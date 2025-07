Paide LM x AIK: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 2025 (24/07)

Paide LM e AIK se enfrentam nesta quinta-feira, 24 de julho, em partida válida pela Liga Conferência. A bola rola às 12h30 (horário de Brasília) no Estádio Kadrioru, na Estônia, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje. Apesar de não ter transmissão oficial confirmada, a partida pode ser assistida via streaming de casas de apostas.

O Paide LM vai para sua quinta participação na competição e chega embalado por duas vitórias consecutivas. Já o AIK disputa a prova pela segunda vez e vem de uma derrota no compromisso anterior. Em seus últimos 10 jogos em todas as competições, o Paide venceu oito e perdeu duas. As estatísticas do AIK Stockholm nos últimos 10 jogos apontam três vitórias, três empates e quatro derrotas.

Confira nosso palpite de Paide LM x AIK Estocolmo, saiba onde assistir ao vivo o confronto de hoje.

Paide LM x AIK Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Paide LM x AIK nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, o Paide LM vive um momento mais favorável do que o AIK.



AIK para vencer - odd pagando 1.24 - Betnacional

- odd pagando 1.24 - Betnacional

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.55 - Superbet

- odd pagando 1.55 - Superbet

Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.03 - Esportes da Sorte



AIK para vencer - odd pagando 1.24



O AIK é o favorito para vencer a partida, com uma odd de 1.24 para a vitória no Resultado Final. Embora o Paide LM venha de duas vitórias consecutivas na Liga Conferência, com 100% de aproveitamento até o momento, a diferença de odds indica que o AIK tem uma probabilidade significativamente maior de sair com a vitória. O mercado de Resultado Final aponta essa forte tendência.

Apesar de o Paide ter marcado sete gols em dois jogos na competição, com uma média de 3.5 gols por partida, a odd para a vitória do AIK é baixa, o que reflete a expectativa do mercado em relação ao desempenho superior do time visitante.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.55



O Paide LM tem uma média de 3.5 gols por jogo na Liga Conferência, com sete gols marcados em dois jogos. A equipe demonstrou um ataque eficiente nas partidas disputadas. Considerando o histórico recente do Paide, que marcou em todos os seus jogos e sofreu gols em todos eles, há uma boa chance de que o confronto tenha muitos gols.

Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd pagando 2.03



O Paide LM sofreu gols em todos os seus dois jogos na Liga Conferência. Isso sugere que, apesar do bom ataque, a defesa apresenta certas vulnerabilidades. O AIK, por sua vez, tem uma média de 1.2 gols por jogo nos seus últimos 10 compromissos, mostrando capacidade de marcar.

Com a odd de 2.03 para "Ambas as Equipes Marcam: Sim", há um cenário favorável para que os dois times balancem as redes. A tendência é de um jogo aberto, onde tanto o Paide quanto o AIK terão oportunidades de marcar.

Paide LM x AIK - Onde Assistir Ao vivo



Você pode assistir à Paide LM x AIK por meio do streaming de casas de apostas. A partida está marcada para às 12h30, desta quinta-feira, no Estádio Kadrioru.

Tudo o que você precisa saber de Paide LM x AIK:



⚽️ Confronto: Paide LM x AIK - Liga Conferência



? Data: 24/07/2025



⏰ Horário: 12h30 (horário de Brasília)



?️ Local: Estádio Kadrioru, Estônia



? Onde vai passar Paide LM x AIK: Streaming de casas de apostas como a Superbet



Paide LM x AIK - Últimos 5 jogos Entre Os Times



Até o momento, não há histórico de confrontos recentes entre Paide LM e AIK Estocolmo.

Paide LM x AIK: quem ganha? - Melhores Odds

O AIK tem uma alta probabilidade de ganhar o jogo desta quinta-feira, 24 de julho, com uma odd de 1.24 no mercado de Resultado Final. Isso porque, apesar do bom desempenho do Paide LM na Liga Conferência, a análise das odds indica o AIK como favorito.



Paide LM ganha - Odd de @9.62 na Betnacional



Empate - Odd de @5.50 na Betnacional



AIK ganha - Odd de @1.24 na Betnacional



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.