Friendlies - World Wide
Swansea.com Stadium
Canada
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 11:00

País de Gales x Canadá: Palpite, Onde Assistir, Amistoso Internacional Futebol 09/09

Alex Alves
Autor
Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira palpites para o Amistoso Internacional de Futebol Masculino País de Gales x Canadá. Saiba onde assistir e nossa análise do jogo.


O confronto desta terça-feira (09), às 15h45 (horário de Brasília), no Swansea.com Stadium, promete com futebol.


De um lado, o País de Gales busca mostrar sua força em casa e aproveitar o apoio da torcida para somar uma vitória importante. Do outro, o Canadá quer manter a boa fase e continuar sua preparação para as próximas competições.


Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para País de Gales x Canadá, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e tudo o que você precisa saber para apostar. Acompanhe!


Palpites de País de Gales x Canadá


Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas de País de Gales x Canadá. Analisamos as estatísticas, o momento das equipes e as odds para trazer palpites com boas chances de acerto.



  🎯 Ambos Marcam Sim - Odd de 1.90 🟡 Baixo Risco

  🎯 Empate - Odd de 3.30 🟢 Médio Risco

  🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd de 2.35 🔴 Alto Risco


Palpites Alternativos País de Gales x Canadá


Se você busca outras opções de aposta, confira também alguns palpites alternativos para País de Gales x Canadá. Analisamos diversos mercados para te dar mais opções.



  🎯 Chance Dupla: País de Gales ou Empate - Odd de 1.55

  🎯 Canadá para vencer qualquer tempo - Odd de 2.25

  🎯 Resultado Correto: 1x1 - Odd de 6.50


País de Gales x Canadá: Super Palpite


Para quem gosta de ousar, preparamos super palpite com odds ainda mais atrativas. Estes palpites envolvem maior risco, mas podem trazer um retorno maior.



  🎯 País de Gales vence e Ambos Marcam - Odd de 4.50

  🎯 Canadá vence por 2 gols de diferença - Odd de 5.00

  🎯 Marcar Primeiro e Vencer: Canadá - Odd de 3.80


Palpite de Odds Baixas País de Gales x Canadá


Para quem prefere apostas mais conservadoras, separamos algumas dicas com odds mais baixas, mas com boa probabilidade de acerto. São apostas ideais para quem busca segurança.



  🟢 Empate anula a aposta: País de Gales - Odd de 1.35

  🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd de 1.60

  🟢 País de Gales para marcar o primeiro gol - Odd de 1.70


Palpite de Odds Médias País de Gales x Canadá


Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem trazer ótimos resultados.



  🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - Odd de 5.00

  🟡 Canadá para vencer - Odd de 2.80

  🟡 Total de Gols: ímpar - Odd de 1.95


País de Gales x Canadá: Palpite de Odd +10


Para os mais ousados, separamos os palpites com odds altas, que podem trazer um retorno expressivo. São apostas com maior risco, mas que podem valer a pena.



  🔴 Resultado Exato: 1x2 - Odd de 10.00

  🔴 País de Gales vence de virada - Odd de 7.00


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


País de Gales x Canadá: Onde Assistir


O jogo País de Gales x Canadá será transmitido pela ESPN e pelo Disney+. 


📋 Informações Completas da Partida



  Data: 09 de setembro de 2025

  Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  Local: Swansea.com Stadium, Swansea

  Competição: Amistoso Internacional

  Onde Assitir: ESPN e Disney+


A partida entre País de Gales e Canadá não terá transmissão na TV.


Como País de Gales e Canadá Chegam Para o Confronto


O País de Gales busca consolidar sua preparação e mostrar sua força em casa. A equipe, que atua em seus domínios, vai em busca de uma vitória para começar a temporada com o pé direito e mostrar sua força no amistoso.


O Canadá, por sua vez, visa manter a boa fase e continuar sua preparação para as próximas competições. A equipe canadense tem se mostrado consistente, com foco em aprimorar o entrosamento e a eficiência no ataque.


Últimos Jogos do País de Gales


O País de Gales tem um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  ✅ País de Gales 2 x 1 Casaquistão - Amistoso

  ✅ Bélgica 1 x 3 País de Gales - Amistoso

  🟡 País de Gales 0 x 0 Liechtenstein - Amistoso

  ❌ Macedônia do Norte 2 x 1 País de Gales - Amistoso

  ✅ País de Gales 3 x 0 Casaquistão - Amistoso


Últimos Jogos do Canadá


O Canadá vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



  ✅ Romênia 1 x 2 Canadá - Amistoso

  ❌ Canadá 0 x 1 Guatemala - Amistoso

  ✅ Canadá 3 x 0 El Salvador - Amistoso

  ✅ Curaçao 1 x 2 Canadá - Amistoso

  ✅ Canadá 3 x 0 Honduras - Amistoso


Prongóntico País de Gales x Canadá


A partida entre País de Gales e Canadá promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para manter o bom momento.


Canadá, com um desempenho mais consistente nos últimos jogos, pode levar uma ligeira vantagem.


Nosso palpite é que o jogo termine em empate, com ambos os times marcando gols. Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para os dois lados.

Wales x Canada: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.3
Apostar agora

Múltipla do Dia
Estonia - Andorra
1
1.78
Cyprus - Romania
2
1.7
Malta - San Marino
1
1.23
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.44
Wales x Canada: Escalações Oficiais

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Wales
Empate
Canada

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


