mais de 3.5 gols - odd 3.90

🟡 Palmeiras vence por 3+ gols - odd 5.00



Palmeiras x Ceará: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida