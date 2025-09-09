País de Gales x Canadá: Palpite, Onde Assistir, Amistoso Internacional Futebol 09/09

Confira palpites para o Amistoso Internacional de Futebol Masculino País de Gales x Canadá. Saiba onde assistir e nossa análise do jogo.

O confronto desta terça-feira (09), às 15h45 (horário de Brasília), no Swansea.com Stadium, promete com futebol.

De um lado, o País de Gales busca mostrar sua força em casa e aproveitar o apoio da torcida para somar uma vitória importante. Do outro, o Canadá quer manter a boa fase e continuar sua preparação para as próximas competições.

Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para País de Gales x Canadá, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e tudo o que você precisa saber para apostar. Acompanhe!

Palpites de País de Gales x Canadá

Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas de País de Gales x Canadá. Analisamos as estatísticas, o momento das equipes e as odds para trazer palpites com boas chances de acerto.



🎯 Ambos Marcam Sim - Odd de 1.90 🟡 Baixo Risco

- Odd de 1.90 🟡 Baixo Risco

🎯 Empate - Odd de 3.30 🟢 Médio Risco

- Odd de 3.30 🟢 Médio Risco

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd de 2.35 🔴 Alto Risco



Palpites Alternativos País de Gales x Canadá

Se você busca outras opções de aposta, confira também alguns palpites alternativos para País de Gales x Canadá. Analisamos diversos mercados para te dar mais opções.



🎯 Chance Dupla: País de Gales ou Empate - Odd de 1.55

- Odd de 1.55

🎯 Canadá para vencer qualquer tempo - Odd de 2.25

- Odd de 2.25

🎯 Resultado Correto: 1x1 - Odd de 6.50



País de Gales x Canadá: Super Palpite

Para quem gosta de ousar, preparamos super palpite com odds ainda mais atrativas. Estes palpites envolvem maior risco, mas podem trazer um retorno maior.



🎯 País de Gales vence e Ambos Marcam - Odd de 4.50

- Odd de 4.50

🎯 Canadá vence por 2 gols de diferença - Odd de 5.00

- Odd de 5.00

🎯 Marcar Primeiro e Vencer: Canadá - Odd de 3.80



Palpite de Odds Baixas País de Gales x Canadá

Para quem prefere apostas mais conservadoras, separamos algumas dicas com odds mais baixas, mas com boa probabilidade de acerto. São apostas ideais para quem busca segurança.



🟢 Empate anula a aposta: País de Gales - Odd de 1.35

- Odd de 1.35

🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd de 1.60

- Odd de 1.60

🟢 País de Gales para marcar o primeiro gol - Odd de 1.70



Palpite de Odds Médias País de Gales x Canadá

Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem trazer ótimos resultados.



🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - Odd de 5.00

- Odd de 5.00

🟡 Canadá para vencer - Odd de 2.80

- Odd de 2.80

🟡 Total de Gols: ímpar - Odd de 1.95



País de Gales x Canadá: Palpite de Odd +10

Para os mais ousados, separamos os palpites com odds altas, que podem trazer um retorno expressivo. São apostas com maior risco, mas que podem valer a pena.



🔴 Resultado Exato: 1x2 - Odd de 10.00

- Odd de 10.00

🔴 País de Gales vence de virada - Odd de 7.00



📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

País de Gales x Canadá: Onde Assistir

O jogo País de Gales x Canadá será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.

📋 Informações Completas da Partida



Data: 09 de setembro de 2025

09 de setembro de 2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

Local: Swansea.com Stadium, Swansea

Swansea.com Stadium, Swansea

Competição: Amistoso Internacional

Amistoso Internacional

Onde Assitir: ESPN e Disney+



A partida entre País de Gales e Canadá não terá transmissão na TV.

Como País de Gales e Canadá Chegam Para o Confronto

O País de Gales busca consolidar sua preparação e mostrar sua força em casa. A equipe, que atua em seus domínios, vai em busca de uma vitória para começar a temporada com o pé direito e mostrar sua força no amistoso.

O Canadá, por sua vez, visa manter a boa fase e continuar sua preparação para as próximas competições. A equipe canadense tem se mostrado consistente, com foco em aprimorar o entrosamento e a eficiência no ataque.

Últimos Jogos do País de Gales

O País de Gales tem um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



✅ País de Gales 2 x 1 Casaquistão - Amistoso



✅ Bélgica 1 x 3 País de Gales - Amistoso



🟡 País de Gales 0 x 0 Liechtenstein - Amistoso



❌ Macedônia do Norte 2 x 1 País de Gales - Amistoso



✅ País de Gales 3 x 0 Casaquistão - Amistoso



Últimos Jogos do Canadá

O Canadá vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



✅ Romênia 1 x 2 Canadá - Amistoso



❌ Canadá 0 x 1 Guatemala - Amistoso



✅ Canadá 3 x 0 El Salvador - Amistoso



✅ Curaçao 1 x 2 Canadá - Amistoso



✅ Canadá 3 x 0 Honduras - Amistoso



Prongóntico País de Gales x Canadá

A partida entre País de Gales e Canadá promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para manter o bom momento.

O Canadá, com um desempenho mais consistente nos últimos jogos, pode levar uma ligeira vantagem.

Nosso palpite é que o jogo termine em empate, com ambos os times marcando gols. Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para os dois lados.