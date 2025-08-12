Pafos x Dynamo Kyiv: Palpite, Odds Altas +8, onde assistir, Liga dos Campeões 12/08

Confira os melhores palpites Pafos x Dinamo Kiev com odds altas e palpite placar exato.

Este confronto da Liga dos Campeões coloca frente a frente uma equipe do Chipre em ascensão contra um gigante do futebol ucraniano.

As duas equipes buscam uma vaga na próxima fase, e o duelo promete ser bastante disputado.

📍 Local: Alphamega Stadium, Chipre

📅 Data: 12 de agosto

⏰ Horário: 14h30 (Brasília)

Neste artigo, você encontrará:



Análise completa do confronto



Melhores dicas de apostas



Odds para diferentes mercados



Onde assistir ao jogo



📊 Pafos x Dinamo Kiev Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Palpites principais:



🎯 Dinamo Kiev vence odd 2.26



🎯 Mais de 2.5 gols odd 1.99



🎯 Ambas as equipes marcam odd 1.70



O Pafos, jogando em casa, tentará usar o fator campo a seu favor, mas enfrentará a tradição e o poder do Dinamo Kiev.

A equipe ucraniana, apesar de jogar longe de seu país por conta da guerra, tem um elenco mais experiente e com maior qualidade técnica.

A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com o time visitante levando leve vantagem.

🚀 Pafos x Dinamo Kiev Palpite com Odds Altas

Para quem busca odds elevadas, algumas opções se destacam:

Um placar de 2 a 1 para o Dinamo Kiev é plausível, considerando a força ofensiva dos visitantes e a possibilidade do Pafos marcar.



🔵 Placar exato 1-2 para o Dinamo Kiev odd 8.48

🟢 Empate no primeiro tempo odd 2.06

🟡 Dinamo Kiev para vencer ambos os tempos odd 5.50



🔥 Superpalpite: Melhores Odds para Hoje



Número exato de gols: 3 odd 4.14 - Esportes da Sorte



Essa aposta é interessante, já que ambos os times vêm marcando com frequência.

A tendência é de um jogo com bom número de gols.

💰 Palpites de Odds Baixas Pafos x Dinamo Kiev



🔵 Dupla chance: Empate ou Dynamo Kyiv odd 1.40

🟢 Mais de 1.5 gols odd 1.32

🟡 Resultado exato: 1-1 odd 5.60



📋 Informações do Jogo



Transmissão: Canal GOAT



📺 Onde Assistir Pafos x Dinamo Kiev

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Canal GOAT.

⚽ Como Pafos e Dinamo Kiev Chegam Para o Confronto

Pafos

O time do Chipre chega com a intenção de surpreender.

Se destaca por uma defesa organizada e contra-ataques rápidos.

Todos os principais jogadores estão disponíveis, e o apoio da torcida pode fazer diferença.

Dinamo Kiev

Favorito no confronto, mesmo com os desafios da situação em seu país.

Possui mais experiência internacional e um elenco tecnicamente superior.

O técnico se preocupa com a adaptação ao clima e ao campo, mas conta com atacantes decisivos.