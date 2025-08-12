Assine UOL
Oxford United
League Cup - United Kingdom
The Kassam Stadium
Colchester
  • E
  • D
  • E
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
3.7
2
5.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.77
2
4.96
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.65
2
4.7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.9
2
5.4
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.75
2
4.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 15:25

Oxford United x Colchester: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir - Copa Liga Inglesa

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites Oxford United x Colchester com odds altas e palpite placar exato. A partida acontece nesta terça-feira (12), às 15h45 (horário de Brasília), no Kassam Stadium, pela Copa da Liga Inglesa.


O Oxford United chega como favorito nas casas de apostas, mas o Colchester promete dificultar, mesmo atuando fora de casa. O confronto vale vaga na próxima fase e, por ser jogo único, qualquer erro pode ser fatal.


Aqui, você encontrará os melhores palpites para mercados como resultado final, gols e opções de odds altas, sempre com análise baseada no momento das equipes e estatísticas relevantes.


Oxford United x Colchester Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Oxford United vence - odd 1.73

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (Sim) - odd 1.81

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.86


O palpite do dia vai para a vitória do Oxford United, que joga em casa e vem de boa sequência na temporada. O mercado de “Ambas Marcam” também se mostra interessante, já que o Colchester costuma balançar as redes mesmo contra adversários mais fortes. Por fim, o “Mais de 2.5 gols” combina com o histórico ofensivo recente das duas equipes.


🚀 Oxford United x Colchester Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Oxford vence por 3-2 - odd 27.27

  • 🟢 Palpite: Colchester marca primeiro e Oxford vira o jogo - odd 8.93

  • 🟡 Palpite: Empate ao intervalo e Oxford vence no final - odd 4.74


Essas apostas oferecem retorno elevado, mas exigem maior risco. A primeira se baseia no padrão ofensivo e vulnerabilidade defensiva dos dois times. Já a virada do Oxford após sofrer gol inicial é plausível, considerando a força do time em casa.


Superpalpite: Placar Exato Oxford United x Colchester


🔥 Placar exato 3-1 Oxford United - odd 12.72


Com base nos últimos confrontos diretos e nas médias de gols, o 3-1 para o Oxford é uma aposta de risco alto, mas com excelente potencial de retorno. O time tem ataque consistente, mas defesa que concede espaços, o que pode permitir um gol adversário.


💰 Palpites de Odds Baixas Oxford United x Colchester



  • 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.27

  • 🟢 Dupla chance: Oxford ou Empate - odd 1.21

  • 🟡 Mais de 0.5 gol no 1º tempo - odd 1.36


Informações do Jogo: Oxford United x Colchester: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Oxford United x Colchester - Copa da Liga Inglesa

  •  📅 Data: 12/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Kassam Stadium, Oxford

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


As apostas esportivas para este confronto são variadas, indo de mercados simples até palpites mais ousados. Confira sempre o nosso palpite de futebol para hoje para encontrar outras dicas.


📺 Onde Assistir Oxford United x Colchester


Não há transmissão oficial confirmada no Brasil. No entanto, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Basta fazer login em sua conta verificada para assistir.


Como Oxford United e Colchester Chegam Para o Confronto


O Oxford United chega motivado após bons resultados na pré-temporada e início sólido na League One. Com ataque eficiente e peças-chave em boa forma, o time de Des Buckingham é favorito, especialmente jogando no Kassam Stadium. A equipe aposta na consistência ofensiva e no apoio da torcida para avançar.


Colchester United, da League Two, vem de campanha irregular, mas tem mostrado capacidade de surpreender adversários mais fortes. Fora de casa, adota postura reativa, buscando contra-ataques rápidos. A classificação depende de alta eficiência nas poucas oportunidades criadas.

Oxford United x Colchester: Palpite do Dia

Oxford United Vence
1.69
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Oxford United x Colchester: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Oxford United
Empate
Colchester

Jogo Responsável


Apostar deve ser sempre uma forma de lazer e entretenimento. Defina limites e evite tentar recuperar perdas. Mantenha o equilíbrio e respeite o Jogo Responsável.

