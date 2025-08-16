Pachuca x Tijuana: Palpite, Odds +9 e Onde Assistir Campeonato Mexicano (16/08)

Confira palpite para Pachuca x Tijuana, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Pachuca e Tijuana se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Mexicano, neste sábado, dia 16 de agosto, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Hidalgo. O Pachuca é o 1º, enquanto o Tijuana é o 10º colocado. Pachuca x Tijuana não terá transmissão com vídeo para o Brasil.

Palpites de Pachuca x Tijuana: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Pachuca e Tijuana para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e chutes a gol, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Pachuca - Odd de 1.39 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 3.5 - Odd de 2.05 na Stake



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.67 na Betnacional



Palpites Alternativos Pachuca x Tijuana

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Pachuca x Tijuana. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Pachuca e a fragilidade defensiva do Tijuana, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Handicap Asiático: Pachuca -1.5 - Odd de 2.40 na Superbet



⚽ Pachuca vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.20 na Novibet



⚽ Total de Escanteios do Pachuca - Acima de 5.5 - Odd de 1.95 na Stake



Palpites de Odds Baixas Pachuca x Tijuana



⚽ Dupla Chance: Pachuca ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet



⚽ Pachuca marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na BetNacional



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Pachuca x Tijuana



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Pachuca - Odd de 4.50 na Betnacional



⚽ Pachuca vence e Total de Gols Acima de 3.5: Sim - Odd de 2.75 na Novibet



⚽ Pachuca vence e ambos os times marcam - Sim - odd de 2.50 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Pachuca x Tijuana



⚽ Marcar o 1º Gol - Jesus Brigido - Odd de 5.50 na Superbet



⚽ Total de chutes a gol - Alejandro Gomez - Mais de 0.5 - Odd de 7.00 na Stake



⚽ Placar Exato: 3-1 para o Pachuca - Odd de 9.36 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Pachuca x Tijuana: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Pachuca x Tijuana - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 16/08/2025

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio Hidalgo, Pachuca (México)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Pachuca e Tijuana Chegam Para o Confronto

O Pachuca, líder da Liga MX, Apertura 2025, tem um ataque muito forte, com uma média de 2.5 gols marcados e 4.5 chutes no gol por jogo. A equipe também tem uma defesa sólida, com apenas 0.5 gols sofridos em média. A média de 4.0 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. Jogando em casa, o Pachuca buscará a vitória para se manter na liderança e consolidar sua campanha.

O Tijuana, por sua vez, tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.5 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registrou uma média de 1.3 gols marcados e 3.0 chutes no gol, o que indica um volume ofensivo menor que o do adversário. A média de 3.0 escanteios também sugere que a equipe não é tão propensa a pressionar o adversário. O Tijuana terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o Pachuca.