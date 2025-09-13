Assine UOL
Pachuca
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
Liga MX - Mexico
Estadio Hidalgo
Cruz Azul
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.55
x
3.3
2
2.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.75
x
3.45
2
2.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.85
x
3.35
2
2.42
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 11:31

Pachuca x Cruz Azul Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga México (13/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Pachuca x Cruz Azul? Então veio ao lugar certo! O confronto entre as equipes promete fortes emoções, já que ambos buscam a vitória para se manterem firmes na competição.


O jogo, válido pela Liga MX, acontece no dia 13 de setembro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Hidalgo. A partida coloca frente a frente duas equipes com campanhas distintas, mas que prometem um grande espetáculo.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Pachuca x Cruz Azul, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Pachuca x Cruz Azul Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos três dicas valiosas. Analisamos o momento de cada time, as estatísticas e as odds para te dar o caminho das pedras. Confira:



  • 🎯 Vitória do Cruz Azul - odd 2.45

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2,5 gols no total - odd 2.20


Com essas dicas, suas chances de fazer aquela aposta certeira aumentam consideravelmente. Mas lembre-se: futebol é imprevisível, e as emoções estão garantidas!


💰 Palpites de Odds Baixas Pachuca x Cruz Azul


Se você é fã das apostas mais conservadoras, que tal apostar em algo com menor risco e maior probabilidade de acerto? Separamos algumas dicas com odds mais modestas, mas com boas chances de darem green.



  • 🟢 Empate anula a aposta para Cruz Azul - Odd 1.65 Risco: Baixo Justificativa: O Cruz Azul tem se mostrado forte fora de casa, e um empate garante a devolução do seu investimento.


⚖️ Palpites de Odds Médias Pachuca x Cruz Azul


Para quem gosta de um pouco mais de emoção, mas sem arriscar muito, as odds médias são uma ótima opção. Aqui, o risco é um pouco maior, mas a recompensa pode ser bem interessante. Veja nossas sugestões:



  • 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.90 Risco: Médio Justificativa: As duas equipes têm um bom poder de fogo, e a tendência é que o jogo seja aberto, com chances de gol para ambos os lados.


🚀 Palpites de Odds Altas Pachuca x Cruz Azul


Para os mais ousados, que tal se aventurar em palpites com odds altas? É para quem busca aquele retorno turbinado, mesmo que o risco seja maior. A adrenalina é garantida!



  • 🔴 Cruz Azul vence e Ambos Marcam - Odd 4.20 Risco: Alto Justificativa: Se você acredita na vitória do Cruz Azul e em um jogo com muitos gols, essa é a aposta ideal.


Pachuca x Cruz Azul: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba todos os detalhes da partida para não perder nada. Preparamos uma ficha completa com informações importantes sobre o jogo, como horário, local e onde você pode acompanhar.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Pachuca x Cruz Azul

  • Competição: Liga MX

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 20h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Hidalgo

  • Transmissão: ESPN


Com essas informações, você já pode se programar para não perder nenhum lance dessa partida imperdível. Prepare a torcida e aproveite o jogo!


Como Pachuca e Cruz Azul Chegam Para o Confronto


O Pachuca busca consolidar sua posição em casa, aproveitando o apoio da torcida para impor seu jogo. A equipe quer mostrar sua força desde o início da competição.


Já o Cruz Azul, mesmo jogando fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Pachuca


O Pachuca teve um desempenho recente com altos e baixos, com algumas vitórias e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.



  • ❌ Club América 2 x 1 Pachuca - Liga MX

  • 🟡 León 1 x 1 Pachuca - Liga MX

  • ❌ Los Angeles Galaxy 3 x 1 Pachuca - Amistoso

  • ❌ Pachuca 0 x 1 Club Tijuana - Liga MX

  • ✅ Atlas 0 x 1 Pachuca - Liga MX


Últimos Jogos do Cruz Azul


O Cruz Azul vem de uma sequência muito boa em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



  • ✅ Guadalajara Chivas 0 x 1 Cruz Azul - Liga MX

  • ✅ Cruz Azul 3 x 2 Toluca - Liga MX

  • ✅ Cruz Azul 2 x 1 Santos Laguna - Liga MX

  • ✅ Atlético San Luis 1 x 2 Cruz Azul - Liga MX

  • ✅ Cruz Azul 2 x 1 Colorado Rapids - Amistoso


Analisando o desempenho recente de cada equipe, podemos ter uma ideia de como será o jogo. O Cruz Azul parece estar em melhor fase, mas o Pachuca joga em casa e pode surpreender.


Nossa Opinião para Pachuca x Cruz Azul


Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Cruz Azul. A equipe visitante vem mostrando mais consistência e pode aproveitar o bom momento para conquistar a vitória.


Por outro lado, o Pachuca joga em casa e tem potencial para surpreender. Nossa dica é ficar de olho no mercado de "Ambos marcam", que pode ser uma boa oportunidade.


De qualquer forma, prepare a torcida e aproveite o jogão! Que vença o melhor!


 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


 

Ver mais Ver menos

Pachuca x Cruz Azul: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
SC Braga - GIL Vicente
1
1.53
Atletico Madrid - Villarreal
1
1.8
Strasbourg - Le Havre
1
1.7
Múltipla
4.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
93.64
Apostar agora

Pachuca x Cruz Azul: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Pachuca x Cruz Azul: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Liga MX
Cruz Azul
2 - 1
Pachuca
2024 Liga MX
Pachuca
2 - 4
Cruz Azul
2023 Liga MX
Cruz Azul
0 - 1
Pachuca
2023 Liga MX
Pachuca
1 - 0
Cruz Azul
2022 Liga MX
Pachuca
0 - 2
Cruz Azul

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Pachuca
Empate
Cruz Azul

Jogo Responsável


Apostas são atividades sérias e devem ser encaradas como uma forma de diversão, e não como uma fonte de renda. É crucial apostar com responsabilidade, nunca comprometendo dinheiro que você precisa para suas contas pessoais ou de sua casa. Conheça mais sobre o Jogo Responsável.



 

 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Auxerre
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
Monaco
  • V
  • D
  • V
  • D
  • E

Monaco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Charlotte
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Inter Miami
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Inter Miami Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rosario Central
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Boca Juniors
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D

Rosario Central Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico-MG
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Santos
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V

Santos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte