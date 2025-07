Pafos x Maccabi Tel Aviv: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga dos Campeões 2025

Pafos e Maccabi Tel Aviv se enfrentam nesta terça-feira, 22/07, em partida válida pela segunda fase eliminatória da Liga dos Campeões 2025/26.

A partida começa às 14h00 (horário de Brasília) no Estádio Alphamega, Chipre, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não tem transmissão confirmada no Brasil.

O Pafos tenta aproveitar o mando de campo para construir vantagem e apagar a imagem deixada pela derrota por 3-0 para o Djurgården. Já o Maccabi Tel Aviv chega confiante, embalado por boas vitórias no campeonato israelense, com destaque para os placares elásticos das últimas rodadas.

Confira nosso palpite de Pafos x Maccabi Tel Aviv, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Pafos x Maccabi Tel Aviv Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Ambas equipes marcam - odd pagando 1.91 na bet365

na bet365

Pafos vence - odd pagando 2.06 na Esportes da Sorte

na Esportes da Sorte

Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.00 na Superbet



Para as apostas em Pafos x Maccabi Tel Aviv, nós sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente das equipes em seus campeonatos nacionais e torneios continentais. Os dados indicam uma tendência ofensiva clara do lado israelense, enquanto os cipriotas oscilam entre bons e maus momentos.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.91

Ambas as equipes marcarem é uma aposta de "sim" devido ao estilo ofensivo que as duas equipes geralmente adotam. O Pafos tem mostrado um bom desempenho em casa e é capaz de marcar gols, assim como o Maccabi Tel Aviv FC, que possui jogadores ofensivos que podem criar boas chances. As odds são relativamente equilibradas, o que sugere que o jogo tem potencial para ter gols de ambas as equipes.

Maccabi Tel Aviv vence - odd pagando 2.06

O Pafos joga em casa, o que é uma vantagem considerável, e tem demonstrado um bom desempenho em competições internacionais. Além disso, as odds para a vitória do Pafos são mais altas, o que indica uma confiança moderada, mas ainda uma boa chance de vitória, dado o fator casa e o histórico recente de forma. O Maccabi Tel Aviv FC, embora seja uma equipe forte, pode ter dificuldades para conquistar os 3 pontos fora de casa.

Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.00

O jogo tende a ser dinâmico, com as duas equipes tendo boas chances de marcar, o que aumenta as chances de termos mais de 2.5 gols. Considerando o estilo ofensivo do Maccabi Tel Aviv FC e o fato de que o Pafos joga em casa, onde tende a ser mais agressivo, essa aposta tem um bom valor.

Pafos x Maccabi Tel Aviv - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Pafos x Maccabi Tel Aviv nesta terça-feira, às 14h00, ainda sem transmissão confirmada para o Brasil. O confronto será disputado no Estádio Alphamega, em Chipre.

Tudo o que você precisa saber de Pafos x Maccabi Tel Aviv:



⚽️ Confronto: Pafos x Maccabi Tel Aviv - Liga dos Campeões



📅 Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Alphamega, Chipre



📺 Onde vai passar Pafos x Maccabi Tel Aviv: Sem transmissão confirmada



Pafos x Maccabi Tel Aviv: Escalações





Escalação do Pafos : Ivusic; Felipe, Sarlija, Goldar e Jonathan Silva; Luckassen, Sunjic, Dragomir, Tankovic e Pêpê Rodrigues; Jairo







Escalação do Maccabi Tel Aviv: Gerafi; Shlomo, Stojic, Revivo e Asante; Sissokho, Shahar, Peretz; Patati, Davida e Turgeman





Lembrando que essa é uma previsão de escalação, sujeita a alterações até a hora da partida.

Pafos x Maccabi Tel Aviv - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Não há confrontos anteriores entre Pafos x Maccabi Tel Aviv em competições oficiais. Esta será a primeira vez que as equipes se enfrentam, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao duelo eliminatório.

No entanto, ambos os times chegam com rodagem internacional: o Pafos já disputou fases eliminatórias da Conference League, enquanto o Maccabi Tel Aviv tem experiência recorrente em fases iniciais da Champions League e Liga Europa.

Pafos x Maccabi Tel Aviv: quem ganha? - Melhores odds

O Pafos tem cerca de 45% de chance de vitória neste confronto. Essa estimativa reflete o bom momento do clube.

A aposta no empate 27%, enquanto a vitória do Tel.Aviv estatisticamente está 28%.



Pafos vence - Odd de 2.13 na Betnacional



Empate - Odd de 3.44 na Betnacional



Maccabi Tel Aviv vence - Odd de 3.21 na Betnacional



Entenda melhor o que são odds e como calcular a probabilidade real de um resultado acontecer.

👉 Aposte com consciência. Jogue com equilíbrio e respeito ao seu limite. Saiba mais em Jogo Responsável.