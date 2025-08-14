Assine UOL
Paksi SE x FC Polissya: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir - Liga Conferência 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Paksi SE x FC Polissya com odds altas e palpite placar exato. O confronto promete equilíbrio, já que o time húngaro chega motivado para reverter a vantagem ucraniana no agregado, enquanto o FC Polissya tenta confirmar a classificação.


A partida acontece quinta-feira, 14 de agosto de 2025, às 14h00 (horário de Brasília), no Fehérvári úti Stadion, na Hungria. O duelo é válido pela Liga Conferência Europa e envolve duas equipes em boa fase, o que deve garantir um jogo dinâmico e com boas oportunidades de aposta.


Neste artigo, você encontrará análise detalhada, melhores palpites para diferentes mercados e sugestões de odds altas para explorar no confronto e onde assistir ao vivo jogo da Liga Conferência. 


Paksi SE x FC Polissya Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim odd 1.68
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 1.79
🎯 Palpite: Vitória Paksi SE odd 2.00


O palpite do dia é para um jogo aberto, com boas chances para ambos os lados. O Paksi SE costuma ter bom desempenho como mandante, enquanto o FC Polissya apresenta média ofensiva elevada nas últimas partidas. Além disso, as defesas das duas equipes têm sofrido gols regularmente, fortalecendo os mercados de “Ambas marcam” e “Mais de 2.5 gols”.


🚀 Paksi SE x FC Polissya Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Placar Exato Paksi SE 3-1 odd 16.01
🟢 Palpite: Placar Exato FC Polissya 2-3 odd 27.04
🟡 Palpite: Empate 2-2 odd 13.48


Estatísticas recentes indicam que ambos os times marcam e sofrem muitos gols, especialmente em confrontos decisivos. O histórico recente do Paksi em casa aponta para placares elásticos, enquanto o Polissya mostra força ofensiva mesmo fora de casa.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Paksi SE x FC Polissya


🔥 Mais de 2.5 gols e Ambas marcam - Sim odd 2.11
🔥 Vitória Paksi SE e Ambas marcam - Sim odd 3.86


Com ataques eficientes e defesas vulneráveis, a combinação de gols e vitória do time mandante pode render ótimos retornos. O Paksi precisa se expor para buscar o resultado, e isso aumenta as chances de um duelo com placar movimentado.


💰 Palpites de Odds Baixas Paksi SE x FC Polissya


• 🔵 Dupla hipótese: Paksi SE ou Empate odd 1.27
• 🟢 Mais de 1.5 gols odd 1.25
• 🟡 Empate ou FC Polissya odd 1.59


Esses mercados oferecem maior segurança, embora com retorno mais modesto, e podem ser usados para compor múltiplas.


Informações do Jogo: Paksi SE x FC Polissya: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Paksi SE x FC Polissya Liga Conferência

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Fehérvári úti Stadion, Hungria

  • 📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Para mais dicas, acesse nossos palpites de futebol para hoje e confira outros jogos e prognósticos do dia.


📺 Onde Assistir Paksi SE x FC Polissya


Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil, mas casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet podem disponibilizar vídeo ao vivo. Para assistir, é necessário ter conta registrada e verificada.


Como Paksi SE e FC Polissya Chegam Para o Confronto


O Paksi SE chega motivado após bons resultados no campeonato local, com destaque para o ataque, que marcou em todos os últimos cinco jogos. No entanto, a defesa tem sido instável, sofrendo gols em quatro dessas partidas.


FC Polissya vive boa fase, com vitórias importantes e eficiência ofensiva mesmo fora de casa. A equipe ucraniana tem média de dois gols por jogo nas últimas rodadas e entra com vantagem no agregado, podendo explorar os contra-ataques.


 

Paks x Polessya: Palpite do Dia

Paks x Polessya: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Paks x Polessya: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Polessya
3 - 0
Paks

Jogo Responsável


Aposte com moderação e lembre-se: o objetivo é se divertir. Gerencie seu bankroll, evite apostar valores que possam comprometer suas finanças e busque sempre o Jogo Responsável.

