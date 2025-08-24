Assine UOL
Osasuna
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
La Liga - Spain
Valencia
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 13:00

Osasuna x Valencia: Palpite Odds Altas +7, +13, Onde Assistir, La Liga, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Osasuna x Valencia: Palpite Odds Altas +5, +7 para jogo deste domingo (24/08), às 12h00. O duelo acontece no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, pela 2ª rodada da La Liga.


Osasuna x Valencia: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem busca segurança, os mercados de odds baixas priorizam opções com maior probabilidade de acerto, ainda que o retorno seja menor.



  • ⚽ Palpite: Mais de 1.5 gols – odd 1.40

  • 🛡️ Palpite: Dupla Chance (Osasuna ou empate) – odd 1.35

  • 🔒 Palpite: Menos de 3.5 gols – odd 1.32

  • 🎯 Palpite: Ambos os times marcam: Não – odd 1.76

  • 🦊 Palpite: Empate anula aposta para o Osasuna – odd 1.66


🔎 Aqui a leitura é clara: o histórico recente das equipes mostra jogos equilibrados e de poucos gols. O mercado de menos de 3.5 gols e a dupla chance para os donos da casa reforçam a tendência de partida controlada pelo Osasuna em Pamplona.


Osasuna x Valencia: Palpite com odds médias


🔎 As odds médias são para quem aceita correr riscos moderados, buscando retornos melhores sem se expor tanto quanto nas apostas mais ousadas.



  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols – odd 2.32

  • 🦊 Palpite: Resultado Final: Vitória do Osasuna – odd 2.40

  • 🦇 Palpite: Resultado Final: Vitória do Valencia – odd 3.12

  • 📊 Palpite: Empate no intervalo – odd 2.00

  • 🔄 Palpite: Ambos marcam – odd 1.99


🔎 O equilíbrio técnico entre as equipes deixa espaço para cenários variados. A vitória simples de qualquer lado ou o mercado de gols (mais de 2.5 e ambos marcam) podem trazer valor, já que tanto Osasuna quanto Valencia tendem a propor mais o jogo na segunda etapa.


Osasuna x Valencia: Palpite com odds altas


🔎 Aqui entram os mercados arriscados, ideais para quem busca multiplicar os ganhos com odds a partir de 3.00.



  • 🔥 Palpite: Placar exato 1x0 para o Osasuna – odd 5.96

  • 🎯 Palpite: Placar exato 1x1 – odd 5.22

  • ⚡ Palpite: Vitória do Valencia por 2x0 – odd 13.09

  • 🦊 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Osasuna – odd 5.55

  • 🦇 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Valencia – odd 7.06


🔎 Os placares exatos têm grande potencial de retorno, especialmente em jogos equilibrados. O 1x0 e o 1x1 aparecem como mais plausíveis pelo histórico defensivo, mas há espaço para surpresas como um triunfo visitante por 2x0.


🔥 Super Palpite Osasuna x Valencia


⭐ Palpite: Menos de 2.5 gols – odd 1.56


🔎 Explicação: A La Liga costuma começar com partidas mais estudadas, e tanto Osasuna quanto Valencia apresentam médias baixas de gols neste início de temporada. A solidez defensiva deve prevalecer sobre a ousadia ofensiva.


📺 Onde assistir Osasuna x Valencia


O jogo terá transmissão ao vivo na Disney+. Além deles, poderá ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365.


📋 Ficha do Jogo



  • 🏟️ Estádio: Reyno de Navarra (Pamplona)

  • ⚽ Competição: La Liga – 2ª rodada

  • 📅 Data: Domingo, 24 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 12h00 (Brasília)


Osasuna x Valencia: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.1
+18. Aposte com responsabilidade.

Osasuna x Valencia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Osasuna x Valencia: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 La Liga
Osasuna
3 - 3
Valencia
2024 La Liga
Valencia
0 - 0
Osasuna
2023 La Liga
Osasuna
0 - 1
Valencia
2023 La Liga
Valencia
1 - 2
Osasuna
2022 La Liga
Valencia
1 - 0
Osasuna

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige equilíbrio e consciência:



  • 🎯 Defina um limite de gastos antes de começar.

  • 📉 Nunca tente recuperar perdas em apostas seguintes.

  • 🕒 Faça pausas e não aposte em excesso.

  • 🧠 Evite apostar em momentos de forte emoção.

  • 👥 Caso sinta necessidade, busque ajuda especializada.


➡️ Aposte com planejamento e responsabilidade.

