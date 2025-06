Palmeiras x Botafogo: Palpites com Odds Altas - Mundial de Clubes FIFA 2025

Palmeiras Mais Escanteios + Under 2.5 Gols – Odds 5.80 na Superbet

Os números sustentam esta aposta: Palmeiras tem média de 6,42 escanteios a favor por jogo, enquanto o Botafogo registra apenas 4,73. A superioridade ofensiva palmeirense em pressão territorial é clara, mas sem necessariamente converter em gols.

Apenas 42% dos jogos do Palmeiras e 33% do Botafogo na temporada tiveram mais de 2.5 gols. Em mata-matas, ambos os técnicos portugueses (Abel Ferreira e Renato Paiva) tendem a ser cautelosos, priorizando não sofrer gols em detrimento de arriscar no ataque.

Igor Jesus Marca + Botafogo Classifica – Odds 6.00 na Superbet

O artilheiro botafoguense no ano tem números consistentes: 7 gols em 18 jogos (média de 0,40 por partida) e dois tentos já marcados no Mundial.

Vivendo os últimos jogos pelo clube antes da transferência para o Nottingham Forest, o atacante busca se despedir em alto nível.