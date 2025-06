Palmeiras x Botafogo: Palpites com Odds 5+ - Mundial de Clubes FIFA 2025

O Palmeiras marcou 1,63 gols por jogo na temporada 2025, enquanto o Botafogo fez 1,21. A pressão do mata-mata pode levar ambos a se exporem mais em busca da classificação às quartas de final e, por isso, um 2x2 pode aparecer no placar final.

Intervalo Empate / Palmeiras Vence - Odds 6.20 na Superbet

Os números do primeiro tempo que o Palmeiras fez nos jogos até aqui favorecem esta aposta: Palmeiras vence apenas 42% dos primeiros tempos, enquanto o Botafogo soma 36%.

Contudo, o Verdão marca 0,7 gols no primeiro tempo contra 0,5 do rival. A estratégia de Abel Ferreira pode ser cautelosa inicialmente gerando um empate ao intervalo, e ter crescimento no segundo tempo, aproveitando o desgaste do adversário para vencer ao apito final.