Palmeiras x Botafogo: Quem vai ganhar? - Mundial de Clubes FIFA - 28/06

Quando entendemos como jogam os brasileiros, fica claro que o estilo de jogo do Botafogo é “perfeito” para enfrentar o Palmeiras e vice-versa. O duelo será decidido no detalhe e quem errar menos, vence.

Nas quartas, o vencedor do confronto pegará o ganhador de Benfica x Chelsea. Será um confronto difícil, mas com boas chances do Palmeiras e boas chances do Botafogo avançarem para uma possível semifinal.

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

⚠️ Atenção: se for apostar em Palmeiras x Botafogo, faça com responsabilidade. As apostas esportivas são apenas para entretenimento e não devem ser feitas como fonte de renda. Além disso, são proibidas para menores de 18 anos.