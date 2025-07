Pacers x Knicks NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite (17/07)

Indiana Pacers x New York Knicks: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League 2025, nesta quinta-feira (17/07), a partir das 17h30 (horário de Brasília).

O confronto entre Indiana Pacers e New York Knicks é válido pela fase classificatória da Summer League de Las Vegas. Ambas as equipes chegam ao duelo com campanha irregular, buscando uma vitória que mantenha vivas as chances de avançar à fase final.

O Indiana Pacers vem de derrota para o Chicago Bulls por 114 a 105, em um jogo com bom desempenho ofensivo, mas queda de rendimento no fim. Já o New York Knicks venceu o Brooklyn Nets por 97 a 93, conquistando sua primeira vitória no torneio após duas derrotas. O equilíbrio recente entre as equipes gera boas oportunidades para apostas em linhas de totais e handicaps curtos.