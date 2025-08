Osasuna x Mirandes: Palpite, Odds 4+, Onde Assistir - Amistoso (06/08)

Osasuna e Mirandés se enfrentam nesta quarta-feira, 06/08, em partida amistosa de preparação para a nova temporada. A bola rola às 14:00 no Estádio Campo San Francisco, em Oviedo.

O confronto de preparação não terá transmissão oficial confirmada. O Osasuna busca ajustar o time para os compromissos oficiais da temporada 2025/26 na La Liga espanhola.

Já o Mirandés utiliza este amistoso como teste importante para a Segunda División. Ambas as equipes devem aproveitar a oportunidade para testar diferentes formações e dar ritmo aos jogadores.

Confira nossos palpites de Osasuna x Mirandés, todas as análises completas deste amistoso. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Osasuna x Mirandés: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Osasuna x Mirandés analisamos o contexto do amistoso e as necessidades de cada equipe. O momento de preparação das equipes sugere um jogo com características específicas.

Como você verá a seguir, os amistosos costumam ter padrões diferentes dos jogos oficiais. As equipes aproveitam para testar jogadores e sistemas táticos, o que pode influenciar no resultado final.



🎯 Mais de 2,5 gols - odd 1.68

🎯 Ambos os times marcam - odd 2.18

🎯 Osasuna dupla chance (1X) - odd 1.05



Palpites Alternativos Osasuna x Mirandés

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Essas apostas são baseadas no contexto dos jogos amistosos e nas necessidades de teste das equipes.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. Confira nossas sugestões para apostadores que querem explorar diferentes possibilidades do amistoso.



🎯 Osasuna marca mais de 2,5 gols - odd 2.21

🎯 Primeiro tempo empate - odd 2.55

🎯 Mais de 1,5 gols no segundo tempo - odd 1.92



Super Palpites Osasuna x Mirandés



🚀 Mais de 0,5 gols na partida + Empate ou Mirandés vence - odd 4.50



💰 Palpites de Odds Baixas Osasuna x Mirandés



🔵 Osasuna ou empate (1X) - odd 1.05

🟢 Empate anula aposta - Osasuna - odd 1.06

🟡 Osasuna dupla chance - odd 1.13



⚖️ Palpites de Odds Médias Osasuna x Mirandés



🔵 Mais de 2,5 gols - odd 1.68

🟢 Handicap asiático Osasuna (-1,5) - odd 1.78

🟡 Par/ímpar - Ímpar - odd 1.83



🚀 Palpites de Odds Altas Osasuna x Mirandés



🔵 Empate - odd 4.90

🟢 Mirandés vence - odd 9.80

🟡 Resultado exato 1-1 - odd 8.60



Osasuna x Mirandés: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida