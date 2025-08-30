Oviedo x Real Sociedad: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 30/08

Oviedo x Real Sociedad: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Oviedo e Real Sociedad se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 14h (horário de Brasília) no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. O confronto terá transmissão da Disney+.

O confronto entre Oviedo e Real Sociedad tende a ser equilibrado, com a Real Sociedad possuindo um leve favoritismo por conta de seu elenco.

No entanto, o mando de campo do Oviedo e a necessidade de pontuar podem equilibrar as ações, tornando a partida imprevisível.

Oviedo x Real Sociedad Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.05

🎯 Vitória da Real Sociedad - odd 2.30



Oviedo x Real Sociedad: Palpites Alternativos



🎯 Oviedo Marca no 1º Tempo - odd 3.50

🎯 Real Sociedad vence por 1 gol de diferença - odd 3.80

🎯 Cartão Amarelo para o Oviedo - odd 2.75



Super Palpite Oviedo x Real Sociedad



🚀 Placar Exato: Oviedo 1x2 Real Sociedad - odd 8.50



💰 Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Baixas



🔵 Vitória da Real Sociedad - odd 2.30

🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.50

🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.90



⚖️ Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Médias



🔵 Oviedo vence ou empata - odd 2.65

🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.05

🟡 Real Sociedad vence sem sofrer gol - odd 3.25



🚀 Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Altas



🔵 Oviedo vence por mais de 1 gol - odd 5.50

🟢 Intervalo com Mais Gols - odd 3.15

🟡 Artilheiro a qualquer momento: Oyarzabal - odd 2.80



Oviedo x Real Sociedad: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Oviedo x Real Sociedad - La Liga 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 14:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Carlos Tartiere, Oviedo, Espanha

📺 Transmissão: Disney+ e Novibet



Oviedo x Real Sociedad: Escalações prováveis

Oviedo: Aarón Escandell; David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Nacho Vidal; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo, Rahim Alhassane, Luka Ilic; Salomón Rondón, Ilyas Chaira.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sucic, Pablo Marín; Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

Oviedo x Real Sociedad: Como chegam os times

Oviedo



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 2 Derrotas (100%)

🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)



Real Sociedad



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 2 Empates (100%)

❌ 0 Derrotas (0%)

🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)



Oviedo x Real Sociedad: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 73 vezes, com 25 vitórias da Real Sociedad, 22 empates e 26 triunfos do Real Oviedo.