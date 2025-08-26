- E
Pafos x Estrela Vermelha: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões, 26/08
Pafos x Estrela Vermelha: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Pafos e Estrela Vermelha se enfrentam nesta terça-feira, 26/08, pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Geroskipou, em Chipre, em duelo decisivo que vale vaga na fase de grupos.
O estreante Pafos, do Chipre, venceu o Estrela Vermelha por 1 a 2 fora e agora quer carimbar um feito histórico com a sua torcida.
O time sérvio chega ao Chipre ciente de que precisa lutar muito para reverter o placar no Estádio Geroskipou.
Pafos x Estrela Vermelha - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Estrela Vermelha vence
Mais de 2.5 gols na partida
Estrela Vermelha marca primeiro
Esses palpites refletem o favoritismo do time sérvio, mas sem descartar um jogo com boas chances de gol.
Resultado Final: Estrela Vermelha vence
Com maior experiência em competições europeias, o Estrela Vermelha entra como favorito. Apostar na vitória do Estrela Vermelha é o cenário mais seguro.
Mais de 2.5 gols na partida
O confronto deve ter intensidade ofensiva e boas oportunidades. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser uma boa alternativa.
Estrela Vermelha marca primeiro
Pela força ofensiva, é provável que o Estrela Vermelha seja o primeiro a balançar as redes.
Pafos x Estrela Vermelha: Onde Assistir
O jogo passa na tela da TNT e da HBO Max (streaming) e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Pafos x Estrela Vermelha pela Liga dos Campeões
- 📅 Data: 26 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Geroskipou, Geroskipou, Chipre
- 📺 Onde vai passar: TNT, HBO Max (streaming) e Novibet (streaming).
Pafos x Estrela Vermelha: Escalações prováveis
Pafos: Neofytos Michael; Bruno Felipe, Derrick Luckassen, David Goldar, Kostas Pileas; Ivan Sunjic, Pêpê Rodrigues, João Correia, Vlad Dragomir; Muamer Tankovic, Anderson Silva.
Estrela Vermelha: Matheus Magalhães; Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Veljko Milosavljevic, Nayair Tiknizyan; Timi Elsnik, Mahmudu Bajo, Shavy Babicka, Mirko Ivanic; Peter Olayinka, Cherif Ndiaye.
Pafos x Estrela Vermelha: Como chegam os times
Pafos
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (80%)
- 🤝 1 Empate (20%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 7 Gols marcados (1,4 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)
Estrela Vermelha
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 7 Vitórias (78%)
- 🤝 1 Empate (11%)
- ❌ 1 Derrota (11%)
- 🥅 27 Gols marcados (3 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (0,78 G/J)
Pafos x Estrela Vermelha: Retrospecto dos últimos jogos
O histórico entre os dois times conta que existiu apenas 1 jogo entre as duas equipes, com 1 triunfo do Pafos.
- 2025-08-19 Estrela Vermelha 1-2 Pafos: Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26
Pafos x FK Crvena Zvezda: Palpite do Dia
Pafos x FK Crvena Zvezda: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Pafos x FK Crvena Zvezda: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
