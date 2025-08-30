- D
Oviedo x Real Sociedad: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 30/08
Oviedo x Real Sociedad: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Oviedo e Real Sociedad se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 14h (horário de Brasília) no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. O confronto terá transmissão da Disney+.
O confronto entre Oviedo e Real Sociedad tende a ser equilibrado, com a Real Sociedad possuindo um leve favoritismo por conta de seu elenco.
No entanto, o mando de campo do Oviedo e a necessidade de pontuar podem equilibrar as ações, tornando a partida imprevisível.
Oviedo x Real Sociedad Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
- 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.05
- 🎯 Vitória da Real Sociedad - odd 2.30
Oviedo x Real Sociedad: Palpites Alternativos
- 🎯 Oviedo Marca no 1º Tempo - odd 3.50
- 🎯 Real Sociedad vence por 1 gol de diferença - odd 3.80
- 🎯 Cartão Amarelo para o Oviedo - odd 2.75
Super Palpite Oviedo x Real Sociedad
- 🚀 Placar Exato: Oviedo 1x2 Real Sociedad - odd 8.50
💰 Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Baixas
- 🔵 Vitória da Real Sociedad - odd 2.30
- 🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.50
- 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.90
⚖️ Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Médias
- 🔵 Oviedo vence ou empata - odd 2.65
- 🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.05
- 🟡 Real Sociedad vence sem sofrer gol - odd 3.25
🚀 Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Altas
- 🔵 Oviedo vence por mais de 1 gol - odd 5.50
- 🟢 Intervalo com Mais Gols - odd 3.15
- 🟡 Artilheiro a qualquer momento: Oyarzabal - odd 2.80
Oviedo x Real Sociedad: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Oviedo x Real Sociedad - La Liga 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Carlos Tartiere, Oviedo, Espanha
- 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet
Oviedo x Real Sociedad: Escalações prováveis
Oviedo: Aarón Escandell; David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Nacho Vidal; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo, Rahim Alhassane, Luka Ilic; Salomón Rondón, Ilyas Chaira.
Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sucic, Pablo Marín; Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
Oviedo x Real Sociedad: Como chegam os times
Oviedo
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (100%)
- 🥅 0 Gols marcados (0 G/J)
- 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)
Real Sociedad
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 2 Empates (100%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)
- 🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)
Oviedo x Real Sociedad: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 73 vezes, com 25 vitórias da Real Sociedad, 22 empates e 26 triunfos do Real Oviedo.
- 17/12/2014 – Real Sociedad 2-0 Oviedo – Copa do Rei 14/15 (4R)
- 04/12/2014 – Oviedo 0-0 Real Sociedad – Copa do Rei 14/15 (4R)
- 08/10/2003 – Oviedo 1-2 Real Sociedad – Copa do Rei 03/04 (2R)
- 07/04/2001 – Real Sociedad 3-0 Oviedo – La Liga 00/01 (R29)
- 11/11/2000 – Oviedo 1-0 Real Sociedad – La Liga 00/01 (R10)
Oviedo x Real Sociedad: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Oviedo x Real Sociedad: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
