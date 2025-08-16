Orlando City SC x Sporting KC: Palpite, Odds +4 e Onde Assistir - MLS 16/08

Confira os melhores palpites Orlando City SC x Sporting KC com odds altas e palpite placar exato.

A partida promete ser intensa, com o Orlando City buscando manter sua força em casa e o Sporting KC tentando impor seu ritmo fora de casa. Este confronto da Major League Soccer apresenta equipes equilibradas, com momentos distintos na temporada.

Você encontrará neste artigo os melhores palpites, análises detalhadas das odds altas, superpalpites e também sugestões de apostas de odds baixas.

Além disso, incluímos informações completas do jogo, horários, transmissão e como cada equipe chega para o confronto.

Orlando City SC x Sporting KC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Resultado final - Orlando City SC vence - odd 1.41

🎯 Palpite: Ambos marcam - Sim - odd 1.53

🎯 Palpite: Dupla chance - Casa ou Empate - odd 1.14

O Orlando City SC tem mostrado força em casa, marcando o primeiro gol em 8 das últimas 10 partidas e liderando no meio-tempo em 6 de 10 jogos. Por outro lado, o Sporting KC tem conseguido marcar em praticamente todas as partidas, com mais de 0.5 gols em 11 das últimas 15 partidas da MLS. Esses fatores tornam esses palpites sólidos e baseados no momento atual das equipes.

🚀 Orlando City SC x Sporting KC Palpite com odds altas

🔵 Palpite: Resultado exato 2-1 para Orlando City SC - odd 4.95

🟢 Palpite: Handicap Asiático Orlando City SC -0.5 - odd 2.14

🟡 Palpite: Mais de 3.5 gols na partida - odd 1.91

Estatísticas mostram que 6 das últimas 10 partidas em casa do Orlando City terminaram com mais de 3.5 gols, enquanto o Sporting KC consegue balançar a rede com frequência. Combinando ambos os fatores, as odds altas refletem a possibilidade de um jogo movimentado e com gols de ambas as equipes.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Orlando City SC x Sporting KC

🔥 Palpite: Orlando City SC vence e ambas equipes marcam - odd 2.85 - Esportes da Sorte

Esse superpalpite combina o histórico ofensivo do Orlando City SC em casa com a consistência ofensiva do Sporting KC. Estatísticas indicam que a partida tem grande probabilidade de ter gols para ambos os lados, mas com o Orlando City mantendo ligeira vantagem para vencer.

Informações do Jogo: Orlando City SC x Sporting KC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Orlando City SC x Sporting KC - Major League Soccer



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 20H30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Orlando City Stadium, Orlando



📺 Transmissão: Apple TV pela MLS Pass



📺 Onde Assistir Orlando City SC x Sporting KC

A partida será transmitida ao vivo via Apple TV pelo MLS Pass. Também é possível acompanhar o jogo com vídeo em plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Basta ter conta verificada nas plataformas.

Como Orlando City SC e Sporting KC Chegam Para o Confronto

Orlando City SC:

O time vem forte em casa, com 8 dos últimos 10 jogos marcando primeiro e 6 partidas liderando no meio-tempo. Apesar de ter algumas partidas com menos de 2.5 gols, o Orlando City mostrou capacidade ofensiva consistente. Lesões recentes são mínimas e o elenco principal está disponível para este duelo crucial na MLS.

Sporting KC:

Fora de casa, o Sporting KC mantém média de gols sólida, com 11 dos últimos 15 jogos marcando mais de 0.5 gols. O time tem alternado resultados, mas demonstra eficiência ofensiva e consistência na criação de chances, o que deve tornar o confronto competitivo, mesmo longe de seus domínios.