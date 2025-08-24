Oviedo x Real Madrid: Palpite Odds Altas +6, +9, Onde Assistir, La Liga, 24/08

Oviedo x Real Madrid: veja o palpite com odds altas +6, +9, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo (24/08), às 16h30, no Estádio Carlos Tartiere, pela 2ª rodada da La Liga. O time merengue chega embalado com Mbappé e Vinícius Júnior, enquanto o Oviedo tenta segurar a força ofensiva madridista diante da sua torcida.

Oviedo x Real Madrid: Palpite com odds baixas

🔎 Nesta faixa, destacamos os mercados mais seguros, indicados para apostadores que buscam previsibilidade em jogos de amplo favoritismo.



⚽ Palpite: Real Madrid vence – odd 1.31



🔥 Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.22



🎯 Palpite: Real Madrid marca ao menos 1 gol – odd 1.08



🛡️ Palpite: Empate ou Real Madrid (Dupla hipótese) – odd 1.07



📊 Palpite: Menos de 4 gols no jogo – odd 1.20



🔎 O Real Madrid chega como franco favorito e dificilmente sairá de campo sem vitória ou ao menos um gol marcado. A superioridade técnica justifica odds tão baixas e confiáveis, especialmente em mercados ligados ao time visitante.

Oviedo x Real Madrid: Palpite com odds médias

🔎 Aqui entram opções de risco moderado, mas que aumentam bastante o retorno, especialmente em cenários de jogo ofensivo do Real Madrid.



⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.69



🔥 Palpite: Vinícius Júnior marca a qualquer momento – odd 2.20



🎯 Palpite: Real Madrid vence sem sofrer gols – odd 1.99



🛡️ Palpite: Real Madrid vence e ambas NÃO marcam – odd 1.94



📊 Palpite: Mbappé marca 2+ gols – odd 3.41



🔎 A dupla Mbappé e Vinícius dá enorme poder de fogo ao Real Madrid. O cenário de vitória sólida sem sofrer gols é plausível, já que o Oviedo deve jogar fechado. O mercado de mais de 2.5 gols é favorecido pelo estilo ofensivo merengue, enquanto apostar em gols de estrelas ofensivas equilibra risco e valor.

Oviedo x Real Madrid: Palpite com odds altas

🔎 Para quem busca ousadia, os mercados de odds altas são ideais. Aqui as opções são mais improváveis, mas podem render lucros expressivos.



⚽ Palpite: Real Madrid vence e ambas as equipes marcam – odd 3.20



🔥 Palpite: Placar exato 0x3 para Real Madrid – odd 6.90



🎯 Palpite: Real Madrid marca em ambos os tempos – odd 2.03



🛡️ Palpite: Rodrygo marca o último gol do jogo – odd 9.12



📊 Palpite: Empate no intervalo / Real Madrid vence no final (HT/FT) – odd 4.02



🔎 O Real Madrid deve dominar o jogo, mas o Oviedo pode surpreender em bolas paradas e arriscar um gol. O 0x3 aparece como resultado frequente em jogos de amplo favoritismo. Já o mercado de HT/FT (empate no intervalo e vitória no fim) tem valor pela tendência do Real Madrid acelerar na segunda etapa.

🔥 Super Palpite Oviedo x Real Madrid

⭐ Palpite: Real Madrid vence + Mais de 2.5 gols – odd 1.85

🔎 Explicação: O time de Xabi Alonso combina poder ofensivo com intensidade coletiva. Oviedo deve resistir apenas no início, mas a qualidade de Vinícius, Mbappé e Rodrygo tende a garantir placar elástico. Essa combinação equilibra favoritismo e mercado de gols.

🏟️ Ficha do Jogo



⚽️ Jogo: Real Oviedo x Real Madrid

🗓️ Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

🏟️ Estádio: Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha)

🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada



📺 Onde Assistir Real Oviedo x Real Madrid

O duelo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming Disney+ no Brasil. Algumas casas de apostas também disponibilizam streaming do confronto, como a Superbet ou a Bet365.