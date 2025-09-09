- V
País de Gales x Canadá: Palpite, Onde Assistir, Amistoso Internacional Futebol 09/09
Confira palpites para o Amistoso Internacional de Futebol Masculino País de Gales x Canadá. Saiba onde assistir e nossa análise do jogo.
O confronto desta terça-feira (09), às 15h45 (horário de Brasília), no Swansea.com Stadium, promete com futebol.
De um lado, o País de Gales busca mostrar sua força em casa e aproveitar o apoio da torcida para somar uma vitória importante. Do outro, o Canadá quer manter a boa fase e continuar sua preparação para as próximas competições.
Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para País de Gales x Canadá, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e tudo o que você precisa saber para apostar. Acompanhe!
Palpites de País de Gales x Canadá
Para te ajudar a apostar, separamos as melhores dicas de País de Gales x Canadá. Analisamos as estatísticas, o momento das equipes e as odds para trazer palpites com boas chances de acerto.
- 🎯 Ambos Marcam Sim - Odd de 1.90 🟡 Baixo Risco
- 🎯 Empate - Odd de 3.30 🟢 Médio Risco
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd de 2.35 🔴 Alto Risco
Palpites Alternativos País de Gales x Canadá
Se você busca outras opções de aposta, confira também alguns palpites alternativos para País de Gales x Canadá. Analisamos diversos mercados para te dar mais opções.
- 🎯 Chance Dupla: País de Gales ou Empate - Odd de 1.55
- 🎯 Canadá para vencer qualquer tempo - Odd de 2.25
- 🎯 Resultado Correto: 1x1 - Odd de 6.50
País de Gales x Canadá: Super Palpite
Para quem gosta de ousar, preparamos super palpite com odds ainda mais atrativas. Estes palpites envolvem maior risco, mas podem trazer um retorno maior.
- 🎯 País de Gales vence e Ambos Marcam - Odd de 4.50
- 🎯 Canadá vence por 2 gols de diferença - Odd de 5.00
- 🎯 Marcar Primeiro e Vencer: Canadá - Odd de 3.80
Palpite de Odds Baixas País de Gales x Canadá
Para quem prefere apostas mais conservadoras, separamos algumas dicas com odds mais baixas, mas com boa probabilidade de acerto. São apostas ideais para quem busca segurança.
- 🟢 Empate anula a aposta: País de Gales - Odd de 1.35
- 🟢 Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd de 1.60
- 🟢 País de Gales para marcar o primeiro gol - Odd de 1.70
Palpite de Odds Médias País de Gales x Canadá
Os palpites de odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem trazer ótimos resultados.
- 🟡 Ambos os times marcam no 1º tempo - Odd de 5.00
- 🟡 Canadá para vencer - Odd de 2.80
- 🟡 Total de Gols: ímpar - Odd de 1.95
País de Gales x Canadá: Palpite de Odd +10
Para os mais ousados, separamos os palpites com odds altas, que podem trazer um retorno expressivo. São apostas com maior risco, mas que podem valer a pena.
- 🔴 Resultado Exato: 1x2 - Odd de 10.00
- 🔴 País de Gales vence de virada - Odd de 7.00
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
País de Gales x Canadá: Onde Assistir
O jogo País de Gales x Canadá será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 09 de setembro de 2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Swansea.com Stadium, Swansea
- Competição: Amistoso Internacional
- Onde Assitir: ESPN e Disney+
A partida entre País de Gales e Canadá não terá transmissão na TV.
Como País de Gales e Canadá Chegam Para o Confronto
O País de Gales busca consolidar sua preparação e mostrar sua força em casa. A equipe, que atua em seus domínios, vai em busca de uma vitória para começar a temporada com o pé direito e mostrar sua força no amistoso.
O Canadá, por sua vez, visa manter a boa fase e continuar sua preparação para as próximas competições. A equipe canadense tem se mostrado consistente, com foco em aprimorar o entrosamento e a eficiência no ataque.
Últimos Jogos do País de Gales
O País de Gales tem um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.
- ✅ País de Gales 2 x 1 Casaquistão - Amistoso
- ✅ Bélgica 1 x 3 País de Gales - Amistoso
- 🟡 País de Gales 0 x 0 Liechtenstein - Amistoso
- ❌ Macedônia do Norte 2 x 1 País de Gales - Amistoso
- ✅ País de Gales 3 x 0 Casaquistão - Amistoso
Últimos Jogos do Canadá
O Canadá vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
- ✅ Romênia 1 x 2 Canadá - Amistoso
- ❌ Canadá 0 x 1 Guatemala - Amistoso
- ✅ Canadá 3 x 0 El Salvador - Amistoso
- ✅ Curaçao 1 x 2 Canadá - Amistoso
- ✅ Canadá 3 x 0 Honduras - Amistoso
Prongóntico País de Gales x Canadá
A partida entre País de Gales e Canadá promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para manter o bom momento.
O Canadá, com um desempenho mais consistente nos últimos jogos, pode levar uma ligeira vantagem.
Nosso palpite é que o jogo termine em empate, com ambos os times marcando gols. Acreditamos em um jogo disputado, com chances de gols para os dois lados.
Wales x Canada: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Wales x Canada: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
