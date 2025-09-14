Assine UOL
Osasuna
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
La Liga - Spain
Rayo Vallecano
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2
1
2.35
x
3.3
2
3.1
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.77
x
2.99
2
2.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.75
x
2.9
2
2.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.8
x
2.95
2
2.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2
1
2.75
x
2.92
2
2.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 13:39

Osasuna x Rayo Vallecano: Palpite Odds Altas, Onde Assistir, La Liga (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Osasuna x Rayo Vallecano: Palpite e Onde Assistir o duelo da La Liga, no dia 14/09, às 15h30. A bola vai rolar no Estádio El Sadar, em Pamplona, para um confronto eletrizante. A partida promete muita emoção e ótimas oportunidades para quem busca um palpite.


O Osasuna recebe o Rayo Vallecano em um momento crucial da temporada, onde cada ponto pode significar muito na tabela de classificação. O jogo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos, mas com a mesma vontade de vencer.


Confira os nossos palpites para Osasuna x Rayo Vallecano, com odds atualizadas, onde assistir ao vivo e todos os detalhes da partida.


Osasuna x Rayo Vallecano Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Analisando o momento de cada equipe, as estatísticas e o histórico de confrontos, preparamos três dicas de apostas que podem te ajudar a faturar com este jogo. Veja abaixo:



  • 🎯 Empate no jogo - odd 3.20

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.90

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.25


Com base nas análises, este confronto tem tudo para ser um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados e um placar indefinido até o último minuto. As odds estão bem atrativas, então aproveite!


💰 Palpites de Odds Baixas Osasuna x Rayo Vallecano


Para quem busca uma aposta mais segura, com menor risco, mas ainda com boas chances de lucro, confira as opções de odds baixas:



  • 🟢 Dupla chance: Osasuna ou Empate - odd 1.55 - Jogando em casa, o Osasuna tem vantagem e não perde há 3 jogos.


⚖️ Palpites de Odds Médias Osasuna x Rayo Vallecano


Se você gosta de equilibrar risco e retorno, as odds médias podem ser uma ótima opção. Veja:



  • 🟡 Resultado correto: 1 x 1 - odd 6.00 - As duas equipes possuem históricos de placares iguais nos últimos confrontos diretos.


🚀 Palpites de Odds Altas Osasuna x Rayo Vallecano


Para os mais ousados, que buscam grandes emoções e lucros ainda maiores, as odds altas são ideais:



  • 🔴 Osasuna vence - odd 2.70 - Apesar do equilíbrio, o Osasuna joga em casa e quer mostrar sua força para a torcida.


Osasuna x Rayo Vallecano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Osasuna x Rayo Vallecano

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio El Sadar, Pamplona

  • Onde assistir: Disney+


Como Osasuna e Rayo Vallecano Chegam Para o Confronto


O Osasuna busca consolidar sua posição em casa e começar bem a temporada, aproveitando o apoio da torcida para impor seu jogo na La Liga. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Rayo Vallecano, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Nossa Opinião para Osasuna x Rayo Vallecano


Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados. O Osasuna, jogando em casa, deve impor um ritmo forte, mas o Rayo Vallecano tem condições de surpreender. Nossa aposta é em um jogo com gols e com um placar indefinido até o final.

Osasuna x Rayo Vallecano: Palpite do Dia

Osasuna Vence
Superbet logo
2.75
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Strasbourg - Le Havre
1
1.83
Ponte Preta - Brusque
1
1.77
RB Bragantino - Sport Recife
1
1.7
Múltipla
5.51
x
Aposta
20
=
Ganhos
110.13
Osasuna x Rayo Vallecano: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Osasuna x Rayo Vallecano: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 La Liga
Osasuna
1 - 1
Rayo Vallecano
2024 La Liga
Rayo Vallecano
3 - 1
Osasuna
2023 La Liga
Rayo Vallecano
2 - 1
Osasuna
2023 La Liga
Osasuna
1 - 0
Rayo Vallecano
2022 La Liga
Rayo Vallecano
2 - 1
Osasuna

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Osasuna
Empate
Rayo Vallecano

🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas

