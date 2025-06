Palmeiras x Botafogo - Análise de Placar Exato no Mundial de Clubes 2025

Palmeiras: 1.9 gols marcados e 0.7 sofridos por jogo

Botafogo: 1.5 gols marcados e 0.7 sofridos por jogo

Jogos com menos de 2.5 gols: 50% (Palmeiras) e 60% (Botafogo)

O Que Esperar do Confronto Entre Palmeiras x Botafogo?

Palmeiras e Botafogo chegam para as oitavas em bons momentos, ambos confiantes após se classificarem na fase de grupos.

O Verdão terminou líder do Grupo A com cinco pontos (uma vitória e dois empates). Já o Glorioso ficou em segundo no Grupo B com seis pontos (duas vitórias e uma derrota).

A grande questão é como cada time vai lidar com a pressão de um mata-mata entre brasileiros. O Palmeiras tem mais experiência em competições internacionais recentes, com duas finais de Libertadores nos últimos anos.

O Botafogo, contudo, vem de título da Libertadores 2024 e tem elenco equilibrado. A presença de jogadores como Igor Jesus e Savarino pode fazer a diferença em lances de bola parada.