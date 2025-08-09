Assine UOL
Orihuela
Friendlies Clubs - World Wide
Real Murcia
Orihuela x Real Murcia: Palpite, Onde Assistir, Amistosos, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Orihuela x Real Murcia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Orihuela e Real Murcia se enfrentam neste sábado, 9 de agosto, às 15h (horário de Brasília), em amistoso de preparação para a temporada 2025/26. O jogo será disputado no Estádio Municipal Los Arcos, na Comunidade Valenciana, Espanha.


Orihuela x Real Murcia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  Vitória do Real Murcia




  Ambas marcam: Sim




  Mais de 2.5 gols




Com elencos em formação e diferentes graus de entrosamento, é o tipo de partida onde as oportunidades surgem com mais facilidade.


Vitória do Real Murcia – odd pagando 1.90


Mesmo fora de casa, o Real Murcia chega com mais rodagem e qualidade técnica. A equipe deve impor mais volume e aproveitar melhor os espaços.


Ambas marcam: Sim – odd pagando 1.75


O estilo mais solto de amistoso favorece essa linha. O Orihuela joga em casa e pode buscar o ataque, mesmo diante de um rival mais estruturado.


Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.85


Pré-temporada costuma ter trocas, testes e defesas mais expostas. Isso cria um ambiente favorável para uma partida com três ou mais gols.


Orihuela x Real Murcia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Orihuela x Real Murcia



  • ℹ️ Jogo: Orihuela x Real Murcia - Amistosos 2025

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal Los Arcos, Comunidade Valenciana, Espanha

Orihuela x Real Murcia: Palpite do Dia

Real Murcia Vence

Real Murcia Vence
Orihuela x Real Murcia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Orihuela x Real Murcia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Friendlies Clubs
Orihuela
1 - 4
Real Murcia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Orihuela
Empate
Real Murcia

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

