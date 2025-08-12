Assine UOL
Pafos
  • V
  • V
  • E
  • D
  • V
UEFA Champions League - World Wide
Alphamega Stadium
Dynamo Kyiv
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.4
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.35
x
3.4
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
3.35
2
2.25
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 13:45

Pafos x Dynamo Kyiv: Palpite, Odds Altas +8, onde assistir, Liga dos Campeões 12/08

Alex Alves
Autor
Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Pafos x Dinamo Kiev com odds altas e palpite placar exato.
Este confronto da Liga dos Campeões coloca frente a frente uma equipe do Chipre em ascensão contra um gigante do futebol ucraniano.
As duas equipes buscam uma vaga na próxima fase, e o duelo promete ser bastante disputado.


📍 Local: Alphamega Stadium, Chipre
📅 Data: 12 de agosto
Horário: 14h30 (Brasília)


Neste artigo, você encontrará:



  • Análise completa do confronto

  • Melhores dicas de apostas

  • Odds para diferentes mercados

  • Onde assistir ao jogo


📊 Pafos x Dinamo Kiev Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Palpites principais:



  • 🎯 Dinamo Kiev vence odd 2.26

  • 🎯 Mais de 2.5 gols odd 1.99

  • 🎯 Ambas as equipes marcam odd 1.70


O Pafos, jogando em casa, tentará usar o fator campo a seu favor, mas enfrentará a tradição e o poder do Dinamo Kiev.
A equipe ucraniana, apesar de jogar longe de seu país por conta da guerra, tem um elenco mais experiente e com maior qualidade técnica.
A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com o time visitante levando leve vantagem.


🚀 Pafos x Dinamo Kiev Palpite com Odds Altas


Para quem busca odds elevadas, algumas opções se destacam:
Um placar de 2 a 1 para o Dinamo Kiev é plausível, considerando a força ofensiva dos visitantes e a possibilidade do Pafos marcar.



  • 🔵 Placar exato 1-2 para o Dinamo Kiev odd 8.48

  • 🟢 Empate no primeiro tempo odd 2.06

  • 🟡 Dinamo Kiev para vencer ambos os tempos odd 5.50


🔥 Superpalpite: Melhores Odds para Hoje



Essa aposta é interessante, já que ambos os times vêm marcando com frequência.
A tendência é de um jogo com bom número de gols.


💰 Palpites de Odds Baixas Pafos x Dinamo Kiev



  • 🔵 Dupla chance: Empate ou Dynamo Kyiv odd 1.40

  • 🟢 Mais de 1.5 gols odd 1.32

  • 🟡 Resultado exato: 1-1 odd 5.60


📋 Informações do Jogo



  • Confronto: Pafos x Dinamo Kiev pela Liga dos Campeões

  • Data: 12/08/2025

  • Horário: 14h30 (Brasília)

  • Local: Alphamega Stadium, Chipre

  • Transmissão: Canal GOAT


📺 Onde Assistir Pafos x Dinamo Kiev


A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Canal GOAT.


⚽ Como Pafos e Dinamo Kiev Chegam Para o Confronto


Pafos


O time do Chipre chega com a intenção de surpreender.
Se destaca por uma defesa organizada e contra-ataques rápidos.
Todos os principais jogadores estão disponíveis, e o apoio da torcida pode fazer diferença.


Dinamo Kiev


Favorito no confronto, mesmo com os desafios da situação em seu país.
Possui mais experiência internacional e um elenco tecnicamente superior.
O técnico se preocupa com a adaptação ao clima e ao campo, mas conta com atacantes decisivos.

Ver mais Ver menos

Pafos x Dynamo Kyiv: Palpite do Dia

Dynamo Kyiv Vence
Superbet logo
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Linfield - Vikingur Gota
1
1.52
Omonia Nicosia - Araz
1
1.38
Bristol City - Milton Keynes Dons
1
1.71
Múltipla
3.59
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.74
Apostar agora

Pafos x Dynamo Kyiv: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Pafos x Dynamo Kyiv: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Dynamo Kyiv
0 - 1
Pafos

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Pafos
Empate
Dynamo Kyiv

🎯 Jogo Responsável


É essencial lembrar a todos os amantes do desporto que o jogo deve ser uma atividade divertida e entusiasmante, mas também é importante manter-se consciente dos limites para garantir uma experiência positiva e saudável.


Por isso, apelamos a todos os apostadores e fãs de desporto a praticarem o Jogo Responsável, seguindo algumas diretrizes importantes, tais como:



  • Estabelecer um limite de gastos e respeitá-lo

  • Não perseguir perdas - Não apostar sob influência de álcool ou substâncias

  • Estar consciente do tempo e dinheiro dedicados ao jogo

  • Procurar ajuda se sentir que o jogo está a afetar negativamente a sua vida 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Barnsley
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Fleetwood Town
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Barnsley Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Penarol
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Racing Club
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
FK Crvena Zvezda
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Lech Poznan
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V

FK Crvena Zvezda Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Central Cordoba de Santiago
  • E
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Lanus
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Central Cordoba de Santiago Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Galatasaray
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Fatih Karagümrük
  • E
  • E
  • V
  • V
  • D

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Benfica
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Nice
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites