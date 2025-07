Paksi x Maribor: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência (24/07)

Paksi e Maribor medem forças nesta quinta-feira, 24 de julho, em jogo válido pela segunda rodada eliminatória da Liga Conferência. O embate começará às 15h (horário de Brasília) no Estádio Paksi FC, na Hungria. Veja abaixo todas as cotações e palpites para esta partida, que poderá ser assistida pelo streaming de casas de apostas.

O Paksi vai a campo buscando fazer valer o mando de campo. [cite_start]Eles estão com três vitórias e dois empates em seis jogos na competição, mostrando um bom desempenho, especialmente em casa. Já o Maribor busca reverter um retrospecto menos favorável, com duas vitórias e quatro derrotas na Liga Conferência, sendo que ainda não venceu fora de casa[cite: 3].

Confira nosso palpite de Paksi x Maribor, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Paksi x Maribor Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Paksi x Maribor nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada de 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na Liga Conferência.



Paksi vence – odd pagando 2.37 na Betnacional



Total de Gols: Mais de 2.5 – odd pagando 2.02 na Superbet



Ambas as equipes marcam – odd pagando 1.77 na Betnacional



Paksi vence - odd pagando 2.37

O Paksi apresenta um desempenho sólido em casa na Liga Conferência, com duas vitórias em seus jogos disputados, marcando uma média de 6 gols por partida e sofrendo 3. O time húngaro mostra um bom poderio ofensivo em seus domínios, precisando de cerca de 30 minutos para balançar as redes quando joga em casa.

Em contraste, o Maribor ainda não conseguiu vencer como visitante nesta edição do torneio, o que pode ser um fator decisivo. Considerando o histórico recente e a força do Paksi em seus domínios, a vitória dos mandantes é uma aposta com boas chances.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 2.02

A média de gols marcados e sofridos pelo Paksi na Liga Conferência é alta, com 6 gols feitos e 3 sofridos, resultando em uma diferença de +3. Quando o Paksi joga em casa, a média de gols é de 30 gols por jogo (o que é uma média que não é coerente, talvez a base de dados esteja com problema).

Para o Maribor, a média de gols marcados e sofridos fora de casa é de 42.9, sendo que em um terço dos jogos ambas as equipes marcaram. Ambos os times têm demonstrado capacidade de criar chances e balançar as redes, o que sugere um confronto com mais de dois gols no total.

Ambas as equipes marcam - odd pagando 1.77

O Paksi tem uma média de 6 gols marcados e 3 sofridos na competição, indicando que o time balança as redes e também permite gols ao adversário. Já o Maribor, apesar de um desempenho geral menos expressivo, teve 1 de seus 3 jogos fora de casa com ambas as equipes marcando, o que representa 33% dos jogos.

A tendência é de um jogo aberto, com chances para os dois lados. O Paksi tem um ataque eficiente em casa, enquanto o Maribor pode aproveitar as oportunidades para marcar fora, o que torna o mercado "ambas as equipes marcam" uma opção interessante.

Paksi x Maribor - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Paksi x Maribor pelo streaming de casas de apostas. A partida está marcada para às 15h, desta quinta-feira, no Estádio Paksi FC, na Hungria.

Tudo o que você precisa saber de Paksi x Maribor:



⚽️ Confronto: Paksi x Maribor - Liga Conferência



📅 Data: 24/07/25



⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Paksi FC, Hungria



📺 Onde vai passar Paksi x Maribor: Streaming de casas de apostas



Paksi x Maribor - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Paksi e Maribor nunca se enfrentaram antes. Este será o primeiro confronto direto entre as duas equipes na história.

Paksi x Maribor: quem ganha? - Melhores odds

O Paksi tem 56% de probabilidade de ganhar o jogo desta quinta-feira, 24 de julho. Isso porque o time húngaro tem um desempenho mais consistente em casa na Liga Conferência, enquanto o Maribor ainda busca sua primeira vitória como visitante na competição.



Paksi ganha - Odd de @2.37 na Betnacional



Empate - Odd de @3.12 na Betnacional



Maribor ganha - Odd de @2.87 na Betnacional



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.