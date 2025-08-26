Assine UOL
Pafos
UEFA Champions League - World Wide
Alphamega Stadium
FK Crvena Zvezda
Pafos x Estrela Vermelha: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões, 26/08

Alex Alves
Autor
Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Pafos x Estrela Vermelha: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Pafos e Estrela Vermelha se enfrentam nesta terça-feira, 26/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Geroskipou, em Chipre, em duelo decisivo que vale vaga na fase de grupos.


O estreante Pafos, do Chipre, venceu o Estrela Vermelha por 1 a 2 fora e agora quer carimbar um feito histórico com a sua torcida.


O time sérvio chega ao Chipre ciente de que precisa lutar muito para reverter o placar no Estádio Geroskipou.


Pafos x Estrela Vermelha - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Estrela Vermelha vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Estrela Vermelha marca primeiro




Esses palpites refletem o favoritismo do time sérvio, mas sem descartar um jogo com boas chances de gol.


Resultado Final: Estrela Vermelha vence


Com maior experiência em competições europeias, o Estrela Vermelha entra como favorito. Apostar na vitória do Estrela Vermelha é o cenário mais seguro.


Mais de 2.5 gols na partida


O confronto deve ter intensidade ofensiva e boas oportunidades. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser uma boa alternativa.


Estrela Vermelha marca primeiro


Pela força ofensiva, é provável que o Estrela Vermelha seja o primeiro a balançar as redes.


Pafos x Estrela Vermelha: Onde Assistir


O jogo passa na tela da TNT e da HBO Max (streaming) e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Pafos x Estrela Vermelha pela Liga dos Campeões

  • 📅 Data: 26 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Geroskipou, Geroskipou, Chipre

  • 📺 Onde vai passar: TNT, HBO Max (streaming) e Novibet (streaming).


Pafos x Estrela Vermelha: Escalações prováveis


Pafos: Neofytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Goldar, Kostas Pileas; Ivan Sunjic, Pêpê Rodrigues, João Correia, Vlad Dragomir; Muamer Tankovic, Anderson Silva.


Estrela Vermelha: Matheus Magalhães; Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Veljko Milosavljevic, Nayair Tiknizyan; Timi Elsnik, Mahmudu Bajo, Shavy Babicka, Mirko Ivanic; Peter Olayinka, Cherif Ndiaye.


Pafos x Estrela Vermelha: Como chegam os times


Pafos



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 4 Vitórias (80%)

  • 🤝 1 Empate (20%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 7 Gols marcados (1,4 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)


Estrela Vermelha



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 7 Vitórias (78%)

  • 🤝 1 Empate (11%)

  • 1 Derrota (11%)

  • 🥅 27 Gols marcados (3 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (0,78 G/J)


Pafos x Estrela Vermelha: Retrospecto dos últimos jogos


O histórico entre os dois times conta que existiu apenas 1 jogo entre as duas equipes, com 1 triunfo do Pafos.



  • 2025-08-19 Estrela Vermelha 1-2 Pafos: Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26

Pafos x FK Crvena Zvezda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Pafos x FK Crvena Zvezda: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
FK Crvena Zvezda
1 - 2
Pafos

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Pafos
Empate
FK Crvena Zvezda

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

