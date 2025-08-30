Assine UOL
Oviedo
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
La Liga - Spain
Real Sociedad
  • D
  • E
  • D
  • V
  • D
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 12:15

Oviedo x Real Sociedad: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Oviedo x Real Sociedad: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Oviedo e Real Sociedad se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da La Liga 2025/26. A bola rola a partir das 14h (horário de Brasília) no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. O confronto terá transmissão da Disney+.


O confronto entre Oviedo e Real Sociedad tende a ser equilibrado, com a Real Sociedad possuindo um leve favoritismo por conta de seu elenco.


No entanto, o mando de campo do Oviedo e a necessidade de pontuar podem equilibrar as ações, tornando a partida imprevisível.


Oviedo x Real Sociedad Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.05

  • 🎯 Vitória da Real Sociedad - odd 2.30


Oviedo x Real Sociedad: Palpites Alternativos



  • 🎯 Oviedo Marca no 1º Tempo - odd 3.50

  • 🎯 Real Sociedad vence por 1 gol de diferença - odd 3.80

  • 🎯 Cartão Amarelo para o Oviedo - odd 2.75


Super Palpite Oviedo x Real Sociedad



  • 🚀 Placar Exato: Oviedo 1x2 Real Sociedad - odd 8.50


💰 Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Baixas



  • 🔵 Vitória da Real Sociedad - odd 2.30

  • 🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.50

  • 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.90


⚖️ Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Médias



  • 🔵 Oviedo vence ou empata - odd 2.65

  • 🟢 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.05

  • 🟡 Real Sociedad vence sem sofrer gol - odd 3.25


🚀 Oviedo x Real Sociedad Palpite com Odds Altas



  • 🔵 Oviedo vence por mais de 1 gol - odd 5.50

  • 🟢 Intervalo com Mais Gols - odd 3.15

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento: Oyarzabal - odd 2.80


Oviedo x Real Sociedad: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo passa na Disney+ e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Oviedo x Real Sociedad - La Liga 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Carlos Tartiere, Oviedo, Espanha

  • 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet


Oviedo x Real Sociedad: Escalações prováveis


Oviedo: Aarón Escandell; David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo, Nacho Vidal; Leander Dendoncker, Kwasi Sibo, Rahim Alhassane, Luka Ilic; Salomón Rondón, Ilyas Chaira.


Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldía, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sucic, Pablo Marín; Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.


Oviedo x Real Sociedad: Como chegam os times


Oviedo



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (100%)

  • 🥅 0 Gols marcados (0 G/J)

  • 🛡️ 5 Gols sofridos (2,5 G/J)


Real Sociedad



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 2 Empates (100%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 3 Gols marcados (1,5 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)


Oviedo x Real Sociedad: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 73 vezes, com 25 vitórias da Real Sociedad, 22 empates e 26 triunfos do Real Oviedo.



  • 17/12/2014 – Real Sociedad 2-0 Oviedo – Copa do Rei 14/15 (4R)

  • 04/12/2014 – Oviedo 0-0 Real Sociedad – Copa do Rei 14/15 (4R)

  • 08/10/2003 – Oviedo 1-2 Real Sociedad – Copa do Rei 03/04 (2R)

  • 07/04/2001 – Real Sociedad 3-0 Oviedo – La Liga 00/01 (R29)

  • 11/11/2000 – Oviedo 1-0 Real Sociedad – La Liga 00/01 (R10)

Ver mais Ver menos

Oviedo x Real Sociedad: Palpite do Dia

Real Sociedad Vence
Superbet logo
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Real Madrid - Mallorca
1
1.2
Guimaraes - Arouca
1
1.8
New York City FC - DC United
1
1.55
Múltipla
3.35
x
Aposta
20
=
Ganhos
66.96
Apostar agora

Oviedo x Real Sociedad: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Oviedo
Empate
Real Sociedad

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

