Palermo x Manchester City: Palpite, Odds Altas +21 e Onde Assistir - Amistosos 09/08

Confira os melhores palpites Palermo x Manchester City com odds altas +20!

O amistoso entre o Palermo e o Manchester City promete um confronto interessante entre uma equipe italiana buscando surpreender e o poderoso time inglês que vem para manter sua hegemonia.

O jogo será no sábado, 09 de agosto de 2025, às 16h00 no horário de Brasília, no Renzo Barbera Stadium, em Palermo.

Neste artigo, você encontrará os melhores palpites e odds altas para apostar, além de um panorama detalhado do momento dos dois times.

Palermo x Manchester City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Vitória do Manchester City - odd 1.29 - Esportes da Sorte

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 2.11 - Esportes da Sorte

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.60 - Esportes da Sorte

O Manchester City é favorito absoluto, com odds baixas por conta do seu elenco forte e experiente, que busca ritmo de temporada em amistosos. O Palermo, mesmo sendo um time mais modesto, tem potencial ofensivo para marcar gols, especialmente jogando em casa, o que justifica o palpite do dia focado em gols e ambas as equipes marcando. As odds refletem esse cenário claro de domínio do City, mas com espaço para gols do time da casa.

🚀 Palermo x Manchester City Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Vitória do Palermo - odd 7.92

🟢 Palpite: Empate no resultado exato 2x2 - odd 21.61

🟡 Palpite: Empate com ambas as equipes marcam - odd 4.10

Apesar do favoritismo do City, a vitória do Palermo é uma aposta de risco, mas com boa odd, para quem busca um lucro maior. O jogo aberto e amistoso pode favorecer um empate com gols, que também traz odds atraentes. Essas apostas são interessantes para quem quer odds altas baseadas nas estatísticas de gols e possíveis surpresas.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Palermo x Manchester City

🔥 Empate com ambas as equipes marcam odd 4.10

🔥 Vitória do Palermo com handicap +1 odd 2.45

Essas apostas combinam a força ofensiva do Manchester City com a capacidade do Palermo de marcar gols em casa, além do contexto amistoso que pode favorecer resultados menos previsíveis.

💰 Palermo x Manchester City: Palpite de Odds Baixas

• 🔵 Vitória do Manchester City odd 1.29

• 🟢 Mais de 1.5 gols odd 1.19

• 🟡 Ambas as equipes marcam odd 1.60

Informações do Jogo: Palermo x Manchester City: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Palermo x Manchester City - Amistosos



📅 Data: 09/08/25



⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Renzo Barbera Stadium, Palermo - Itália



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



Para quem acompanha apostas, este jogo traz ótimas oportunidades para palpites de futebol para hoje, com diversas opções em odds para todos os perfis de apostadores.

📺 Onde Assistir Palermo x Manchester City

No momento, não há transmissão oficial confirmada para o amistoso entre Palermo e Manchester City. No entanto, é possível acompanhar possíveis streams ao vivo em plataformas das casas de apostas que ofereçam transmissão, como Bet365, mediante cadastro e login na conta.

Como Palermo e Manchester City Chegam Para o Confronto

Palermo:

O time italiano está em fase de preparação para a nova temporada, com um elenco renovado e buscando firmar sua identidade tática. Apesar de não ser favorito, o time conta com o apoio do seu torcedor e a vantagem de jogar em casa para tentar surpreender o adversário. Lesões ou suspensões ainda não são um fator relevante, o foco está em ganhar ritmo.

Manchester City:

A equipe inglesa está em plena preparação para defender seus títulos nacionais e europeus. O elenco é estrelado, com poucas alterações significativas para esta temporada. O City usa os amistosos para ajustar a equipe e testar novas táticas, com foco em manter seu padrão ofensivo agressivo e uma defesa sólida.