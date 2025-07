Palmeiras x Atlético‑MG: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série A 2025 (20/07)

Palmeiras e Atlético‑MG se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série A 2025, neste domingo, dia 20/07. A bola rola às 17h30 no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão pela TV Globo (em algumas regiões) e Premiere.

O Palmeiras ocupa a 5ª posição com 23 pontos e busca se aproximar do G‑4. O Atlético‑MG está em 8º com 20 pontos e quer reagir para colar no pelotão de cima.

Confira nosso palpite de Palmeiras x Atlético‑MG, saiba onde assistir ao vivo e conheça as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palmeiras x Atlético‑MG Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Palmeiras x Atlético‑MG sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025.



Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.80 na Novibet

Ambas Equipes Marcam: Sim

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2,5 - odd 2.10 no F12.Bet

Total de Gols: Mais de 2,5

Palpite 3. Dupla Chance: 1X (Palmeiras ou Empate) - odd 1.50 na Superbet



Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.80

O Palmeiras apresenta média geral de 1,08 gols e tem uma média de 0,67 gols sofridos em casa. Já o Atlético-MG tem também média de 1,08 gols, e 1,14 gols sofridos fora de casa. A combinação desses dados reforça o cenário para gols dos dois lados.

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2,5 - odd 2.10

O Verdão teve 2 de 4 dos seus jogos em casa nos últimos 10 embates com mais de 2,5 gols, enquanto o Galo registrou esse índice com 3 jogos de 6 acima de 2,5 gols. O confronto combina bom ataque e defesa permissiva, abrindo espaço para partida com muitos gols.

Palpite 3. Dupla Chance: 1X (Palmeiras ou Empate) - odd 1.50

O Palmeiras venceu quatro dos últimos sete confrontos diretos contra o Atlético‑MG, inclusive 2‑1 em setembro de 2024. O mando de campo em casa reforça a chance de vitória ou empate, com risco controlado para quem busca segurança.

Palmeiras x Atlético‑MG - Últimos jogos entre os times

Confrontos recentes nos últimos três anos:



28/09/2024 - Palmeiras 2-1 Atlético‑MG (Série A 2024)



17/06/2024 - Atlético‑MG 0-4 Palmeiras (Série A 2024)



19/10/2023 - Palmeiras 0-2 Atlético‑MG (Série A 2023)



09/08/2023 - Palmeiras 0-0 Atlético‑MG (Libertadores 2023)



02/08/2023 - Atlético‑MG 0-1 Palmeiras (Libertadores 2023)



O histórico mostra equilíbrio, mas o Palmeiras teve vantagem nas últimas partidas.

Últimas Notícias do Palmeiras

O Verdão aparece em 5º lugar com 23 pontos e busca encostar no G‑4. O técnico deve manter a mesma base que empatou por 1 a 1 com o Mirassol na rodada anterior, apostando no equilíbrio defensivo.

Palmeiras - Últimos 5 jogos na Série A



🟡 Palmeiras 1-1 Mirassol



❌ Cruzeiro 2-1 Palmeiras



❌ Palmeiras 0-2 Flamengo



✅ Palmeiras 2-1 Bragantino



✅ Palmeiras 1-0 São Paulo



Últimas Notícias do Atlético‑MG

O Galo aparece em 8º lugar, com 20 pontos, e tem alternado bons e maus resultados. A vitória por 1-0 contra o Bucaramanga na Sul‑Americana trouxe confiança, mas falta consistência no Brasileirão.

Atlético‑MG - Últimos 5 jogos na Série A



❌ Bahia 2-0 Palmeiras



✅ Atlético‑MG 2-0 Internacional



✅ Ceará 0-1 Atlético‑MG



🟡 Atlético‑MG 0-0 Corinthians



🟡 Cruzeiro 0-0 Atlético‑MG



Palmeiras x Atlético‑MG: quem ganha? - Melhores odds

O Palmeiras tem cerca de 55% de probabilidade de ganhar, considerando o mando e desempenho recente. Veja as odds da Superbet:



Palmeiras ganha - Odd 2.00 na Superbet



Empate - Odd 3.20 na Superbet



Atlético‑MG ganha - Odd 3.50 na Superbet



Palmeiras x Atlético‑MG: Palpite de Odds altas para o jogo

Dica de múltipla com odds mais altas (>4.00):



Ambas marcam + Mais de 2,5 gols + Dupla Chance (1X) - Odd 4.20 - na Superbet



Palmeiras x Atlético‑MG: Estatísticas



Palmeiras tem média de 1,08 gols por partida



Atlético‑MG tem média de 1,08 gols por partida



Palmeiras sofreu em média 0,75 gols por partida



Atlético‑MG sofreu em média 0,92 gols por partida



2 de 4 jogos do Palmeiras em casa tiveram mais de 2,5 gols



Palmeiras x Atlético‑MG - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Palmeiras x Atlético‑MG na TV Globo (em regiões será transmitido o embate) ou no Premiere. A partida está marcada para às 17h30 deste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.

