Como Funciona o Pagamento Antecipado no Basquete? Veja um Exemplo

Com a diferença de 20 pontos na partida, diversas casas de apostas ativam o pagamento antecipado automaticamente e pagam os apostadores que acreditaram na vitória do Boston Celtics. Mesmo com os Knicks revertendo o placar e saindo como vencedores do confronto.

Agora que já entendes como funciona, fica a saber quais são as casas de apostas que oferecem o pagamento antecipado no basquete.

Quais casas de apostas oferecem pagamento antecipado no Basquete?

Melhores casas de aposta do Brasil com pagamento antecipado Imagem: Adobe stock

As melhores casas de apostas do Brasil oferecem o Pagamento Antecipado de Basquete. Porém, as regras podem ser diferentes em cada uma delas. Como por exemplo, as ligas em que os jogos são válidos para o pagamento antecipado. Ou ainda a quantidade de pontos necessários. Por isso, confira a seguir como funciona o pagamento antecipado nas principais bets do Brasil.

Novibet: Pagamento antecipado no basquete

A Novibet possui “20+ pontos com pagamento antecipado” no basquete. Ou seja, é bem explicativo quanto a quantidade de pontos que a equipe precisa abrir para ter o pagamento antecipado realizado.