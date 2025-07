Operário x CRB: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão Série B - 17/07

Operário x CRB: Confira os palpites para o jogo da Série B do Brasileirão, que se disputa no dia 17/07. Saiba onde assistir ao vivo e ainda as escalações oficiais.

Nesta partida da Série B do Brasileirão, o Operário recebe o CRB em um confronto que promete equilíbrio.

Operário x CRB: Palpites Pela Série B do Brasileirão



🏠 Operário vencer (1.95) - Time da casa com vantagem no confronto direto.



⚽ Ambas marcam (Sim @2.10) - Dois times com capacidade ofensiva.



⏳ Mais de 1.5 gols (1.45) - Expectativa de um jogo movimentado.



Com o Operário buscando conforto na tabela da Série B do Brasileirão e o CRB tentando surpreender fora de casa, as odds refletem um jogo com oportunidades para ambos os lados.

Operário x CRB: Palpite com Odds Altas



🎲 CRB vencer sem sofrer gol (5.69) - Se o CRB segurar a defesa e aproveitar contra-ataques.



🚀 Operário-PR marcar nos dois tempos (3.61) - Time da casa pressionando desde o início.



⚡ Mais de 2.5 gols e ambas marcam (3.11) - Jogo aberto com várias chances.



🔥 CRB vencer & ambas marcam (11.21) - Se o time alagoano impor seu ritmo.



💣 Operário-PR vencer por 2+ gols (5.74) - Se o time da casa dominar o jogo.



📌 Dica extra: O segundo tempo pode ser decisivo. Assim, fique de olho em apostas como "Mais de 0.5 gols no 2ºT (1.36)".

Operário x CRB: Onde Assistir - (TV e Streaming)

O jogo Operário x CRB vai ter transmissão na ESPN (tv) e via streaming no Disney+, Nosso Futebol, Kwai, Casas de Apostas



🖥️ TV: ESPN



📲 Streaming: Disney+, Nosso Futebol e Kwai



Data e Hora do Jogo