Osasuna x Valencia: Palpite Odds Altas +7, +13, Onde Assistir, La Liga, 24/08
Osasuna x Valencia: Palpite Odds Altas +5, +7 para jogo deste domingo (24/08), às 12h00. O duelo acontece no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, pela 2ª rodada da La Liga.
Osasuna x Valencia: Palpite com odds baixas
🔎 Para quem busca segurança, os mercados de odds baixas priorizam opções com maior probabilidade de acerto, ainda que o retorno seja menor.
- ⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.40
- 🛡️ Palpite: Dupla Chance (Osasuna ou empate) – odd 1.35
- 🔒 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.32
- 🎯 Palpite: Ambos os times marcam: Não – odd 1.76
- 🦊 Palpite: Empate anula aposta para o Osasuna – odd 1.66
🔎 Aqui a leitura é clara: o histórico recente das equipes mostra jogos equilibrados e de poucos gols. O mercado de menos de 3.5 gols e a dupla chance para os donos da casa reforçam a tendência de partida controlada pelo Osasuna em Pamplona.
Osasuna x Valencia: Palpite com odds médias
🔎 As odds médias são para quem aceita correr riscos moderados, buscando retornos melhores sem se expor tanto quanto nas apostas mais ousadas.
- ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.32
- 🦊 Palpite: Resultado Final: Vitória do Osasuna – odd 2.40
- 🦇 Palpite: Resultado Final: Vitória do Valencia – odd 3.12
- 📊 Palpite: Empate no intervalo – odd 2.00
- 🔄 Palpite: Ambos marcam – odd 1.99
🔎 O equilíbrio técnico entre as equipes deixa espaço para cenários variados. A vitória simples de qualquer lado ou o mercado de gols (mais de 2.5 e ambos marcam) podem trazer valor, já que tanto Osasuna quanto Valencia tendem a propor mais o jogo na segunda etapa.
Osasuna x Valencia: Palpite com odds altas
🔎 Aqui entram os mercados arriscados, ideais para quem busca multiplicar os ganhos com odds a partir de 3.00.
- 🔥 Palpite: Placar exato 1x0 para o Osasuna – odd 5.96
- 🎯 Palpite: Placar exato 1x1 – odd 5.22
- ⚡ Palpite: Vitória do Valencia por 2x0 – odd 13.09
- 🦊 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Osasuna – odd 5.55
- 🦇 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Valencia – odd 7.06
🔎 Os placares exatos têm grande potencial de retorno, especialmente em jogos equilibrados. O 1x0 e o 1x1 aparecem como mais plausíveis pelo histórico defensivo, mas há espaço para surpresas como um triunfo visitante por 2x0.
🔥 Super Palpite Osasuna x Valencia
⭐ Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.56
🔎 Explicação: A La Liga costuma começar com partidas mais estudadas, e tanto Osasuna quanto Valencia apresentam médias baixas de gols neste início de temporada. A solidez defensiva deve prevalecer sobre a ousadia ofensiva.
📺 Onde assistir Osasuna x Valencia
O jogo terá transmissão ao vivo na Disney+. Além deles, poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365.
📋 Ficha do Jogo
- 🏟️ Estádio: Reyno de Navarra (Pamplona)
- ⚽ Competição: La Liga – 2ª rodada
- 📅 Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 12h00 (Brasília)
Osasuna x Valencia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Osasuna x Valencia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Osasuna x Valencia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige equilíbrio e consciência:
- 🎯 Defina um limite de gastos antes de começar.
- 📉 Nunca tente recuperar perdas em apostas seguintes.
- 🕒 Faça pausas e não aposte em excesso.
- 🧠 Evite apostar em momentos de forte emoção.
- 👥 Caso sinta necessidade, busque ajuda especializada.
➡️ Aposte com planejamento e responsabilidade.
