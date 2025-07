Palestino x Bolívar: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana 23/07

Palestino x Bolívar: Confira os palpites para o jogo da Copa Sul-Americana, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Nesta quarta-feira (23/07), Palestino e Bolívar se enfrentam em um duelo crucial pela Copa Sul-Americana. As duas equipes chegam ao embate em momentos distintos: enquanto o Bolívar busca manter seu bom momento no torneio, o Palestino tenta reverter o mau desempenho recente.

O jogo, que será transmitido ao vivo pela ESPN às 19:00 (horário local), promete ser decisivo para os caminhos das equipes na Sul-Americana. Confira nosso palpite de Palestino x Bolívar, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palestino x Bolívar Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Vitória do Bolívar - odd pagando 1.84 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.81 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Handicap Asiático: Bolívar -0.5 - odd pagando 1.81 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Palestino x Bolívar, nós indicamos esses três palpites considerando o favoritismo e eficiência ofensiva do Bolívar e a fragilidade defensiva do Palestino.

Vitória do Bolívar - odd pagando 1.84

O Bolívar chega como franco favorito, após ganhar o jogo de ida por 3x0. Além disso, mostrou superioridade técnica. O Palestino, por outro lado, tem desempenho irregular, sofrendo 13 gols em 4 jogos na Sul-Americana.

A diferença de elenco também é fator. Os colombianos contam com nomes mais experientes e jogadores já habituados ao ritmo da Sul-Americana, o que deve se refletir no desempenho.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.81

O Bolívar tem um ataque eficiente (3 gols de média) e o Palestino apresenta defesa frágil (3,25 gols sofridos por jogo na competição). Além disso, o último confronto teve 3 gols, e a tendência é que esse jogo também tenha um placar movimentado.

Handicap Asiático: Bolívar -0.5 - odd pagando 1.81

O Bolívar tem vantagem técnica e deve vencer por pelo menos 1 gol de diferença. O Palestino sofreu goleadas recentes (incluindo 3-0 para o próprio Bolívar), e o handicap de -0.5 cobre uma vitória mínima do visitante.

Palestino x Bolívar - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Palestino x Bolívar ao vivo na ESPN. O jogo acontece às 19:00 (horário de Brasília), desta quarta-feira (23/07), no Estádio Nacional, em Santiago (Chile)

Tudo o que você precisa saber de Palestino x Bolívar:



⚽️ Confronto: Palestino x Bolívar - Jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana



📅 Data: 23/07/2025



⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de La Cisterna, Santiago (CHI)



📺 Onde vai passar Palestino x Bolívar: ESPN



Palestino x Bolívar: Escalações

Escalação do Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez; Cristián Suárez; Fernando Meza; Dilan Zúñiga; Julián Fernández; Joe Abrigo; Ariel Martínez; Bryan Carrasco; Junior Marabel; Jonathan Benitez.

Escalação do Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha; Escleizon Freita; José Sagredo; Ervin Vaca; Leonel Justiniano; Erwin Saavedra; Damián Batallini; Carlos Melgar; Luis Paz; Dorny Romero.

As escalações são previsões baseadas nas últimas formações e podem sofrer alterações até a bola rolar.

Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.