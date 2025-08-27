Oxford United x Brighton: Palpite Odds Altas +8, +11, Onde Assistir, EFL Cup, 27/08

Oxford x Brighton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa, que acontece nesta quarta-feira (27/08), às 15h45 (horário de Brasília), no Kassam Stadium, em Oxford, com transmissão da ESPN e Disney+.

O duelo entre Oxford United e Brighton é válido pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup. O visitante é o grande favorito, por ser um dos times de destaque da Premier League, enquanto o mandante joga a Championship (segunda divisão) e vem mal posicionado.

Oxford x Brighton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na grande superioridade técnica do Brighton. A equipe da Premier League tem um desempenho ofensivo bem mais forte que o Oxford, que está na Championship.

Além disso, as estatísticas de gols mostram uma boa probabilidade de que o jogo termine com um placar mais elástico, já que o Brighton tem uma média de 2 gols marcados por jogo e o Oxford sofre em média 1 gol por jogo.



🎯 Palpite: Resultado Final: Brighton & Hove Albion FC - odd 1.36

🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.52

🎯 Palpite: Brighton & Hove Albion FC Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 1.96



Palpites Alternativos Oxford x Brighton

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Brighton, que deve dominar a partida. A aposta em handicap, por exemplo, é uma boa forma de aumentar a odd de uma vitória simples, já que o time tem potencial para um placar elástico.



🎯 Palpite: Brighton & Hove Albion FC - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.40

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Brighton & Hove Albion FC (-1.5) - odd 1.94

🎯 Palpite: 1º Gol: Brighton & Hove Albion FC - odd 1.35



💰 Oxford x Brighton: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate Ou Brighton & Hove Albion FC - odd 1.09

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.16

🟡 Palpite: Brighton & Hove Albion FC (-0.5) - odd 1.35



⚖️ Oxford x Brighton: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Brighton & Hove Albion FC E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 2.60

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Brighton & Hove Albion FC - odd 4.30

🟡 Palpite: Brighton & Hove Albion FC - Gols Exatos: 2 - odd 3.42



🚀 Oxford x Brighton: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0 a 2 - odd 6.80

🟢 Palpite: Cartões Exatos Brighton: 3 - odd 11.78

🟡 Palpite: Oxford com +4 escanteios - odd 8.66



Oxford x Brighton: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Oxford e Brighton é uma oportunidade para o time da Premier League se consolidar como favorito na Copa da Liga. O Oxford, por sua vez, tentará surpreender jogando em casa. O jogo promete ser disputado, com o Brighton tentando impor seu ritmo de jogo e o Oxford buscando a surpresa para a classificação.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Oxford United x Brighton & Hove Albion FC - Copa da Liga

📅 Data: 27/08/25



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Kassam Stadium, em Oxford



📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Oxford e Brighton Chegam Para o Confronto

O Oxford United chega para a partida vindo de uma sequência de duas derrotas em todas as competições. O time não vence há duas partidas e tem um desempenho global de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em seus últimos 5 jogos. A equipe tem uma média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido por jogo.

O Brighton & Hove Albion FC vive um momento muito melhor na competição. O time não perde há seis jogos. A equipe tem uma média de 2 gols marcados por jogo e 1.2 gols sofridos, o que demonstra uma superioridade no desempenho ofensivo.