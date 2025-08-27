Assine UOL
Oxford United
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
League Cup - United Kingdom
The Kassam Stadium
Brighton
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
5.25
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.15
x
5.04
2
1.39
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.3
x
4.95
2
1.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.8
x
4.7
2
1.37
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7
x
5.1
2
1.38
Apostar agora
Odds atualizadas a 27.08.2025 às 11:30

Oxford United x Brighton: Palpite Odds Altas +8, +11, Onde Assistir, EFL Cup, 27/08

Publicado
27.08.2025
Atualizado em
27.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Oxford x Brighton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa, que acontece nesta quarta-feira (27/08), às 15h45 (horário de Brasília), no Kassam Stadium, em Oxford, com transmissão da ESPN e Disney+.


O duelo entre Oxford United e Brighton é válido pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup. O visitante é o grande favorito, por ser um dos times de destaque da Premier League, enquanto o mandante joga a Championship (segunda divisão) e vem mal posicionado.


Oxford x Brighton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na grande superioridade técnica do Brighton. A equipe da Premier League tem um desempenho ofensivo bem mais forte que o Oxford, que está na Championship.


Além disso, as estatísticas de gols mostram uma boa probabilidade de que o jogo termine com um placar mais elástico, já que o Brighton tem uma média de 2 gols marcados por jogo e o Oxford sofre em média 1 gol por jogo.



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Brighton & Hove Albion FC - odd 1.36

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.52

  • 🎯 Palpite: Brighton & Hove Albion FC Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 1.96


Palpites Alternativos Oxford x Brighton


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Brighton, que deve dominar a partida. A aposta em handicap, por exemplo, é uma boa forma de aumentar a odd de uma vitória simples, já que o time tem potencial para um placar elástico.



  • 🎯 Palpite: Brighton & Hove Albion FC - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.40

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Brighton & Hove Albion FC (-1.5) - odd 1.94

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Brighton & Hove Albion FC - odd 1.35


💰 Oxford x Brighton: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Empate Ou Brighton & Hove Albion FC - odd 1.09

  • 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.16

  • 🟡 Palpite: Brighton & Hove Albion FC (-0.5) - odd 1.35


⚖️ Oxford x Brighton: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Brighton & Hove Albion FC E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 2.60

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Brighton & Hove Albion FC - odd 4.30

  • 🟡 Palpite: Brighton & Hove Albion FC - Gols Exatos: 2 - odd 3.42


🚀 Oxford x Brighton: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 2 - odd 6.80

  • 🟢 Palpite: Cartões Exatos Brighton: 3 - odd 11.78

  • 🟡 Palpite: Oxford com +4 escanteios - odd 8.66


Oxford x Brighton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Oxford e Brighton é uma oportunidade para o time da Premier League se consolidar como favorito na Copa da Liga. O Oxford, por sua vez, tentará surpreender jogando em casa. O jogo promete ser disputado, com o Brighton tentando impor seu ritmo de jogo e o Oxford buscando a surpresa para a classificação.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Oxford United x Brighton & Hove Albion FC - Copa da Liga

  • 📅 Data: 27/08/25

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Kassam Stadium, em Oxford

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Oxford e Brighton Chegam Para o Confronto


O Oxford United chega para a partida vindo de uma sequência de duas derrotas em todas as competições. O time não vence há duas partidas e tem um desempenho global de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em seus últimos 5 jogos. A equipe tem uma média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido por jogo.


O Brighton & Hove Albion FC vive um momento muito melhor na competição. O time não perde há seis jogos. A equipe tem uma média de 2 gols marcados por jogo e 1.2 gols sofridos, o que demonstra uma superioridade no desempenho ofensivo.

Ver mais Ver menos

Oxford United x Brighton: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
FCSB - Aberdeen
1
1.78
Riga - Sparta Praha
2
1.97
Baník Ostrava - Celje
1
1.9
Múltipla
6.66
x
Aposta
20
=
Ganhos
133.25
Apostar agora

Oxford United x Brighton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Oxford United x Brighton: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2016 League Cup
Oxford United
2 - 4
Brighton

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Oxford United
Empate
Brighton

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de lazer, mas é fundamental entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

FCSB
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Aberdeen
  • E
  • D
  • V
  • D
  • D

FCSB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Puebla
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Monterrey
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico-MG
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Cruzeiro
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Utrecht
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Zrinjski
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D

Utrecht Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
KuPS
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

FC Midtjylland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al Taawon
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Al-Nassr
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Al-Nassr Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte